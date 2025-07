Stopil v čevlje velikega Thierryja Henryja, zdaj bo izzval glavne rivale

Victor Gyökeres je igralec Arsenala. Dolga poletna saga se je končala, namesto Benija Šeška je v Londonu pristal 27-letni Šved, zanj je Arsenal Sportingu odštel 65 milijonov evrov odškodnine, še nadaljnjih 10 jih Portugalci lahko dobijo z bonusi, če bo napadalec uspešno igral v Angliji.

Izbral si je dres s številko 14, pri Arsenalu ga je nosil legendarni Thierry Henry. »Vem, kako slovito ime je ta dres nosilo pred menoj, zame je to velika čast. Ni mi bilo lahko na poti do sem, večkrat se stvari niso odvijale v mojo smer, a sem vztrajal. Zrasel sem kot oseba, zdaj vem, kaj pomeni biti vrhunski igralec in človek.«

V četrtek, 31. julija, v Hong Kongu čaka Arsenal dvoboj z londonskimi rivali. FOTO: Peter Parks/AFP

Topničarji bodo svojo novo okrepitev gledalcem morda predstavili že jutri (31. julija), ko se bodo na prijateljski tekmi v Hong Kongu pomerili z rivali iz severnega Londona Tottenhamom.