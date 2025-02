Na voljo popolna nova stanovanja – brez čakanja in vseljiva takoj

Projekt Devana II v Ljubljani je nadaljevanje izjemno uspešnega projekta Devana I, ki je pred nekaj leti območje ob Hradeckega ulici pod Golovcem spremenil v eno najbolj zaželenih stanovanjskih območij v Ljubljani. Bližina naravnega okolja in urbanega središča je nekaj, kar v današnjem času vsi zelo cenimo, saj nam to omogoča prijetno bivanje z manj stresa.

Nakup novega stanovanja je ena najpomembnejših odločitev v življenju, pri kateri so ključnega pomena lokacija, kakovost bivanja in seveda možnost hitre vselitve. V času, ko je ponudba novogradenj omejena, je vsaka priložnost za nakup brez dolgotrajnega čakanja še toliko bolj dragocena. Če iščete dom, ki združuje naravno okolje in odlično povezavo z mestom, hkrati pa je vseljiv takoj, je projekt Devana II v Ljubljani odlična izbira. Ena vodilnih nepremičninskih agencij v Sloveniji Stoja Trade, ki že 30 let uspešno povezuje kupce z najboljšimi nepremičninami na trgu, ima na voljo še 20 različnih enot. Z njeno pomočjo si lahko zagotovite sanjski dom v mirnem okolju, tik ob gozdu, a le nekaj minut od mestnega središča.

Kot nam je povedal direktor podjetja Stoja Trade, Zoran Đukić, so stanovanja v Devani II zelo iskana, saj ima vsaka enota nekaj zunanjih površin, bodisi atrij, ložo ali teraso, ter pripadajoča parkirna mesta v prostorni podzemni garaži. Lokacija Devane je izjemno prijetna, saj je središče Ljubljane dosegljivo peš ali s kolesom v približno 15 minutah. Tudi z mestnim avtobusom je soseska hitro dosegljiva. Od avtobusnega postajališča Gornje Poljane na Poljanski cesti čez stari Codellijev most smo v soseski v pičlih šestih minutah. Če pa se odpravimo s postajališča Pod Golovcem, prav tako na Poljanski cesti, pa je do Devane le tri minute hoje.

Kako bi opisali ta projekt? Kaj so njegove prednosti, kaj ga razlikuje od drugih podobnih?

Devana je izjemen projekt, ki se uspešno približuje zaključku. Imamo zelo dobre investitorje, ki so imeli posluh za to lokacijo in tik ob gozdu naredili res prijetno bivanjsko sosesko. Tukaj je tako, kot bi živeli v krošnjah dreves na Golovcu, poleg tega pa smo zelo lepo povezani z mestnim življenjem. Do ljubljanske tržnice je 15 minut hoje, Kodeljevo in Golovec pa stanovalcem ponujata obilo možnosti za rekreacijo. Tu smo ustvarili čudovito kombinacijo urbanega in športnega življenja.

V Devani je 95 stanovanj in nekaj jih je še na voljo. Kakšen je bil do zdaj interes?

Stanovanja v prvi fazi smo prodali takoj. V drugi fazi so se cene malce povišale, vendar vseeno prodajamo zelo stabilno. Eno stanovanje smo povsem opremili in ga tudi takoj prodali, zdaj je na voljo za oglede kot vzorčno stanovanje. Od 95 enot je naprodaj samo še približno 20 stanovanj.

Kako pa se je povpraševanje v tem letu in pol, odkar prodajate Devano, spremenilo? So zdaj kupci bolj previdni, si vzamejo več časa?

Kupci so pri teh cenah že bolj previdni in tudi bolj poučeni. Višje cene in negotovost na finančnih trgih so jih prisilile k bolj premišljenemu pristopu. Več sprašujejo in med seboj primerjajo soseske. Včasih pridejo tudi malce pogledat na gradbišče. Devana je še vedno eden bolj zaželenih projektov, predvsem zaradi lokacije in umeščenosti v gozd in bližino Centra. Največji adut Devane je tudi to, da je pravzaprav skoraj že vseljiva, kar je videti tudi pri tem vzorčnem stanovanju. Ko danes kupiš novogradnjo, je skoraj nepredstavljivo, da se lahko že takoj vseliš, saj so vsi novi projekti vseljivi praviloma šele čez eno leto ali več. Če lahko povem kar po angleško: »Buy it now, move in now.« (prevod angl. »Kupi zdaj, vseli se zdaj.«)

Na katere elemente ste bili pri gradnji in opremi najbolj pozorni?

