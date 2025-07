Zdravila proti debelosti niso zdravila proti slabi samopodobi

V nadaljevanju preberite:

Modre misli o poletnem hujšanju so že zdavnaj postale del naše folklore. Tudi ljudje, ki nimajo težav s čezmerno telesno težo, si večkrat privoščijo pikro pripombo na lasten račun, češ, skrajni čas je, da se pripravim na poletje. No, konec julija je resnično skrajni čas za vse, ki želijo paradirati po plažah ob izteku poletja, marsikomu pa je ta vlak že odpeljal in lahko stresa šale, da se pripravlja na poletje 2026.

Po eni strani se povprečnemu Slovencu še nikoli doslej ni bilo tako lahko zrediti kot danes. Sedečih služb je čedalje več, prostega časa, ki bi ga lahko namenili rekreaciji, pa čedalje manj. Življenjski standard je dovolj visok, da se večina ljudi lahko prav vsak dan naje do sitega in še bolj. »Od štirideset do sedemdeset odstotkov debelosti pojasnjuje interakcija genskih predispozicij in okolja. Današnje okolje je zelo 'debelilno'. V njem smo na vsakem koraku izpostavljeni obilju kalorij. Skozi življenje se lahko prebijemo brez omembe vrednega fizičnega napora. Medtem ko smo se pred 50 leti lahko izognili debelosti zgolj z zanašanjem na intuicijo pri prehrani in gibanju, zdaj ta pristop ni več tako uporaben. Na novo okolje se moramo prilagoditi,« pravi nutricionist Mario Sambolec.