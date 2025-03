Nove tehnologije pri gradnji železnic

V Sloveniji so na agendi številne investicije v javno železniško infrastrukturo. V tekočo in investicijsko obnovo slovenskega železniškega omrežja ter v gradnjo novih železniških prog je vpeta tudi družba SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d. d. (SŽ-ŽGP).

Kot edini v državi so specializirani in usposobljeni za gradnjo zgornjega ustroja na železniških tirih. Poleg tega imajo vodilno vlogo na področju tehnološkega razvoja in gradnje železniških prog. In tudi pri gradnji železnic se kot novost pojavlja možnost alternativne izvedbe menjave tirne grede s tirom na togi podlagi.

Tehnologija tira na togi podlagi je še posebej uporabna pri predorih in viaduktih, kjer so zahtevane dolgoročna stabilnost proge, nižja konstrukcijska višina in teža v primerjavi s klasično progo. FOTO: arhiv SŽ–ŽGP Ljubljana

Kot pojasnjujeta strokovnjaka iz SŽ-ŽGP Anamarija Tomšič in Žiga Avšič, se zaradi vse višjih stroškov vzdrževanja železniških prog in želene visoke frekvence prevozov na glavnih progah pri večjih projektih odločajo za menjavo tira na tirni gredi s tirom na togi podlagi. Podjetje med gradnjo tira na togi podlagi izvaja notranjo kontrolo kakovosti izvedenih del, nadzor nad vgrajenimi gradbenimi proizvodi, preverja skladnost gradnje s projektno dokumentacijo ter bedi nad izvajanjem rokov gradnje po odobrenih planih dinamike del in obvladovanjem stroškov gradnje.

Podjetje SŽ-ŽGP je leta 2023 uspešno zaključilo nadgradnjo železniške proge na odseku Maribor–Pesnica, kjer so vgradili tir na togi podlagi v dolžini 2,5 kilometra. V največjem infrastrukturnem projektu, gradnji drugega tira med Koprom in Divačo, pa je podjetje vključeno v tretji sklop – LOT 3 železniški predorski sistemi.

Nižji stroški vzdrževanja

Tir na togi podlagi omogoča nižje stroške vzdrževanja, saj med drugim niso potrebne daljše zapore proge za vzdrževanje. FOTO: arhiv SŽ–ŽGP Ljubljana

»Tir na togi podlagi omogoča nižje stroške vzdrževanja. Ker niso potrebne daljše zapore proge za vzdrževanje, so zagotovljene tudi visoke frekvence prevozov težkih tovornih kompozicij, potniških vlakov z manjšim hrupom, ki ga proizvaja železniški promet. Tehnologija tira na togi podlagi je še posebej uporabna pri predorih in viaduktih, kjer so zahtevane dolgoročna stabilnost proge, nižja konstrukcijska višina in teža v primerjavi s klasično progo.«

Pri gradnji so doslej v veliki večini primerov uporabljali kamnite agregate za tirno gredo, na katero so postavljeni železniški pragovi, nanje pa so pritrjene tirnice. Noviteta, torej tir na togi podlagi, pa se gradi po slojih. »Načelo je, da so tolerance vedno manjše in strožje, čim bližje so končni niveleti tira. To zagotavlja pravilno izravnavo in fino milimetrsko nastavitev tira,« pojasnjujeta sogovornika. V primeru izvedbe v predoru temeljna tla predstavlja talna plošča predora. Profiliranje in zbijanje zemeljskega dela se lahko izvede s standardno gradbeno mehanizacijo.

Drugi tir

Shematski prikaz vgradnje na nasipu brez nadvišanja. FOTO: arhiv SŽ–ŽGP Ljubljana

Naj spomnimo, da se je leta 2024 začela gradnja železniškega in predorskega sistema na drugem tiru proge Divača–Koper. Novi elektrificiran tir bo povezoval tovorno in potniško postajo Koper s preostalim železniškim omrežjem v Sloveniji in dalje v Evropi. »Za gradnjo tira na togi podlagi je družba SŽ-ŽGP izbrala sistem RHEDA 2000®, ki je eden najširše uporabljenih tirnih sistemov brez tirne grede po svetu. Združuje visoko stopnjo varnosti, dolgoročno smerno stabilnost proge z ugodnimi stroški gradnje in nizkimi stroški vzdrževanja. Sistem izpolnjuje vse zahteve za uporabo na zelo prometnih železniških progah za velike hitrosti in hkrati zagotavlja optimalno udobje vožnje. Sistem je mogoče individualno prilagoditi posebnim zahtevam in omejitvam vsakega projekta. Z izbiro omenjene tehnologije, ki jo predhodno potrdi naročnik, in kakovostno izvedbo naročnik pridobi dolgoročno stabilno progo z najnižjimi stroški vzdrževanja,« pojasnjujeta Anamarija Tomšič in Žiga Avšič.

In dodajata, da pri tem projektu SŽ-ŽGP opravlja obveznosti vodilnega partnerja in izvaja gradnjo zgornjega in spodnjega ustroja železniške proge. »Celotna dolžina nove proge je 27 kilometrov. Od tega bo 24 kilometrov izvedenih iz tira na togi podlagi, skupaj z vsemi ostalimi elementi proge, kot so sistem za blaženje hrupa in vibracij, prehodi s tira na gramozni gredi na tir na togi podlagi, tirne dilatacijske naprave in varnostne tirnice,« še pojasnjujeta sogovornika.