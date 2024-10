Ključni pionirji v razvoju trga alternativnih investicijskih skladov

Od leta 2017, ko je skupaj z Evropskim investicijskim skladom (EIF) vzpostavila Slovenski naložbeni program kapitalske rasti (SEGIP), se je banka med drugim posvetila tudi zagotavljanju lastniškega financiranja malih in srednje velikih podjetij ter podjetij srednje kapitaliziranosti (do 2999 zaposlenih) v Sloveniji.

SEGIP, ki je najprej obsegal 100 milijonov evrov (po 50 milijonov evrov sta prispevala EIF in SID banka), je bil vzpostavljen z jasnim ciljem obravnave vrzeli na področju lastniškega financiranja, ki ga je v Sloveniji močno primanjkovalo.

Razširitev programa SEGIP in nove pobude

Stanka Šarc Majdič, članica uprave SID banke: »V SID banki se poleg klasičnega financiranja posvečamo tudi lastniškemu financiranju, kar podjetjem omogoča pridobitev svežega kapitala za nadaljnji razvoj. To izvajamo prek finančnih posrednikov, kot so skladi zasebnega kapitala. Skupaj z njimi podjetjem pomagamo najti pravo pot do uspeha.« FOTO: Jože Suhadolnik

Sklad tveganega kapitala za prenos tehnologij (VC TT sklad) : upravlja ga zasebni upravljavec Vesna Venture Capital, registriran v Luksemburgu s slovensko-hrvaško ekipo, z velikostjo cca 50 milijonov evrov.

: upravlja ga zasebni upravljavec Vesna Venture Capital, registriran v Luksemburgu s slovensko-hrvaško ekipo, z velikostjo cca 50 milijonov evrov. Sklad tveganega kapitala za financiranje podjetij v zgodnji fazi razvoja (VC sklad) : upravlja ga slovenski zasebni upravljavec Pan Adria Ventures, s predvideno velikostjo cca 55 milijonov evrov.

: upravlja ga slovenski zasebni upravljavec Pan Adria Ventures, s predvideno velikostjo cca 55 milijonov evrov. Skladi za financiranje nasledstva v družinskih podjetjih (PE nasledstva): upravljata jih slovenska zasebna upravljavca MS PE in PRVA Capital Partners, z minimalno velikostjo posameznih skladov v višini 50 milijonov evrov ter ciljno velikostjo 75 milijonov evrov.

Pomen lastniškega financiranja za slovensko gospodarstvo

Leta 2022 je SID banka z razširitvijo SEGIP-a še okrepila svojo vlogo pri podpiranju slovenskih podjetij. Program je bil povečan za dodatnih 120 milijonov evrov, kar je skupno vrednost dvignilo na 220 milijonov evrov. Pomembno je poudariti, da se je ta razširitev osredotočila na tri dodatne aktivnosti v sklopu SEGIP:

Rene Šrumpf, specialist za razvoj produktov in evropske programe iz SID banke, poudarja, da želi SID banka z oblikovanjem teh dodatnih aktivnosti finančno podpreti prenos tehnologij iz raziskovalnih institutov in univerz v gospodarstvo ter, zagonska (startup) podjetja in družinska podjetja pri reševanju izzivov lastniškega nasledstva. FOTO: Jože Suhadolnik

Lastniško financiranje je v Sloveniji ključno za razvoj inovativnih podjetij, saj omogoča podjetjem dostop do kapitala, ki ga sicer ne bi mogla pridobiti na tradicionalen način. SID banka skupaj z EIF in drugimi zasebnimi vlagatelji aktivno prispeva k razvoju slovenskega trga lastniškega financiranja.

SID banka je prav tako pomembno vplivala na razvoj trga skladov zasebnega kapitala, pri čemer je s sodelovanjem z različnimi partnerji, kot so Alfi skladi in Vesna Venture Capital, spodbudila nastanek novih skladov, ki podpirajo različne sektorje gospodarstva.

