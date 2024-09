Najbolj zaupanja vredna dostava za slovenske kupce uvaja izboljšave

Elektrifikacija voznega parka, optimizacija dostavnih poti, širjenje mreže prevzemno-oddajnih točk in digitalizacija v vseh fazah procesa dostave so le nekatere izmed aktivnosti v prizadevanjih za učinkovito in do okolja prijazno dostavo, ki ji slovenski spletni kupci po raziskavi podjetja Valicon najbolj zaupajo (vir: Raziskava za Pošto Slovenije, Valicon; oktober 2023, n=1013).

Z električnimi vozili dostavljajo v skoraj polovici slovenskih občin

Zavedanje o omejitvi naravnih virov in ohranjanju okolja, ogroženega zaradi emisij pri uporabi fosilnih goriv, je že nekaj časa področje, ki mu Skupina Pošta Slovenije namenja veliko pozornosti. Njihova prizadevanja za zmanjšanje ogljičnega odtisa so prinesla številne konkretne rezultate. Z največjim voznim parkom e-vozil v državi, ki obsega več kot 560 električnih dostavnih vozil, so prispevali k zmanjšanju emisij v več kot 100 slovenskih občinah, kjer opravljajo dostavo z e-vozili. Delež električnih vozil v njihovem voznem parku je zrasel na 17,2 odstotka v letu 2023, kar je pomemben korak naprej v njihovih prizadevanjih za brezogljično prihodnost. Delež električnih dostavnih vozil bodo povečevali tudi v prihodnje.

S širjenjem mreže do manj izpustov

Pomemben del prizadevanj za zmanjševanje izpustov je tudi širjenje največje paketno-logistične mreže, ki obsega več kot 1300 prevzemno-oddajnih točk. Postavitev novih paketomatov na skrbno izbranih lokacijah na eni strani omogoča prevzem pošiljk na strankam najbolj priročnih mestih, obenem pa nadaljuje prizadevanja za hitrejšo dostavo in optimizacijo poti dostavljavcev ter s tem za dodatno zniževanje ogljičnega odtisa. Dodatni paketomati bodo skrajšali poti tudi prejemnikom paketov, ki lahko prevzemno mesto z aplikacijo Moja dostava – moja izbira spremenijo tudi, ko je pošiljka že na poti k njim, in izberejo najbolj priročno lokacijo.

Predanost do okolja prijaznemu poslovanju

V Skupini Pošta Slovenije so zavezani k trajnostnemu razvoju in zmanjšanju vpliva njihovega poslovanja na okolje. Kot del strategije ESG in strateškega razvojnega programa do leta 2026 so sprejeli ambiciozne cilje glede energetske učinkovitosti in trajnostnega poslovanja. Pri tem se zavedajo pomembnosti zmanjšanja ogljičnega odtisa, zato nenehno sprejemajo ukrepe za zmanjšanje porabe energije in prehod na obnovljive vire energije. V strukturi dobave energije je v 34 odstotkih prevladovala zelena energija iz obnovljivih virov energije. Pri tem sledijo evropskim smernicam za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in si prizadevajo postati popolnoma podnebno nevtralna skupina do leta 2050.

Trajnost v vseh vidikih

Ne le v dostavi, tudi na področju nepremičnin izvajajo ukrepe za energetsko učinkovitost. Zamenjava klasične z LED-razsvetljavo, uporaba alternativnih virov ogrevanja in zmanjšanje porabe vode so le nekatere izmed aktivnosti v zelenem prehodu. V okviru energetske učinkovitosti Skupine Pošta Slovenije je bilo v obdobju od 2013 do 2023 izvedenih več kot 130 projektov za bolj trajnostne objekte in manj porabljene energije in vode.

S sončnimi elektrarnami odpornejši proti nihanjem cen energije

Uvajanje sončne energije na poštnih objektih bo pomembno prispevalo k širšim okoljskim, gospodarskim in družbenim koristim, učinkovitejši zaščiti pred naraščajočimi in nestanovitnimi cenami fosilnih goriv ter izpostavljenosti visokim cenam energije. Na strehah objektov Skupine Pošta Slovenije je postavljenih osem sončnih elektrarn. Od tega je na strehah skladišč postavljenih šest sončnih elektrarn s skupno močjo 4889 kWh, kar zadostuje za oskrbo 1350 gospodinjstev z električno energijo; tako Skupina Pošta Slovenije prispeva k zmanjšanju emisij CO 2 za 3000 ton letno. Predvidena je tudi postavitev sončnih elektrarn na dodatnih poštnih objektih.

Naprej v brezogljično prihodnost

Njihove aktivnosti v smeri zelene prihodnosti se bodo še nadaljevale. Z vzpostavitvijo sončnih elektrarn, nabavo e-vozil in vzpostavitvijo pametnih polnilnic za e-vozila bodo še naprej zmanjševali svoj ogljični odtis. Prav tako bodo nadaljevali širjenje največje paketno-logistične mreže in energetsko učinkovite projekte, ki bodo prispevali k boljši prihodnosti.

Naročnik oglasne vsebine je Pošta Slovenije