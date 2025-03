Projekte lahko ogrozijo različna tveganja, je med drugim poudaril Damir Pelak, generalni direktor GrECo International na slovensko-hrvaški poslovni konferenci o investicijah v gradbeništvu v Opatiji.

»Skupina GrECo International s stoletnimi izkušnjami se od drugih posrednikov in svetovalcev za industrijska zavarovanja razlikuje po specialnih rešitvah, prilagojenih potrebam strank. Svoje rešitve zagotavljamo v 69 pisarnah v 21 državah regije CESEE (Srednji, Vzhodni in Jjugovzhodni Evropi), pokrivamo pa kar 92 držav.« Skupaj imajo 1300 zaposlenih, in kot je poudaril Damir Pelak, se lahko pohvalijo tudi s 15.000 zadovoljnimi strankami, 153 milijoni evrov prometa in 1,3 milijarde evrov vplačanih premij.

Različni projekti

V Sloveniji se lahko pohvalijo z zavarovanji na gradbenih projektih: 2TDK, druga cev predora Karavanke, Emonika, Infekcijska klinika v Ljubljani, vojaško letališče Cerklje ob Krki in novi zaporniški objekti Ljubljana. Na Hrvaškem pa Pelješki most, Novi Vinodolski in Rega Gateway. Preostali projekti so še rekonstrukcija železnice Beograd–Budimpešta, modernizacija in rekonstrukcija železniškega odseka Novi Sad–Subotica, dunajska podzemna železnica in podobno. Še vedno je naš največji Baltik projekt, vreden sedem milijard evrov. Dobili smo tudi velik gradbeni projekt v Romuniji, vreden 1,6 milijarde evrov.

Tveganja je treba ustrezno obvladovati

In kakšen je pomen ustreznega obvladovanja tveganj v projektih? »Megaizgube, tiste, ki so večje od 30 milijonov, so zdaj približno trikrat večje od tistih, iz prejšnjih treh let. 12 odstotkov največjih izgub v zadnjih 30 letih je bilo v letih 2023 in 2024, pravi Francesca De Rosa iz AXA XL Reinsurance.

Tveganja, ki lahko ogrozijo projekte, pa so: časovni plan v primerjavi s finančnim planom; kompleksnost teh projektov, kot so teren, trenutne urbane razmere in omejitve itd.; pa seveda še ESG, novi materiali, nove gradbene metode in digitalizacija; pomanjkanje kadrov, naravne katastrofe, politična in vojna tveganja ter pomanjkanje zmogljivosti lokalnih prevoznikov.

»Treba se je zavedati, da so izgube, ki jih doživite sami, običajno najdražje. Rešitev za to pa so svetovalci za tveganja, ki vas bodo lahko ustrezno podprli z evalvacijo tveganj in prenosom tistih, ki jih je mogoče zavarovati.«

Na tveganju temelječ posredniški pristop

Kot je še pojasnil Pelak, GrECov na tveganju temelječ posredniški pristop je osnovan na industrijskih ekspertizah kot bistvenih zahtevah; profiliranju tveganj v skladu s politiko tveganj podjetja; svetovanju o tveganjih in prilagojenih zavarovalnih rešitvah ob upoštevanju skupnih stroškov zavarovalnega tveganja ter strateških umestitvah in periodičnih pregledih.