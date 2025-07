Izraelska vojska naj bi v delih Gaze začasno prekinila operacije

Izraelska vojska je danes sporočila, da bo odslej na določenih območjih v Gazi čez dan veljal »taktičen premor« v vojaških operacijah. Prekinitev naj bi veljala »vsak dan do nadaljnjega obvestila«, razlogi zanjo pa naj bi bili humanitarne narave, poročata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC.

Kot je sporočila vojska, bo premor »vsak dan do nadaljnjega obvestila« veljal na območjih, kjer izraelske sile trenutno ne delujejo – šlo naj bi za tri območja: Al Mavasi in Deir al Balah ter mesto Gaza, so navedle Izraelske obrambne sile (IDF).

Prekinitev naj bi začela veljati danes ob 10. uri po lokalnem oz. 9. uri po srednjeevropskem času, vsak dan pa naj bi trajala do 20. ure po lokalnem oz. 19. ure po srednjeevropskem času, navaja AFP.

Ta odločitev je bila usklajena z ZN in mednarodnimi organizacijami po razpravah o tej zadevi. Poleg tega bodo od 6. do 23. ure trajno vzpostavljene določene varne poti, ki bodo omogočile varen prehod konvojev ZN in humanitarnih organizacij, ki bodo prebivalstvu po Gazi dostavljale in distribuirale hrano in zdravila.

Vojska dodaja, da bo »še naprej podpiral humanitarna prizadevanja ob tekočih manevrih in ofenzivnih operacijah proti terorističnim organizacijam v Gazi, da bi zaščitil izraelske civiliste«. Dodali so, da so po potrebni pripravljeni razširiti obseg te dejavnosti.

FOTO: AFP Eyad Baba/AFP

V predhodni izjavi je vojska zatrdila, da je v Gazo nedavno iz zraka dostavila sedem paketov pomoči, ki naj bi vsebovali moko, sladkor in konzervirano hrano. Palestinska stran se na te navedbe še ni odzvala.

Ta poteza prihaja, ko narašča zaskrbljenost zaradi humanitarnih razmer, s katerimi se soočajo Palestinci v Gazi. Ministrstvo za zdravje, ki ga vodi Hamas, je sporočilo, da je bilo v petek v Gazi zaradi podhranjenosti zabeleženih še pet smrtnih žrtev, s čimer se je skupno število ljudi, ki so umrli zaradi pomanjkanja hrane, povečalo na 127. Dve tretjini od teh sta, kot navedbe ministrstva povzema BBC, otroci.

Vodja agencije ZN za palestinske begunce Philippe Lazzarini je dejal, da je kriza lakote povzročena umetna, kritiziral je tudi zračno dostavo pomoči kot drago in neučinkovito.