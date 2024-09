Slovensko podjetje med najnaprednejšimi v svoji panogi v Evropi

Alpacem Cement je edina cementarna v Sloveniji z izredno strateško vrednostjo na državni ravni in regionalnim pomenom za gospodarski in družbeni razvoj. Več kot polovica cementa v slovenskih stavbah je proizvedenega v tej cementarni, njihov cement je tudi v vseh slovenskih hidroelektrarnah in največjih infrastrukturnih projektih države. Po več kot 100 letih utečenega delovanja se podjetje zadnja leta močno usmerja v zniževanje ogljičnega odtisa in doseganje ciljev zelene transformacije.

Foto Alpacem

Raziskava ISGR: lokalna cementarna je ključna za slovensko gradbeništvo Tudi letos je Inštitut za strateške in gospodarske raziskave (ISGR), ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, opravil študijo o ekonomskem pomenu skupine Alpacem v Sloveniji. Lokalna cementarna je ključna za slovensko gradbeništvo, ima visok ekonomski pomen tako za državo z vidika davkov in prispevkov, ki se stekajo v javni proračun, kot za lokalno okolje z zagotavljanjem delovnih mest in soustvarjanjem družbenega življenja. V Sloveniji se povpraševanje po cementu, ki je ključni gradnik najbolj uporabljenega gradbenega materiala – betona, povečuje. Sočasno s tem se povečuje prodaja, ki je v zadnjih desetih letih v povprečju rasla po 6,5-odstotni stopnji. Proizvodnja cementa je pod skupino Alpacem od leta 2012 porasla s pol milijona ton (493 tisoč) na skoraj en milijon ton (992 tisoč) oziroma se je do danes podvojila. Finančno poslovanje se je sočasno s tem bistveno izboljšalo ter je doseglo vrh v letu 2023, ko je skupina svoje prihodke iz prodaje podvojila (s 76 milijonov EUR so zrasli na 152 milijonov EUR), dodano vrednost pa povečala za 34 milijonov EUR oz. za 115 %.

Dinamika zaposlenosti in produktivnosti v skupini Alpacem Cement. (Vir: letna poročila skupine, preračuni ISGR d. o. o.) FOTO: Alpacem

Dodana vrednost na zaposlenega v Alpacemu najvišja glede na vse družbe v občini

Raziskava je med drugim pokazala, da ima skupina z matičnim podjetjem Alpacem Cement s sedežem v občini Kanal ob Soči v občini izrazit pomen. Prodaja vseh podjetij iz skupine Alpacem namreč zajema več kot tri četrtine prodaje vseh gospodarskih družb, ki so registrirane v občini Kanal.

Splošna dodana vrednost na zaposlenega je s 70 % najvišja glede na vse družbe v občini, povprečna bruto plača pa je višja za kar 426 EUR oz. za petino več glede na povprečje pri vseh gospodarskih družbah v občini. Skupina je v letu 2023 neposredno zaposlovala 363 oseb, posredno še 510 (pri dobaviteljih in povezanih podjetjih) in še 44 v trgovini. Med zaposlenimi, ki so v občini Kanal ob Soči delovno aktivni, je v skupini Alpacem kar šestina.

Skupina Alpacem v Sloveniji je v letu 2023 ustvarila 108 milijonov EUR dodane vrednosti. FOTO: Alpacem

Nadpovprečna produktivnost glede na povprečje Slovenije Tudi produktivnost podjetja je nadpovprečna glede na povprečje Slovenije. Skupina Alpacem v Sloveniji je v letu 2023 neposredno ustvarila 66 milijonov EUR dodane vrednosti, posredno še 40 milijonov EUR, skupaj torej 108 milijonov EUR. V proračun države, občine Kanal ob Soči in širše skupnosti prispeva 12 milijonov letno.

Kar 16-odstotna rast prodaje v primerjavi z letom 2022

Podjetje Alpacem Cement, d. d., je v letu 2023 ustvarilo 136 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 16-odstotna rast v primerjavi z letom 2022. K rasti prihodkov so pomembno prispevali infrastrukturni projekti v Sloveniji in tudi veliko povpraševanje po cementu pri stanovanjski gradnji na domačem in tujih trgih; 37 odstotkov prihodkov gre pripisati izvozu.

