Priložnost za življenje: oplemenitite prihranke in poskrbite za najbližje

Življenje je nepredvidljivo – nikoli ne vemo, kdaj nas presenetijo nepričakovane situacije ali zahtevnejši izzivi. Z modrimi odločitvami lahko že danes postavite temelje za finančno stabilnost v prihodnosti.

Premišljeno finančno načrtovanje ni le zaščita pred nepredvidljivimi dogodki, tako si boste začrtali pogoje, ki vam bodo omogočali brezskrbno življenje. Eden izmed načinov, kako lahko to dosežete, je s sklenitvijo naložbenih življenjskih zavarovanj.

»Izbral sem zavarovalno dobo 18 let, kajti s sredstvi nameravam otroku zagotoviti šolanje.« (Miha) POSKRBITE ZA FINANČNO VARNOST. SKLENITE NALOŽBENO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE.

Za varnost otrok, za pokojnino ali zgolj za lepšo prihodnost

S sklenitvijo naložbenih življenjskih zavarovanj – izbirate lahko med Naložbenim življenjskim zavarovanjem, Štipendijskim naložbenim zavarovanjem Junior, Naložbenim življenjskim zavarovanjem z enkratnim vplačilom in Naložbenim življenjskim zavarovanjem z dinamičnim upravljanjem sredstev Hibrid – ne boste le zavarovali svojega življenja, ampak si boste zagotovili dodatna sredstva, ki vam bodo omogočila finančno varnost za vas in vaše najbližje.

Predstavljajte si zadovoljstvo, ko po dolgoročnem varčevanju sčasoma zberete dovolj veliko vsoto za različne cilje, kot so prenova doma, nakup nepremičnine ali potovanja.

Naložbena življenjska zavarovanja poleg finančne zaščite v primeru nepričakovanih dogodkov ponujajo tudi priložnost za rast premoženja preko naložbenih skladov.

Izboljšajte si kakovost življenja v tretjem življenjskem obdobju. FOTO: Depositphotos

Podobno lahko pomislite na čas, ko se boste sami upokojili. Po desetletjih trdega dela si želite uživati v miru in varnosti. S sredstvi, ki ste jih skrbno nalagali, boste v pokoju ohranjali življenjski standard in si na primer privoščili potovanje, o katerem ste vedno sanjali, ali pa preprosto živeli brez finančnih skrbi.

Pri Naložbenih življenjskih zavarovanjih zavarovalec lahko izbira med različnimi naložbenimi strategijami glede na svoj odnos do tveganja, finančnega znanja in izkušenj.

Seveda pa življenje ni vedno predvidljivo. Kaj pa, če se zgodi nekaj nepričakovanega? Nenaden strošek, bolezen ali pa celo izguba ljubljene osebe – vse to lahko močno vpliva na vaše finančno stanje.

Z Naložbenimi življenjskimi zavarovanji si zagotovite določeno vsoto, ki vam lahko pomaga prebroditi težke čase. Tako ne boste obremenjeni z iskanjem finančnih rešitev, ko se boste morali osredotočiti na pomembnejše stvari v življenju.

V Zavarovalnici Sava pripravili različna naložbena življenjska zavarovanja, ki bodo popolnoma sinhronizirana z vašimi cilji. FOTO: Depositphotos

Zakaj skleniti naložbeno življenjsko zavarovanje v Zavarovalnici Sava

Naložbena življenjska zavarovanja v Zavarovalnici Sava so sodobna oblika življenjskih zavarovanj, ki omogočajo zavarovanje in plemenitenje premoženja skozi izbrane naložbene strategije, ki so prilagojene vašim željam in potrebam.

S premijo, ki je namenjena predvsem varčevanju, vstopite na kapitalski trg, svojo naložbo sestavite glede na lastne potrebe in cilje ter uživate v brezskrbni prihodnosti.

Zavarovanje omogoča tudi enkratna dodatna vplačila premij. Sicer pa za vsa življenjska zavarovanja veljajo davčne ugodnosti, saj so po desetih letih potencialni donosi oproščeni obdavčitve. Sklenitev zavarovanja se izvede brez preverjanja zdravstvenega stanja, kar pomeni, da je dostopno vsem, ki si želijo zagotoviti varno finančno prihodnost.

Komu je namenjeno?

Naložbeno življenjsko zavarovanje v Zavarovalnici Sava je primerno za posameznike med 15. in 70. letom ter za pravne osebe do 75. leta, ki želijo finančno poskrbeti za tvoje bližnje oz. upravičence v primeru smrti in hkrati varčevati za različne namene.

