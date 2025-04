Bo Slovenija sledila primeru avstrijske pošte?

Del prehoda k bolj zeleni prihodnosti je tudi uvajanje e-mobilnosti. Razprave o trajnosti avtomobilske industrije trenutno potekajo v različnih smereh. Govorimo o e-vozilih, o vodiku in transportu na obnovljive vire energije, pri tem pa je treba upoštevati, da bilanca CO 2 ne vključuje le lokalnih emisij, temveč tudi obremenjevanje okolja med proizvodnjo, logistično verigo in recikliranjem.

Srednje velik električni avtomobil izpusti približno dve tretjini manj škodljivih toplogrednih plinov kot motor z notranjim zgorevanjem. Pri čisti zeleni elektriki so vrednosti še višje. Vendar pri električnih avtomobilih šele po približno štirih letih uporabe začnemo beležiti nižje emisije kot pri avtomobilih z motorjem na notranje zgorevanje. Premajhna pokritost s polnilno infrastrukturo je v številnih državah še vedno tisti dejavnik, ki podjetjem preprečuje nakup e-vozil za svoje vozne parke.

En odstotek slovenskega voznega parka vozi na elektriko

Slovenija v strategiji za alternativna goriva do leta 2030 načrtuje izgradnjo približno 22.300 javno dostopnih polnilnic za električna vozila. FOTO: Leon Vidic

Zanimanje za nakup električnih in hibridnih vozil se sicer povečuje. Leta 2023 je bilo v Sloveniji registriranih 1,2 milijona osebnih avtomobilov, od tega je bilo tri odstotke hibridnih, električnih vozil – teh je bilo skupaj približno 13.000 – pa je bilo odstotek celotnega voznega parka. Slovenski cilj je do leta 2030 doseči približno 130.000 električnih in 70.000 priključnohibridnih vozil.

Slovenija v strategiji za alternativna goriva do leta 2030 načrtuje tudi gradnjo približno 22.300 javno dostopnih polnilnic za električna vozila, s čimer želi podpreti prehod na bolj trajnostno mobilnost. Trenutno imamo v Sloveniji približno 1.500 polnilnic za električna vozila, kar je približno 6 % ustrezne infrastrukture, ki jo bomo potrebovali leta 2030.

Pogoste napake pri upravljanju voznega parka, ki se jim je treba izogniti

Skupina GrECo je sodelovala tudi pri zeleni preobrazbe avstrijske pošte. FOTO: GrECo

Podjetja, ki imajo lastne vozne parke, morajo ves čas spremljati skupne stroške tveganja in sprejeti nujne ukrepe za zmanjšanje posledic tveganja. Z analizo posameznih škod lahko določimo pogostost različnih vrst tveganj in ustrezno ukrepamo.

Mednarodna skupina zavarovalniških strokovnjakov GrECo ponuja prilagojene rešitve, ki podjetjem pomagajo obvladovati tudi tveganja, povezana z mobilnostjo in voznimi parki.

GrECo ponuja prilagojene rešitve, ki podjetjem pomagajo obvladovati tudi tveganja, povezana z mobilnostjo in voznimi parki. FOTO: GrECo

GrECo je na tem področju prepoznal kar nekaj ponavljajočih se težav, na podlagi katerih upravlja tveganja in načrtuje zavarovalne produkte za gospodarstvo, industrijo, trgovino in javni sektor.

Eden takšnih ponavljajočih se vzorcev, ki prinaša veliko tveganje, je nepozornost pri vožnji zaradi mobilnega telefona. Zaradi prostoročnih sistemov uporaba telefona med vožnjo ni več tako kritična, vendar pa je uporaba mobilnega telefona za pošiljanje sporočil ali kot navigacijska naprava (npr. iskanje pravilne poti na zaslonu telefona) precej narasla.

Ugotovili so tudi, da je med vožnjo težje brati navodila na zemljevidih ali sistemih za satelitsko navigacijo, če voznik nosi korekcijska očala ali kontaktne leče za daljnovidnost.

V sektorju gospodarskih vozil, kjer je pomembna učinkovitost, je ključna uporaba pravega vozila za določeno nalogo. S prevelikim vozilom imamo težave pri manevriranju in parkiranju, kar je med najpogostejšimi vzroki škod v prometu gospodarskih vozil. Mnoge naprave so opremljene s parkirnimi senzorji ali kamerami, vendar pa jih vozniki zaradi pomanjkanja časa pogosto ignorirajo. Z manjšimi vozili je parkiranje in manevriranje lažje, vendar pa v tem primeru trpijo ekonomski prihranki in učinkovitost.



Pri GrECu so opazili, da te vrste poškodb ne vplivajo samo na statistiko škod in posledično na zavarovalno premijo, ampak tudi na druge stroške podjetja. Na primer, zaposleni zaradi poškodbe pri nesreči ne more delati ali pa vozilo ni na voljo za prevoz blaga med popravili, posledica so zmanjšana učinkovitost in dodatni stroški. Nesreče zaradi tovrstnih vzrokov in številnih drugih lahko podjetja obvladujejo z učinkovitim upravljanjem tveganj, ki jih pri GrECu prilagajajo individualno.

Prehod iz rumene v zeleno – kako je avstrijska pošta postala »električna«

Z implementacijo sodobnih tehnologij sta avstrijska pošta in Greco združila moči pri razvoju okolju prijaznih rešitev za težki transport. FOTO: GrECo

Skupina GrECo je sodelovala tudi pri zeleni preobrazbe avstrijske pošte, ki uspešno zmanjšuje emisije s preoblikovanjem svoje flote službenih vozil. Zaradi ambicioznih ciljev glede podnebnih sprememb in večje energetske učinkovitosti avstrijska pošta v svoje poslovanje in obvladovanje tveganj vse bolj vključuje trajnostne strategije. Tako so se skladno s pariškim sporazumom leta 2017 zavezali omejitvi globalnega segrevanja na 2 °C, z novim ciljem zmanjšanja CO 2 za 1,5 °C do leta 2030 in dosego ničelnih emisij do leta 2040.

Za zmanjšanje emisij v transportnem sektorju so začeli uporabljati električna vozila. Njihov delež je že presegel 30 % vseh vozil. Do leta 2030 naj bi celotna dostava pošte, paketov, oglasnih pošiljk in tiskovin potekala z električnimi vozili ali ničenergijskimi prevoznimi sredstvi.

GrECo je specializiran tudi za zavarovalniške produkte za ekološke logistične rešitve, kot sta ničenergijska dostava in optimizacija flote. Z implementacijo sodobnih tehnologij in testiranjem alternativnih goriv, kot je vodik, sta avstrijska pošta in GrECo združila moči pri razvoju naprednih, okolju prijaznih rešitev za težki transport.