Pri Devani smo največ pozornosti namenili tlorisom, ki smo jih zasnovali za »normalno« velike stanovanjske površine. Recimo v 80 kvadratnih metrov velikem stanovanju sta dve spalnici, ena glavna kopalnica in še en sanitarni prostor s pralnim strojem. Velik poudarek je tudi na terasah, ki so povezane z različnimi prostori v stanovanju, ter na odličnih razgledih. Veliko stanovanj je obrnjenih na vzhod in zahod, tako da so v različnih delih dneva različno osončena. Vseh sedem stanovanjskih lamel Devana I in Devana II je zares posrečeno umeščenih v naravo.

Zoran Đukić: »Največji aduti Devane so vrhunska razporeditev vzhod–zahod, prekrasne terase, moderna arhitektura, velike steklene površine, visoki stropi. Spodaj je ogromna garaža, okrog pa veliko zelenih površin. Zato je to zelo posrečen projekt.«

»Za sto stanovanj v vrsti stoji že tisoč strank«

Ali načrtujete kakšen podoben projekt? Mogoče si lahko obetamo Devano III?

Žal Devane III ne bo. Med našimi projekti, ki so najbolj podobni Devani II, je projekt Pod hribom, ki bo nastal pod vznožjem Rožnika, v ljubljanskem Mostecu. Soseska bo zelo podobna Devani, s tem da ne bo lamel, ampak bodo stanovanja v posameznih vilah, umeščenost v prostor pa bo zelo podobna. Tudi način življenja bo v soseski Pod hribom takšen, kot je značilen za Devano. Ker je za sosesko Pod hribom zelo veliko povpraševanja – za sto stanovanj v vrsti stoji že tisoč strank –, svetujem nakup Devane takoj. Poleg tega bo projekt Pod hribom zaključen šele čez dve leti.

Ali za podobne stanovanjske projekte, kot sta Devana in Pod hribom, še naprej napovedujete veliko povpraševanje?

Povpraševanje po takih projektih, kot sta Devana in Pod hribom, ki sta povezana tako z mestom kot z naravo, bo še naprej veliko. To se je začelo s kovidom. Če si imel možnost smukniti v gozd ali če si imel neko teraso, je bilo takrat veliko lažje. Veliko stresa lahko odpraviš, če te doma čaka vsaj košček narave. Si predstavljate, kako se počuti kupec v Devani? Ko pride domov, odpre teraso – nekatera stanovanja so odprta proti gozdu – in se skoraj lahko sreča s srnami, nahrani ptičke, zjutraj gre pred službo po gobe, kostanj ali borovnice, pa na kolo in na tržnico. To je pravi raj in takšni projekti so najbolj zaželeni.

Zakaj pa ni več takšnih projektov?

Lokacij ob vznožju gozda, skoraj povsem v naravi in hkrati tik ob mestu, ki bi bile povezane z vso nujno infrastrukturo za udobno življenje, primanjkuje. Poleg tega se povsod pojavljajo kakšni moteči dejavniki, ki pa jih v Devani ni. V bližini ni tovarn, smetišč, odlagališč, ni kakšne moteče obrti. Je pa res, da vsak lahko najde kaj, kar ga moti, naj bodo to cerkveni zvonovi, pokopališče, bolnišnica, helikopter, reševalna vozila. V Devani je samo gozd in mir. Res pa je, da je zraven tudi cesta, vendar kako naj človek živi v mestu brez ceste.

Zoran Đukić: »Ker je za sosesko Pod hribom zelo veliko povpraševanja – za sto stanovanj v vrsti stoji že tisoč strank –, svetujem nakup Devane takoj.«

Tudi povpraševanje po energetsko varčnih domovih v Sloveniji raste – kako se to odraža pri ponudbi in cenah? Kako ste pri gradnji upoštevali vedno večje zahteve po energetski učinkovitosti zgradb?

Povpraševanje po energetsko varčnih nepremičninah v Sloveniji narašča zaradi višjih cen energentov in večje okoljske ozaveščenosti kupcev. Vemo, kaj to pomeni, in seveda bi vsi radi imeli nižje stroške, vendar to za sabo potegne tudi višje cene investicije, saj potrebujemo drugačna okna, drugačne fasade, drugačno prezračevanje. Na dolgi rok se splača vlagati v energetsko bolj varčne in vzdržljive objekte. Posledično razvijalci gradijo vedno več nizkoenergijskih in pasivnih hiš, cene tovrstnih objektov pa rastejo.

Ali lahko pričakujemo več spodbud za energetsko učinkovite projekte v prihodnosti?

Da, pričakujemo lahko dodatne spodbude in subvencije za energetsko učinkovite projekte. Država in EU ponujata nepovratna sredstva ter ugodne kredite za gradnjo in prenovo energetsko varčnih objektov. Obenem se pričakuje, da bo regulativa še bolj podpirala trajnostno gradnjo z davčnimi olajšavami in drugimi ugodnostmi za investitorje.

Kako pomemben dejavnik pri nakupu nepremičnine je varnost soseske oziroma objekta?

