Izzivi pri poročanju v skladu c SCRD bodo, a bo trud poplačan

Podjetja se pospešeno pripravljajo na evropsko direktivo o poročanju podjetij o trajnostnosti (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) in kot kažejo mednarodne raziskave, to ne velja samo za tista, ki jih zakonodaja k temu zavezuje že za letošnje poslovno leto, ampak tudi številna druga. Priznavajo, da je ta novi standardizirani način poročanja izziv, vendar pretehtajo prednosti, ki jih prinaša.

Tako po ugotovitvah družbe Workiva, v kateri so v raziskavo vključili več kot 2200 podjetij iz Evrope, Severne Amerike in azijsko-pacifiške regije več kot štiri petine podjetij, ki jih direktiva ne zavezuje k pripravi trajnostnega poročila v skladu s CSRD, namerava slediti njenim smernicam delno ali v celoti. Čeprav 98 odstotkov podjetij ocenjuje, da imajo natančne podatke o njihovih politikah ESG, jih 87 odstotkov ugotavlja, da bodo imeli izzive pri prilagajanju na nova pravila. A prepričani so, da se jim bo to obrestovalo.

S poročanjem lažje do okoljskih ciljev

Več kot štiri petine se jih strinja, da bo izboljšano poročanje o ESG njihovi organizaciji prineslo konkurenčno prednost, da integrirani finančni podatki in podatki o trajnosti omogočajo boljše odločanje, kar lahko izboljša finančno uspešnost podjetja in tudi da to pozitivno vpliva na njegovo dolgoročno rast. Skoraj 90 odstotkov podjetij tudi meni, da jim bo ta način poročanja pomagal, da bodo lažje dosegli cilje, ki si jih bodo določili.

V globalni raziskavi med 50.000 podjetji, ki so jo prav tako v prvi polovici letošnjega leta naredili v svetovalni družbi PwC, so anketirani ob že omenjenih prednostih – pri čemer jih je največ na prvo mesto postavilo večjo okoljsko uspešnost – izpostavili tudi boljše sodelovanje z deležniki in zmanjševanje tveganj, lažji dostop do kapitala in nižjih stroškov zadolževanja. »Novi način poročanja je priložnost za vodje, da bolje razumejo, kako bo trajnostni vidik spremenil sedanje poslovne modele ter ustvaril priložnosti za rast in reinovacije,« so povzeli.

Med ovirami pri implementaciji poročanja v skladu s CSRD podjetja v raziskavi PwC najpogosteje navajajo dostopnost oziroma kakovost podatkov, zapletenost verige vrednosti, razpoložljivost kadrov ter pomanjkanje strokovnih znanj in kratek časovni okvir. Več kot 40 odstotkov jih tudi navaja, da bodo izzivi izhajali iz informacijskih sistemov, ki jih uporabljajo, skoraj tretjina pa jih pričakuje, da bodo imeli težave pri vključevanju vodij oziroma menedžmenta.

Potrošniki pričakujejo informacije

Harvard Business School poudarja vidik kupcev. Po njihovih ugotovitvah 88 odstotkov posameznikov želi imeti informacije o prizadevanjih proizvajalca na področju ESG, 77 odstotkov jih ciljno išče družbeno odgovorne proizvajalce. »Močno verjamemo v radikalno transparentnost. Želimo, da naše stranke natančno vedo, kako opravljamo svoje delo in kakšen vpliv ima. Zato smo že veliko pred kakršnimi koli zahtevami začeli poročati,« v povezavi s trajnostnim poročanjem pravi Igor Bubeník, vodja ESG v družbi Corwin.

Prepričan je, da strankam lahko le koristi, če imajo več podatkov o podjetjih in jih lažje primerjajo med seboj, kdo je resnično zelen in kdo le navaja zelene trditve. »Seveda se je treba zelo prizadevati za to, da poenostavimo poročanje in poročila naredimo razumljivejša laični javnosti. Številna podjetja bodo imela težave z zbiranjem podatkov in njihovim predstavljanjem na preprost, razumljiv način,« pričakuje. Direktiva CSRD je po njegovi oceni kompromis in ne bo prinesla radikalnih sprememb v načinu delovanja trga, »zato je naš ključni izziv bil in vedno bo, kako razvijati najboljše možne projekte in ob upoštevanju zakonodaje prinesti največ koristi mestu«.