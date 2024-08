Nov trend investiranja, ki oblikuje našo prihodnost

Zakaj je to pomembno

Vlagatelji želijo vedeti, da njihov denar ne podpira škodljivih praks. Namesto tega iščejo priložnosti, ki prinašajo pozitivne spremembe. Način izbire naložb, ki podpira trajnostne značilnosti, spodbuja izdajatelje vrednostnih papirjev, da se obnašajo družbeno odgovorno in trajnostno za planet. Tako so bolj zanimivi za vlagatelje, med katerimi je zadnja leta zanimanje za odgovorno investiranje močno naraslo.

Kaj pomeni ESG ESG je kratica za tri ključna področja, ki jih vlagatelji upoštevajo pri ocenjevanju naložb: Okolje (E): kako podjetje ravna z okoljem, npr. zmanjševanje emisij, varčevanje z energijo in ravnanje z odpadki.

kako podjetje ravna z okoljem, npr. zmanjševanje emisij, varčevanje z energijo in ravnanje z odpadki. Družba (S): kako podjetje skrbi za svoje zaposlene, stranke in skupnost, npr. zagotavljanje dobrih delovnih razmer, spoštovanje človekovih pravic in prispevanje k lokalni skupnosti.

kako podjetje skrbi za svoje zaposlene, stranke in skupnost, npr. zagotavljanje dobrih delovnih razmer, spoštovanje človekovih pravic in prispevanje k lokalni skupnosti. Upravljanje (G): kako je podjetje upravljano, npr. transparentnost poslovanja in preprečevanje korupcije.

Zakaj bi morali vlagati 'trajnostno'

Trajnostno investiranje ni le trend, temveč postaja standardni pristop. Z upoštevanjem ESG-dejavnikov vlagatelji zmanjšujejo tveganja in hkrati prispevajo k boljši prihodnosti za vse.

Štiri glavne prednosti trajnostnega investiranja:

Dolgotrajna donosnost: podjetja, ki skrbijo za trajnost, pogosto dosegajo boljše dolgoročne rezultate. Zmanjšanje tveganj: upoštevanje dejavnikov ESG pomaga prepoznati in zmanjšati tveganja, ki jih tradicionalne metode morda spregledajo. Privabljanje vlagateljev: vedno več ljudi želi vlagati v skladih, ki so v skladu z njihovimi vrednotami. Povečana transparentnost: ESG-prakse spodbujajo podjetja k večji odprtosti, kar povečuje zaupanje vlagateljev.

Sava Infond: potencial investiranja, ki spodbuja okoljske in socialne značilnosti*

V Savi Infond verjamejo v moč odgovornega investiranja. Na osnovi tako analiz kot dolgoletnih izkušenj menijo, da podjetja, ki skrbijo za okolje, zaposlene in skupnost, dolgoročno ustvarjajo večjo vrednost tudi za vlagatelje.

Od 20. avgusta veljajo nova pravila upravljanja za Krovni sklad Infond, v katerem je zdaj 12 podskladov, osredotočenih na odgovorno investiranje. Upravljavci naložbe za sklade izbirajo na način, ki spodbuja okoljske in socialne značilnosti. Tako lahko vlagatelji izberejo naložbe, ki so v skladu z njihovimi vrednotami.

Prvi naložbeni cilj vsakega od podskladov, ki jih upravlja Sava Infond, je seveda doseganje donosa, istočasno pa tudi, kako podjetja, v katera vlagamo sredstva vlagateljev v sklade, ravnajo z okoljem in kako so upravljana. Cilj je ustvariti dolgoročno vrednost za vlagatelje in hkrati prispevati k boljši družbi.

Varčujte pametno. Naredite razliko Če razmišljate o novih priložnostih za varčevanje, izberite investiranje v Infond sklade. Poslovanje z Infond skladi je preprosto – vse lahko opravite tudi po spletu z uporabo portala SavaNet.

*Podrobnejše informacije so na voljo v Politiki odgovornega investiranja. Vse informacije o vidikih, povezanih s trajnostjo Infond skladov, so dosegljive na spletni strani www.infond.si, v zavihku Trajnostnost vsakega posameznega podsklada.