Čisti dobiček za leto 2023 znaša 30,6 milijona evrov in je v primerjavi s predhodnim letom višji za dobrih 29 odstotkov. Pomen podjetja je v proizvodnji gradbenih materialov izrazito velik, saj predstavlja kar 89 % prodaje, 85 % dodane vrednost in 81 % zaposlenih.

Rast investicij in padec ogljičnega odtisa

Več kot polovica cementa v slovenskih stavbah je proizvedenega v cementarni Alpacem Cement. FOTO: Depositphotos

Povečana prodaja je pozitivno vplivala tudi na naložbe. Skupina je sledila lastni zavezi vlaganjem v investicije, razvoj in modernizacijo ter dvignila investicije s 3 % letne prodaje v obdobju 2012–2015 na 9 % v obdobju 2016–2023, kar je samo v 2023 znašalo 8,3 milijona evrov oz. skupno 66 milijonov evrov.

Tehnološke posodobitve prispevajo tako k proizvodnji visokokakovostnega cementa kot k zasledovanju ciljev evropskega zelenega dogovora, ki je usmerjen v podnebno nevtralnost do leta 2050. Od leta 2007 do danes je podjetje zmanjšalo ogljični odtis proizvedenega cementa že za 15 odstotkov, koncentracijo dušikovih oksidov v emisijah pa za 30 odstotkov.

Nov investicijski cikel podjetja predvideva, da bo v trajnostni razvoj cementarne v prihodnje namenil nekaj deset milijonov evrov, saj želijo kakovostno sobivati v lokalni skupnosti in preseči zakonodajne izzive, s katerimi se spopadajo v zadnjem obdobju. V obdobju 2024–2035 naj bi Alpacem Cement za investicije namenil precej več, in sicer vsako leto v povprečju 27 milijonov EUR oz. skupaj 318 milijonov EUR, od tega dve tretjini (215 milijonov EUR) za doseganje ciljev ogljične nevtralnosti in tretjino (103 milijone EUR) za druge investicije.

Z vodikovimi tehnologijami manjši vpliv na okolje

Foto Alpacem

Do leta 2035 želi Alpacem Cement doseči ogljično nevtralno proizvodnjo cementa, dobro tretjino porabljene električne energije pa želi pridobiti iz lokalnih brezogljičnih virov. Pri proizvodnji cementa želi podjetje v tem času opustiti porabo fosilnih virov in uvesti zadnjo tehnologijo zniževanja emisij v zrak (SCR-RTO).

Podjetje želi zasledovati cilje zelenega prehoda tudi na področju vpeljave vodikovih tehnologij, ki imajo pomembno vlogo pri razogljičenju proizvodnega procesa in tovornega prometa, podjetje pa je partner Severnojadranske vodikove doline. Investicije imajo multiplikativne učinke tudi na dobavitelje. V sedmih letih povečanih investicij v zeleno transformacijo tako pri dobaviteljih nastane v povprečju 115 delovnih mest na leto in 12 milijonov EUR dodane vrednosti, ki sicer ne bi nastali, če te investicije ne bi bile izvedene.

Načrtovane investicije skupine Alpacem Cement v obdobju 2024–2035. (Vir: interne projekcije skupine, obdelava ISGR d. o. o.) FOTO: Alpacem

Prihaja cement z najnižjimi vplivi na okolje v Evropi

Foto Alpacem

Cement je temelj gradbeništva in strateška surovina, brez katere sodobna družba ne more delovati, zato je delujoča cementarna v Sloveniji še kako pomembna.

Podjetje Alpacem Cement nenehno vlaga v tehnološke posodobitve in spada med najnaprednejša podjetja v svoji panogi v Evropi. Družba je nedavno ustanovila tudi Odbor za trajnostnost, ki ga vodi član nadzornega sveta dr. Peter Gašperšič.

Namen Odbora za trajnostnost je krepitev trajnostnega poslovanja družbe s ciljem uresničevanja vizije skupine Alpacem, ki je nenehno zmanjševanje vpliva na okolje. Da bi Alpacem Cement, d. d., to dosegel, želi v prihodnjih letih znatno vlagati v najnovejše inovativne tehnologije in nadaljevati prehod na okolju prijazno proizvodnjo cementa. Na tak način bo cementarna proizvajala cement z najnižjimi vplivi na okolje v Evropi.

Družba želi z odločnimi koraki uresničiti pomembno zavezo – kakovostno sobivati v okolju in lokalni skupnosti ter preseči zakonodajne izzive.

Naročnik oglasne vsebine je Alpacem