Namenjeno je tistim, ki iščejo prilagodljive naložbene priložnosti za življenje. V Zavarovalnici Sava naložbenim življenjskim zavarovanjem lahko priključite dodatna zavarovanja, in sicer: Zavarovanje hujše bolezni, Nezgodno zavarovanje, Zavarovanje za primer delovne nezmožnosti v primeru bolezni ali nezgode in zavarovanje Najboljši zdravniki sveta. Zavarovanje Najboljši zdravniki sveta omogoča zdravljenje pri najboljših specialistih in v najboljših zdravstvenih centrih po vsem svetu.

Ugodnost ob priključitvi in plačevanju nezgodnega zavarovanja je tudi brezplačna preventivna genetska analiza Geneplaneta, do katere ste upravičeni po enem letu.

Izberite najboljšo naložbeno možnost zase V Zavarovalnici Sava ponujajo stabilno naložbo s potencialom doseganja višjih donosov ob prevzemu ustreznega naložbenega tveganja. Varčevanje v naložbenih življenjskih zavarovanjih je glede na izbiro zavarovanja vezano na naslednje sklade: SAVA INFOND ali DWS Garant 80 Dynamic in Sklad ZS Garant 0,5 % Na voljo imate 4 naložbene možnosti, ki vam bodo pomagale pri odločitvi: 1. naložbeni portfelj, ki od vas ne zahteva aktivnega spremljanja delovanja skladov, 2. varčevanje za izbrano zavarovalno obdobje in določen namen, 3. individualna izbira skladov iz ponudbe za izkušene, 4. naložba z dinamičnim upravljanjem imetja.

Z naložbenimi življenjskimi zavarovanji lahko privarčujete dodatna sredstva. FOTO: Depositphotos

Čas je torej, da si ustvarite dodatna sredstva za prihodnost

Različni življenjski slogi in pričakovanja za prihodnost zahtevajo drugačne strategije, zato so v Zavarovalnici Sava pripravili različna naložbena življenjska zavarovanja, ki so med trajanjem zavarovanja prilagodljiva. Izberite zase ustrezno zavarovanje, oblikujte si ga glede na vaše potrebe in želje in ustvarite popolno naložbo za svojo prihodnost. Varčevanje z naložbenimi življenjskimi zavarovanji spada v tretji pokojninski steber, ki s pokojninskimi reformami postaja vse pomembnejši za varno starost.

• Naložbeno življenjsko zavarovanje z aktivnim upravljanjem vašega premoženja: izbirate lahko med tremi naložbenimi strategijami, pri čemer je izbira naložbe odvisna od vaših potreb in pripravljenosti na morebitno naložbeno tveganje. Če želite v času trajanja zavarovanja sami spremljati in aktivno upravljati svoje premoženje, vam omogočajo tudi možnost individualne izbire skladov.

• Štipendijsko naložbeno zavarovanje Junior: primerno za tiste, ki želite zagotoviti brezskrbno šolanje svojih otrok, vnukov ali poskrbeti za dodatno varnost v primeru najhujšega.

• Naložbeno življenjsko zavarovanje z enkratnim vplačilom: ste svoje prihranke skrbno shranili »v nogavico«, kjer čakajo na prihodnje potrebe? To zavarovanje vam omogoča, da svoje prihranke še dodatno oplemenitite in si s tem zagotovite še lepšo prihodnost.

• Naložbeno življenjsko zavarovanje Hibrid: namenjeno vsem, katerih cilj je stabilna naložba, ki bi zagotovila lepšo, varno prihodnost in uresničitev ciljev, pri tem pa ohranite del neto vplačanih premij.

Glavne prednosti naložbenih življenjskih zavarovanj v Zavarovalnici Sava: Ta zavarovanja so zelo prilagodljiva, saj med drugim omogočajo dodatna enkratna vplačila, možnost obnove zavarovanj, možnost mirovanja plačevanja premije, spremembo skladov in portfeljev, indeksacijo zavarovalne premije že v začetku drugega zavarovalnega leta...

Ob sklenitvi Riziko življenjskega zavarovanja prejmete popust na premijo.

Omogočajo tudi dvig dela privarčevanih sredstev v obliki predujma po dveh ali treh letih trajanja in plačevanja zavarovanja.

Zavarovanje je davčno ugodno varčevanje za vašo prihodnost.

Razmislite, kako pomirjujoče bi bilo vedeti, da ste pripravljeni na vse. Šolnina vaših otrok? Nakup nepremičnine? Dodatek k pokojnini? Ali preprosto dodatna sredstva, ki bodo tam, ko jih boste najbolj potrebovali. Naložbena življenjska zavarovanja so vse to in še več – so vaša finančna mreža, ki vam zagotavlja stabilnost, ne glede na to, kaj prinese prihodnost.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Sava