Vzpostavitev sklada Vesna Venture Capital

Mag. Nina Dremelj, vodilna partnerica sklada Vesna: »Vzpostavitev sklada Vesna za prenos tehnologij je rezultat dobrega sodelovanja SID banke in ekipe snovalcev sklada ter ključnega pomena za razvoj globoko tehnoloških projektov, ki imajo potencial, da Slovenijo in širšo regijo postavijo na svetovni zemljevid inovacij.« FOTO: Jože Suhadolnik

Eden pomembnejših skladov, ki je bil vzpostavljen v okviru programa SEGIP, je, sklad tveganega kapitala za prenos tehnologij. Sklad je ustanovljen z jasnim ciljem podpirati projekte, ki izhajajo iz znanstvenih raziskav in inovacij, ter jim omogočiti prehod v fazo komercializacije. Gre za prvo uspešno čezmejno sodelovanje slovenske in hrvaške razvojne banke na tovrstnem področju, ki sta združili sredstva za ustanovitev sklada, namenjenega podpori projektov, ki izhajajo iz raziskovalnih dejavnosti obeh držav. Veliko raziskovalnih projektov v Sloveniji in na Hrvaškem nikoli ne doseže komercialne faze prav zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Sklad Vesna je bil zasnovan tako, da zapolni to vrzel in omogoči razvoj novih tehnoloških rešitev.

Cilj je financirati projekte v fazi TRL4 (laboratorijski prototipi) in jih podpreti do faze komercializacije (TRL9). Sklad bo sodeloval z javnimi in zasebnimi univerzami in raziskovalnimi inštituti, s poudarkom na prehodu projektov v komercialno fazo. V prihodnosti bodo vključeni mednarodni strokovnjaki in mentorji, ki bodo pomagali podjetjem pri globalni širitvi in postavitvi poslovnih struktur. Vizija sklada je ustvariti podporno okolje, ki bo omogočilo raziskovalnim inovacijam, da se razvijejo v globalno uspešna podjetja.

Sklad je v sodelovanju z univerzami in raziskovalnimi inštituti v Sloveniji, kot so Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani, Strojna fakulteta – FSB ter Fakulteta za elektrotehniko – FER na Hrvaškem, in drugimi že vzpostavil sodelovanja, ki bodo raziskovalnim projektom omogočila lažji prehod v fazo komercializacije. Sklenjenih je bilo že veliko sporazumov, pri čemer se stalno dodajajo novi partnerji iz raziskovalnega sektorja.

Alfi skladi – vodilni upravljavec zasebnega kapitala v Sloveniji

Matjaž Filipič, ustanovitelj in direktor Alfi skladov: »Leta 2017 smo v Alfi skladih orali ledino na področju ustanovitve alternativnih investicijskih skladov v Sloveniji. SID banka je takrat prepoznala priložnost in njihova podpora je bila ključna za naš razvoj. Šlo je za finančni vložek in za dvig kredibilnosti pri drugih vlagateljih, kar se je odražalo v povečanih vplačilih v naše sklade. Danes pa ekipa 40 ljudi upravlja že več kot 500 milijonov evrov sredstev.« FOTO: Jože Suhadolnik

Poleg sklada Vesna so Alfi skladi eden največjih in najpomembnejših zasebnih upravljavcev alternativnih investicijskih skladov v Sloveniji. Alfi skladi so bili ustanovljeni leta 2017 kot del skupine KF Finance in so se hitro uveljavili kot vodilni upravljavci zasebnega kapitala v regiji. Njihov fokus je usmerjen predvsem na naložbe v Sloveniji in na Hrvaškem, vendar se širijo tudi na druge trge v regiji, kot so Srbija, Severna Makedonija, BiH in Črna gora. Alfi skladi so postali pomemben igralec na področju upravljanja zasebnega kapitala v Sloveniji, saj so mobilizirali sredstva zasebnih vlagateljev in jih usmerili v projekte, ki imajo visoko dodano vrednost za slovensko gospodarstvo.

Alfi skladi so se specializirali za naložbe v podjetja, ki imajo potencial za rast, vendar potrebujejo lastniški kapital, da bi lahko uresničila svoj polni potencial.

