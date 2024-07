Vpliv umetne inteligence na rast produktivnosti in BDP

Tehnologija, še posebno umetna inteligenca, je močno poganjala trge že leta 2023, po pričakovanjih jih bo poganjala tudi v prihodnje. Zato se postavlja vprašanje, kako velik vpliv bo imela umetna inteligenca (UI) na produktivnost v vseh sektorjih in za koliko naj bi dolgoročno povečala gospodarsko rast.

Alexandr Gutirea, direktor področja analiz v Triglav Skladih, pojasnjuje, da obstajajo številne raziskave, ki proučujejo vpliv umetne inteligence na produktivnost in gospodarsko rast, vendar so rezultati mešani. »Na primer raziskovalci iz McKinseyja ugotavljajo, da bi uporaba orodij, ki temeljijo na umetni inteligenci, lahko pripomogla k svetovnemu BDP od 13,6 do 22,1 bilijona ameriških dolarjev, ob upoštevanju rasti produktivnosti pa od 17,1 do 25,6 bilijona ameriških dolarjev. Opazno manj optimističen je Acemoglu iz MIT, ki ocenjuje, da bi uporaba orodij, ki temeljijo na umetni inteligenci, v prihodnjih desetih letih zvišala produktivnost za 0,53 do 0,66 odstotka, svetovni BDP pa za 0,93 do 1,16 odstotka (oziroma za 1,4 do 1,56 odstotka v primeru višjih investicij).«

Pri analizi investicijske teme umetna inteligenca, ki so jo v družbi Triglav Skladi izvedli v prvem četrtletju letos, so prišli do ugotovitve, da bi uporaba orodij, ki temeljijo na umetni inteligenci, do leta 2030 lahko zvišala svetovni BDP za več kot deset odstotkov.

»Kot zanimivost je treba omeniti, da pričakujemo, da bo razvoj na področju umetne inteligence v večji meri koristen za gospodarsko rast ZDA in ne Evrope. Glede na hiter razvoj tehnologije na področju umetne inteligence in različne dejavnike, ki lahko negativno vplivajo na to rast (nestabilne dobavne verige, pomanjkanje električne energije za delovanje podatkovnih centrov, nestabilnost odnosov med Kitajsko in Tajvanom, ki je svetovni center za proizvodnjo polprevodnikov), se zavedamo, da je položaj na področju umetne inteligence treba redno spremljati ter po potrebi spreminjati napovedi za svetovno gospodarsko rast in prihodke podjetij navzgor ali navzdol,« še pravi Alexandr Gutirea, direktor področja analiz v Triglav Skladih.

Pospešeno uvajanje tehnoloških rešitev

Že dobrih dvajset let smo v obdobju pospešenega uvajanja tehnoloških rešitev na vseh gospodarskih področjih in tudi v zasebnem življenju, z umetno inteligenco pa je ta dolgoročni proces dobil nov zagon, dodaja Matjaž Lorenčič, član uprave Ilirike. »Pri umetni inteligenci moramo zavzeti tudi določeno kritično stališče, saj se pojem umetna inteligenca vse pogosteje preveč splošno uporablja ali zlorablja v trženjske namene, čeprav je v ozadju robotizacija in preprosto digitalizacija procesov. Gospodarska rast je v osnovi ključno odvisna od povpraševanja, na katero vplivajo geopolitične in demografske razmere ter monetarne in fiskalne politike.«

Po njegovih besedah bo gotovo sposobnost implementacije umetne inteligence različna po sektorjih. »Že danes lahko rečemo, da strojni prevodi v različne jezike dajejo odlične rezultate. Prav tako preprosto programiranje, obdelovanje večjih količin podatkov iz različnih virov, ne vidimo pa večjih kratkoročnih sprememb v primarnem sektorju.« Seveda pa se je svetovni trg kapitala močno zagrel za delnice družb, ki so povezane z UI, tako na strani strojne infrastrukture kot na strani njene implementacije. Tehnološke delnice so še vedno v ospredju zanimanja, saj so se v zadnjih letih izkazale za varen pristan med pandemijo, vojno v Ukrajini in v obdobju visokih obrestnih mer, vendar so pri posameznih delnicah vrednotenja na zgornjih mejah racionalnega, še dodaja Matjaž Lorenčič, član uprave Ilirike.

Težko oceniti konkreten vpliv

»Za zdaj je še zelo težko oceniti konkreten vpliv umetne inteligence na rast produktivnosti in rast BDP svetovnih gospodarstev,« vpliv UI komentira Jože Gerbec, upravljavec premoženja v BKS Bank AG, Bančni podružnici. Številni analitiki se sicer strinjajo, da bo razvoj umetne inteligence gotovo pozitivno vplival na rast obeh kategorij. Mnenja pa se razlikujejo pri vprašanju, kolikšen bo ta vpliv.

»Nekateri menijo, da se bo zaradi umetne inteligence izredno povečala produktivnost s povečanjem učinkovitosti pri opravljanju del, na številnih delovnih mestih bi človeka celo v celoti lahko zamenjal stroj. Več avtomatiziranih delovnih nalog bi tako pomenilo višjo učinkovitost in produktivnost, kar bi pozitivno vplivalo tudi na rast BDP. Nekateri tako pričakujejo, da bi se produktivnost v prihodnjih desetih letih lahko izboljšala tudi za več kot sedem odstotkov. Na nasprotni strani pa so tisti, ki sicer ne dvomijo, da bo UI prinesla večjo produktivnost, vendar menijo, da njen vpliv v bližnji prihodnosti ne bo tako močan, saj je zdaj premalo delovnih mest, ki bi se lahko popolnoma avtomatizirala, med tistimi, pri katerih bi to bilo mogoče, pa je največ takšnih z ne pretirano zahtevnimi delovnimi nalogami, ki nimajo tako velikega vpliva na celotno produktivnost. Tudi UI še ni dovolj napredna, da bi omogočila implementacijo težjih nalog, na primer sprejemanja odločitev.«

Prav zato analitiki menijo, da bo vpliv na rast produktivnosti manjši, od enega do 1,5 odstotka v prihodnjih desetih letih. Smo v fazi, ko številna največja tehnološka podjetja vlagajo zelo veliko resursov v razvoj modelov umetne inteligence, končni učinek teh vlaganj pa še ni znan, pravi Jože Gerbec, upravljavec premoženja v BKS Bank AG, Bančni podružnici.