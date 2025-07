Trump poskuša predstaviti svojo resnico o Epsteinu

Ameriški predsednik Donald Trump je nad afero s pokojnim pedofilom in sosedom Jeffreyjem Epsteinom doslej zamahoval z roko, zdaj poskuša javnosti predstaviti svojo resnico. Finančnika in znanca bogatih in vplivnih, ki si je avgusta 2019 v newyorškem zaporu vzel življenje, naj bi pred vsemi drugimi nagnal od sebe. Demokrati še naprej upajo, da se bo ujel v stare pasti, pa tudi, da se vanje ne bo ujel kateri od njihovih nekdanjih predsednikov, kot sta Bill Clinton in Barack Obama.

Ghislaine Maxwell na sodišču. FOTO: Jane Rosenberg/Reuters

»Še vedno govorite o tem ogabnežu?« je republikanski predsednik še pred kratkim nejeverno spraševal novinarje. Zdaj časopis Wall Street Journal, ki je pisal o domnevni Trumpovi opolzki voščilnici Epsteinu iz leta 2003, toži za deset milijard dolarjev ter javnosti poskuša predstaviti svoje videnje odnosov z newyorškim finančnikom in obsojenim pedofilom. Dvakratni predsednik ZDA poudarja, da v nasprotju z nekdanjim demokratskim predsednikom Billom Clintonom nikoli ni šel na karibski otok, kjer je Epstein zlorabljal mlada dekleta.

V igri tudi kongresno zaslišanje Ghislaine Maxwell

Nekatere od njih naj bi Epstein rekrutiral na Trumpovem posestvu Mar-a-Lago, med njimi že pokojno Virginio Giuffre, ki je pedofila najglasneje obtoževala spolnih zlorab. Republikanski prvak naj bi floridskega soseda prav zato nagnal iz svojega kluba in življenja. Leta 2008 je Epstein zaradi spolnih zlorab ene od deklic približno leto dni preživel v zaporu, a s številnimi odpustki. Mnogi znanci, med njimi britanski princ Andrew, so se z njim družili tudi zatem. Trump trdi, da se ni.

Trump poudarja, da v nasprotju z nekdanjim demokratskim predsednikom Billom Clintonom nikoli ni šel na karibski otok, kjer je Epstein zlorabljal mlada dekleta.

Ameriški mediji in demokrati pritiskajo na preiskave. Upajo, da bodo osovraženega republikanskega prvaka v javnosti prizadele že dodatne informacije iz zgodnjega druženja z Epsteinom. S tedanjim dekletom in sedanjo soprogo Melanio sta na več fotografijah v njegovi družbi in družbi njegove partnerke Ghislaine Maxwell. Del ameriške javnosti daje temu veliko večjo težo od fotografije Maxwellove na poroki Clintonove hčere Chelsea.

Republikanski predsaednik Donald Trump obtožuje demokratskega predhodnika Baracka Obama. FOTO: Leah Millis/Reuters

Trump morda tudi sam upa na pričanje hčere pokojnega britanskega medijskega mogotca Roberta Maxwella v svojo korist. Ghislaine Maxwell v floridskem zaporu prestaja dvajsetletno zaporno kazen zaradi pomoči pri Epsteinovih spolnih zlorabah mladoletnic in nekatere od teh že svarijo pred popuščanjem. Republikanski predsednik je novinarjem izjavil, da še ni razmišljal o pomilostitvi, a tudi, da bi bil takšen ukrep v njegovi pristojnosti. Njegov nekdanji odvetnik Todd Blanche, zdaj eden najvišjih uradnikov pravosodnega ministrstva, je zapornico izpraševal cela dva dni. V igri je tudi kongresno zaslišanje, a Maxwellova v zameno zahteva imuniteto pred nadaljnjim kazenskim pregonom.

Predsednik v aferi vidi novo zaroto

Podpredsednik J. D. Vance je opozoril na pomanjkljive preiskave Epsteina v času administracij Georgea W. Busha in Baracka Obame. Predsednik Trump povrh tega novo zanimanje za pedofila vidi kot še eno zaroto proti sebi – in nadaljevanje prejšnjih, ki naj bi jih spodbujal demokratski predhodnik Obama. Zanj je že zahteval obtožnico zaradi domnevne izdaje. Voditeljica obveščevalnih služb Tulsi Gabbard je objavila dokumente iz časa prvega Trumpovega prevzema Bele hiše, ki kažejo, da je Obama kljub ugovorom obveščevalnih služb spodbujal nedokazane govorice o Trumpovem sodelovanju z ruskim spodkopavanjem ameriških volitev 2016.

Direktorica ameriških obveščevalnih služb Tulsi Gabbard. FOTO: Andrew Caballero-reynolds/AFP

Zdaj velja, da ni bilo ne enega ne drugega, bila pa je užaljenost Obame in takratne demokratske predsedniške kandidatke Hillary Clinton zaradi poraza na volitvah. Republikanski senator Chuck Grassley, predsedujoči senatnemu odboru za pravosodje, je šel še korak dlje. Od zveznega preiskovalnega urada FBI je zahteval takojšnje preiskave in objave informacij, ki naj bi bile že šest let na ključkih za shranjevanje podatkov v pisarnah zveznega preiskovalnega urada v severni Virginiji. Ti naj bi vsebovali tajne obveščevalne podatke o komunikacijah Hillary Clinton s tujino, Clintonovi fundaciji in predsedniku Obami.