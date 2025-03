Priložnosti za gradbeno panogo

Medijska hiša Delo bo večmesečno poslovno kampanjo Investicije v gradbeništvu 2025 danes sklenila na slovensko-hrvaški poslovni konferenci v Opatiji, ki poteka v partnerstvu s hrvaško medijsko družbo Hanza Media, ki med drugim izdaja Jutarnji list. To je že četrta skupna slovensko-hrvaška poslovna konferenca o gradbeništvu. Prvič smo jo z družbo Hanza Media organizirali aprila 2022 v Portorožu, nato pa marca 2023 in marca 2024 v Opatiji.

Uvodna nagovora bosta imela Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo, in Oleg Butković, hrvaški minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo, pozdravni nagovor pa Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor Dela.

Gradbeni projekti do 2030

Kot uvod v prvo okroglo mizo bo profesor Jože P. Damijan z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani predstavil makroekonomski pomen domače gradbene industrije.

Tema prvega omizja bodo gradbeni projekti do leta 2030 in možnosti sodelovanja slovenskih in hrvaških gradbenih podjetij. Z moderatorjem Mislavom Togonalom s HRT se bodo pogovarjali Kristjan Mugerli, direktor Kolektorja CPG, Gregor Jernejc, namestnik glavnega direktorja in direktor področja inženiring in tuji trgi v podjetju GH Holding, Mirjana Čagalj, podpredsednica Hrvaške gospodarske zbornice za gradbeništvo in promet (HGK), Ivica Budimir, predsednik uprave Hrvaških cest, in Ivan Kršić, predsednik uprave HŽ Infrastruktura ter Vesna Nahtigal, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije.

Vpliv novih tehnologij

Pred drugo okroglo mizo bo generalni direktor GrECo International Damir Pelak predstavil obvladovanje tveganj pri mednarodnih gradbenih projektih.

Rdeča nit druge okrogle mize pa bo vpliv novih tehnologij na produktivnost v gradbeništvu. Na njej bodo mnenja soočili Miha Lampret, direktor prodaje v Kolektor Kolingu, dr. Tomaž Vuk, predsednik uprave Alpacem Cement, dr. Simon Savšek, vodja predstavništva Skupine EIB v Sloveniji, Veljko Nižetić, direktor Strabaga Hrvatska, ter Sanjin Purić, predsednik uprave GP Krk, ter Denis Šikljan, predsednik uprave DDG Group, specializirane za razvoj nepremičninskih projektov, investicije in gradbeništvo.