Varnost soseske je ključen dejavnik pri izbiri nepremičnine, saj vpliva na kakovost bivanja, dolgoročno vrednost nepremičnine in privlačnost za najemnike ali kupce. Ti naj preverijo stopnjo kriminala, razpoložljivost varnostnih ukrepov in splošno urejenost okolice. Sicer pa je varnost v soseskah pri nas zelo zanimiva tema, ki odpira razne debate. Veliko ljudi se obregne ob ograjene soseske, ki so v tujini nekaj najbolj normalnega, pri nas pa to sproža veliko pomislekov – zakaj se ograjujemo, zakaj se oddaljujemo drug od drugega, zakaj smo mi nekaj več kot drugi? Gre za zasebnost. Ograjena soseska je bolj varna in udobna, kakovost bivanja je višja. Majhne otroke lahko brez skrbi spustimo pred hišo, igrala uporabljajo samo stanovalci. Recimo na Gorenjskem so vse hiše ograjene, saj je ograjenost normalna stvar zasebnosti, zelo zaželena stvar.

Kateri nepremičninski segmenti so zdaj najbolj perspektivni?

Najbolj perspektivne smeri gradnje, ki jih cenijo tudi investitorji, so stanovanjske gradnje, predvsem na boljših lokacijah. Zelo obetaven segment je tudi gradnja kakovostnih poslovnih prostorov. Veliko investitorjev vlaga v turistične kapacitete, predvsem ob hrvaški obali, pa tudi pri nas.

Kaj bi morali kupci danes vedeti pred nakupom nepremičnine, da bi se izognili morebitnim pastem?

Pri nakupu prve nepremičnine je izredno pomembno, da se kupec posvetuje z nepremičninskim posrednikom ali odvetnikom, da ugotovi pravno in stvarno stanje nepremičnine, vključno z lastništvom, hipotekami in gradbenimi dovoljenji. Svetujem, da kupec preveri lokacijo, ali so prisotni moteči dejavniki ali ne, kakovost gradnje, energetsko učinkovitost in morebitne dodatne stroške prenove ali vzdrževanja. Absolutno mora preveriti investitorja in njegovo ozadje. Pri nakupu rabljene nepremičnine je treba preveriti sosede, objekt, se pogovoriti s stanovalci in seveda oceniti stanje nepremičnine. Nekateri kupci včasih preverjajo stene tudi z vrtalnikom, kar lahko prepreči velik glavobol.

Kako se trenutno gibljejo cene v Ljubljani in drugih mestih?

Cene nepremičnin v Ljubljani ostajajo visoke, z rahlimi nihanji glede na lokacijo in tip nepremičnine. Podobno velja za druga večja mesta, kot so Maribor, Koper in Celje, kjer je prav tako opazen trend rasti cen. Najdražja območja ostajajo središča večjih mest in Obala.

Kaj pa drugod po Sloveniji?

V manjših mestih in na podeželju cene rastejo počasneje, vendar se tudi tam povečuje povpraševanje, predvsem zaradi iskanja bolj ugodnih in prostorskih rešitev za bivanje.

Kaj bi lahko rekli glede tega, da so novogradnje v Ljubljani za srednji sloj skoraj nedosegljive?

Cene novogradenj v Ljubljani so v zadnjih letih močno narasle zaradi omejene ponudbe zemljišč, visokih stroškov gradnje in povečanega povpraševanja. Srednji sloj se vse težje prebija do lastniških stanovanj, kar povečuje pritisk na najemni trg in spodbuja iskanje alternativnih stanovanjskih rešitev.

Kako bi lahko rešili ta izziv? Kako bi se po vašem mnenju moral prilagoditi nepremičninski trg, da bo bolj dostopen mlajšim generacijam?

Rešitve vključujejo spodbujanje gradnje večjih stanovanjskih projektov, subvencioniranje nakupov za mlade, uvedbo regulacij, ki bi omejile špekulativne nakupe, ter razvoj kooperativnih stanovanj. Poleg tega bi lahko država in občine aktivneje posegle v trg z zagotavljanjem javnih najemnih stanovanj in znižanjem davčnih bremen pri nakupu prve nepremičnine.

Vaš partner pri iskanju sanjske nepremičnine

Stoja Trade ima bogate izkušnje in veliko strokovnega znanja na nepremičninskem trgu, zato strankam ponujajo celovito podporo pri iskanju in nakupu nepremičnine.

Njihovi strokovnjaki so vedno na voljo za odgovore na vprašanja in reševanje morebitnih težav. Vsaki stranki poskušajo najti pravo nepremičnino, da bodo popolnoma zadovoljne s svojo izbiro.

Ponudba Stoja Trade vključuje nova in rabljena stanovanja, hiše, prestižna stanovanja, poslovne prostore in investicijske projekte.