Primer uspešne naložbe je podjetje Trival antene d. o. o., ki je v letu 2023 doseglo najboljše rezultate v svoji zgodovini. Podjetje proizvaja antene, antenske stebre in dodatno opremo za telekomunikacije. Od leta 2019, ko je v lastništvo vstopil upravljavec ALFI PE, je podjetje vsako leto povečalo svoje prihodke od prodaje, kar je rezultiralo v podvojitvi prihodkov od prodaje v letu 2023 v primerjavi z letom 2019. Povpraševanje po izdelkih podjetja Trival antene se iz leta v leto povečuje, zato so povečali svoje proizvodne kapacitete in v prvi polovici leta 2024 odprli novo proizvodno enoto v Sloveniji, kar bo omogočilo podvojitev proizvodnje in hitrejše dobave kupcem. V 2024 pričakujejo še dodatno povečanje prihodkov od prodaje za predvidoma 25 %.

Drug primer uspešne naložbe je podjetje Prevent & Deloza d. o. o., ki je specializirano za oblikovanje in proizvodnjo zaščitnih oblačil po meri. Upravljavec ALFI PE je vstopil v lastništvo podjetja in skupaj z vodstvom podjetja začrtal strategijo podjetja za prihodnja leta. To je rezultiralo v povečevanju prihodkov od prodaje iz leta v leto. Pred dvema letoma so s prevzemom nemškega konkurenčnega podjetja vstopili tudi na trg gasilske opreme. V luči dodatnega povečanja proizvodne zmogljivosti so v začetku leta 2024 vzpostavili novo proizvodno enoto v Srbiji. Ukvarjajo se tudi z razvojem novih naprednih oblačil za različna področja, kot sta na primer zdravstvo in šport, kar še dodatno povečuje konkurenčnost podjetja. V prihodnosti nameravajo svoje izdelke širiti še na nove trge, tudi zunaj Evrope.

Izjemen pomen sodelovanja z Evropskim investicijskim skladom (EIF)

EIF je pomemben partner SID banke pri razvoju lastniškega financiranja v Sloveniji. Z vzpostavitvijo SEGIP-a je bila SID banka ena prvih, ki je sodelovala v okviru EIF-NPI Equity platforme in Naložbenega načrta za Evropo (EFSI), katerih cilj je spodbuditi vlaganja zasebnih vlagateljev v lastniško financiranje podjetij na evropski ravni.

SID banka z razvojem lastniškega financiranja v Sloveniji igra pomembno vlogo tudi pri privabljanju domačih in tujih zasebnih vlagateljev. Tako je bila v sklopu programa SEGIP mobilizacija sredstev zasebnih vlagateljev dosežena nad pričakovanji.

Krepitev kapitalskega trga v Sloveniji

FOTO: SID Banka

se zaveda, da je slovenski kapitalski trg še vedno sorazmerno nerazvit v primerjavi s trgi v bolj razvitih državah Evrope. Zato je cilj SID banke, da z nadaljnjimi aktivnostmi na področju lastniškega financiranja, skupaj z domačimi in tujimi partnerji, pospeši razvoj kapitalskega trga v Sloveniji.

V prihodnosti bo SID banka poslovni segment lastniškega financiranja prenesla na novoustanovljeni odvisni družbi, ki bosta na osnovi organizacijske strukture in načina poslovanja zmožni še dodatno podpreti slovenska podjetja v obliki lastniškega financiranja. Ti družbi bosta v sodelovanju z javnimi institucijami ter institucionalnimi in zasebnimi vlagatelji ključna iniciativa za krepitev kapitalskega trga v Sloveniji v prihodnosti.

Rene Šrumpf, specialist za razvoj produktov in evropske programe iz SID banke, zaključuje: »Ustanovitev odvisnih družb za lastniško financiranje bo pomemben korak k še večji mobilizaciji javnih in zasebnih sredstev. Na ta način bomo ustvarili priložnosti za razvoj slovenskega gospodarstva, povečali konkurenčnost in omogočili rast podjetjem, ki so ključna za prihodnost naše države.«

SID banka bo tako še naprej igrala ključno vlogo pri spodbujanju gospodarske rasti in razvoju slovenskih podjetij ter ustvarjanju pogojev za večje mednarodne naložbe v Slovenijo.

Naročnik oglasne vsebine je SID banka