Izkoristite svoj čas in sedite na vlak

Lahko je romantično popotovanje ob prizorih prelepe pokrajine ali del delovnega vsakdana. Vožnja z vlakom ima številne prednosti v primerjavi z drugimi načini potovanja – je udobnejša, sproščujoča in tudi bolj trajnostna.

Bolje izkoriščen čas

Čas je dandanes zelo dragocena dobrina, ki jo v natrpanih delovnikih vse bolj cenimo. Še zlasti, ker ga ogromno porabimo za vožnjo na delo in nazaj. Namesto da stojimo v zastojih na cestah, lahko na vlaku veliko bolj sproščeno začnemo delovni dan. Kaj preberemo ali brskamo po spletu, opravimo kakšno nujno delo na računalniku in se pripravimo na delovni dan ali pa si morda odmerimo še kitico ali dve spanja. Na vlakih Slovenskih železnic je potnikom na voljo brezplačno wi-fi omrežje, prav tako vtičnice za polnjenje elektronskih naprav.

Število potnikov narašča Vlaki Slovenskih železnic so v letu 2023 prepeljali 15,75 milijona potnikov, kar je za 5,7 odstotka več kot v letu 2022 (14,9 milijona). Trend rasti se nadaljuje tudi letos, ko je bilo v prvih mesecih za okoli pet odstotkov več potnikov. Poleg tega je Slovenija ena redkih držav v EU, kjer se je že leta 2022 z vlaki vozilo več potnikov kot v predkoronskem letu 2019 (13,9 milijona). K doseženi rasti je veliko pripomogla menjava starih vozil s sodobnimi, ki so bistveno izboljšala kakovost potovanja ter omogočajo večjo razpoložljivost in kapaciteto prevozov.

Poleg tega je vožnja z vlakom udobnejša. Kadarkoli lahko pretegnemo noge, se sprehodimo ali udobno namestimo na sedežu in za mizico, kjer si morda pripravimo obrok ali delovni prostor.

Namesto da stojimo v zastojih na cestah, lahko na vlaku veliko bolj sproščeno začnemo delovni dan. FOTO: Slovenske železnice

Korak k trajnosti

Vožnja z vlakom je tudi okolju prijazen način prevoza. Zadnji statistični podatki evropske komisije kažejo, da železniški promet predstavlja le 0,4 odstotka emisij toplogrednih plinov iz prometa. Po izračunih ogljičnega odtisa potniški vlak letno proizvede skoraj petkrat manj ogljikovega dioksida kot avtomobil.

V Sloveniji se v prometnem sektorju porabi 36 odstotkov vse energije. Kar 99 odstotkov energije, porabljene v prometu, pa izhaja iz fosilnih goriv, zato je železnica učinkovita alternativa drugim vrstam prevoza.

Prihajajo novi sodobni vlaki Dodatno pridobitev v slovenskem železniškem prometu, tako za potnike kot okolje, pomeni modernizacija voznega parka z 52 novimi garniturami. Nekaj jih bo že v prihodnjem letu močno izboljšalo kakovost prevozov na neelektrificiranih progah, v letu 2026 pa bodo pomemben prispevek k prevozom v mednarodnem prometu štiri nove lokomotive in 20 vagonov. S sodobnim voznim parkom bodo Slovenske železnice svojim potnikom zagotovile kakovostnejši in prijaznejši javni prevoz, hkrati pa prispevale k trajnostni preobrazbi transportnega sektorja.

Vožnja z vlakom je tudi okolju prijazen način prevoza. FOTO: Slovenske železnice

Učinkoviti, hitri in varni

Razlogov, da naslednjič izberete vlak, je še mnogo. Železniški prevoz potnikov je denimo statistično kar 40-krat bolj varen v primerjavi s cestnim avtomobilskim prometom. V mnogih primerih je vožnja z vlakom hitrejša kot z avtom, še posebno na srednjih razdaljah. Vlakom ni treba čakati v prometnih zastojih, poleg tega so potniške postaje pogosto v središču mest, kar pomeni, da lahko prihranite čas pri dostopu do svojega končnega cilja.

Vožnja z vlakom je lahko tudi cenovno ugodna. S pavšalno splošno abonentsko vozovnico Slovenskih železnic lahko potujete neomejeno po celotnem slovenskem železniškem območju z vsemi vrstami potniških vlakov: za mesečno vozovnico boste odšteli 65 evrov, za letno pa 520 evrov.

Abonentske vozovnice Slovenskih železnic so namenjene vsem potnikom ne glede na status ali starost in tistim, ki v izbranem obdobju veliko potujejo na izbrani relaciji. Splošne tedenske, mesečne, polletne in letne vozovnice se izdajajo samo za povratna potovanja. Cene tedenskih, mesečnih, polletnih ali letnih splošnih abonentskih vozovnic za izbrano relacijo lahko preverite v spletnem kalkulatorju.

Skočite torej v svoj vagon, se udobno namestite in uživajte v brezskrbnem in sproščenem potovanju. Naj vas vlak popelje v daljave ter do končnega cilja in nazaj.

Vožnja z vlakom in abonentsko vozovnico je tudi cenovno ugodna. FOTO: Slovenske železnice

​Kako pa vi izkoristite čas med vožnjo z vlakom? Manja, 17 let: Z vlakom se vsak dan vozim v šolo. Največkrat pot prespim, če pa me čaka kontrolka, si poskušam še kaj zapomniti ali utrjujem snov skupaj s sošolko. Boris, 32 let: Opustil sem vožnjo z avtomobilom, prebijanje skozi zastoje in iskanje parkirišča. Čas na vlaku izkoristim za najljubše podkaste, včasih vzamem s seboj tudi knjigo. Marko, 45 let: Nič posebnega, malo brskam po telefonu ali pa opazujem okolico in se potopim v svoje misli. Ivanka, 71 let: S sosedo redno izkoriščava upokojensko ugodnost vožnje z vlakom in se odpraviva po nakupih. Tem za klepet nama nikdar ne zmanjka.

