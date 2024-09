Infrastruktura bi se lahko financirala tudi iz vlog prebivalcev

Kljub precejšnjemu investicijskemu ciklu v zadnjih letih Slovenijo v prihodnje čakajo še večji investicijski zalogaji, tako v železnice kot tudi v energetsko infrastrukturo, kot je obnova elektroomrežja in predvsem drugi blok krške nuklearne. A kako te projekte financirati? Proračunska sredstva so omejena, prav tako možnosti zadolžitve. Država bi na kapitalskih trgih morala poiskati nove možnosti.

Država oziroma podjetja v njeni lasti imajo pred sabo obsežne infrastrukturne projekte. Gradbinci opozarjajo, da se je gradnja cest, razen Darsovega programa, ustavila. Zastoj v vzdrževanju cest pa lahko zviša stroške za obnovo v prihodnjih letih. Država nadaljuje tudi z obnovo železnic, v načrtu je tudi gradnja vzporednega tira na novem tiru med Koprom in Divačo. Dars je šele na začetku gradnje tretje razvojne osi, ki naj bi nekoč povezala hrvaško in avstrijsko državno mejo. Dars je tudi pred začetkom širitve štajerske in primorske avtocestne vpadnice v Ljubljano.

Še obsežnejša vlaganja v energetsko infrastrukturo so nujna. Najprej v distribucijska omrežja, ki ne zadostujejo sodobnim potrebam zelenega prehoda. Pet elektrodistribucijskih podjetij je lani za investicije porabilo 159 milijonov evrov, kar je bilo za več kot šestino manj od predvidenega v razvojnem načrtu distribucijskega sistema od leta 2023 do 2032. Letošnje investicije bi po tem načrtu morale znašati 237 milijonov evrov, v desetih letih pa bodo morali distributerji, v skladu z razvojnim načrtom SODO, za investicije nameniti več kot 3,5 milijarde evrov. Vlaganja bodo torej morali bistveno povečati, pa že lani je obseg naložb presegel ustvarjeni EBITDA.

Pred državo in podjetji v državni lasti so tudi investicije v proizvodnjo električne energije, saj je pred zaprtjem termoelektrarna Šoštanj. Po eni strani mora država bistveno povečati proizvodnjo iz obnovljivih virov energije, hkrati pa se pripravlja tudi na gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne. Končna odločitev o gradnji še ni znana, seveda niti ne finančna konstrukcija in morebitno sodelovanje drugih držav, zagotovo pa bi ta investicija pomenila veliko finančno breme.

Ob teh nujnih projektih se postavlja vprašanje, kako jih financirati. Primanjkljaj sektorja država je bil v prvem četrtletju leta 3,6 odstotka BDP, kar je več od povprečja EU. »Podatki po denarnem toku nakazujejo nadaljevanje podobnih gibanj tudi v preostalem delu prve polovice leta, saj je bil primanjkljaj državnega proračuna v višini 413 milijonov evrov za okoli 300 milijonov evrov večji kot v istem obdobju lani,« so ugotovili v fiskalnem svetu.

Opozorimo, da ima država primanjkljaj v času rekordno nizke brezposelnosti. Medtem se razmere na trgu dela, vsaj v nekaterih panogah, ohlajajo. Primanjkljaj proračuna bi se, če bi se razmere na trgu dela vrnile v povprečje zadnjih desetih let, zgolj zaradi izdatkov za brezposelnost, zagotavljanja socialne varnosti in pokrivanja primanjkljaja pokojninske blagajne, povečali za okoli 430 milijonov evrov ali približno 0,7 odstotka BDP, je izračunal Delov analitik Karel Lipnik. Omejene so tudi možnosti zadolževanja države, katere bruto dolg je bil konec prvega četrtletja pri 70,7 odstotka BDP. Fiskalni svet namreč opozarja na vse višja tveganja za občutnejše poslabšanje pogojev financiranja.

Vir, ki bi ga država lahko spodbudila za infrastrukturne naložbe, so depoziti gospodinjstev. Ti so prvič presegli 27 milijard evrov. Načinov, kako bi vloge preusmerili v druge finančne instrumente oziroma na kapitalski trg, je več. S tem bi lahko nov kapital za širitev in razvoj pridobilo tako gospodarstvo kot tudi država za financiranje infrastrukturnih projektov.

EIB je podprl Elektro Ljubljana

Evropska investicijska banka (EIB) bo Elektro Ljubljana posodila 50 milijonov evrov za razširitev in posodobitev elektrodistribucijskega omrežja. Podpredsednik EIB Kyriacos Kakouris in predsednik uprave Elektro Ljubljana Urban Likozar sta kreditno pogodbo podpisala včeraj. Projekt bo vključeval obsežne posodobitve med letoma 2024 in 2026, kot so obnova in gradnja srednjenapetostnih in nizkonapetostnih nadzemnih vodov, podzemnih kablov, energetskih transformatorjev in transformatorskih postaj. V projektu bodo nameščeni tudi pametni števci in druge napredne komponente za izboljšanje varčevanja z energijo, so sporočili iz EIB in Elektra Ljubljana.

»To partnerstvo z Elektro Ljubljana ne le poudarja zavezanost EIB razvoju infrastrukture, temveč tudi odgovarja na ključno potrebo v slovenskem energetskem sektorju,« je dejal Kakouris. »Širitev in zagotavljanje zanesljivosti distribucijskega omrežja sta bistvena za podporo prizadevanjem za elektrifikacijo države, zlasti pri vključevanju obnovljivih virov energije, polnilnih postaj za električna vozila in toplotnih črpalk.«

Skupni stroški projekta naj bi znašali 164,2 milijona evrov. Posojilo EIB družbi Elektro Ljubljana ponuja ugodne in prilagodljive pogoje financiranja ter ji omogoča diverzifikacijo virov financiranja. Kredit dopolnjujejo sredstva EU v višini 55,2 milijona evra. Preostale stroške bo krila družba Elektro Ljubljana. »Zaradi množične elektrifikacije prometa, ogrevanja in priključevanja obnovljivih virov, ki smo jim priča v zadnjih letih, so se potrebe po financiranju v elektrodistribucijsko infrastrukturo izjemno povečale,« je povedal Likozar.

»Pogodba, ki smo jo sklenili z EIB, je pomemben korak pri financiranju primarne distribucijske infrastrukture in s tem uresničevanju zelenega prehoda, doseganju ciljev desetletnega razvojnega načrta gradnje omrežja ter zagotavljanju zadostne moči za diverzifikacijo obnovljivih virov energije.«