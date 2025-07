Neurje v Vitanju: plazovi, poplave in milijonska škoda

Močno neurje, ki je v petek zajelo občino Vitanje, je povzročilo obsežno škodo. Kot je za STA povedal župan Andraž Pogorevc, so obilne padavine sprožile več zemeljskih plazov, ki so poškodovali ali popolnoma odnesli dele cest. Nekateri prebivalci so še vedno odrezani od sveta.

Voda je zalila tudi nov športni park, prostore novega vrtca ter šolsko kuhinjo. Po besedah župana tako obsežnih posledic v občini ne pomnijo, škodo pa ocenjujejo na več milijonov evrov. »Odneslo je celo dele cest, ki smo jih obnovili po neurjih pred dvema letoma,« je dejal Pogorevc.

Sanacijo so začeli takoj po neurju, pri tem pa sodelujejo lokalna gradbena podjetja. Dela trenutno izvajajo z lastno mehanizacijo, v pomoč pa so jim tudi državne službe, vključno z upravo za zaščito in reševanje.

V večerni objavi na Facebooku je župan poudaril, da kljub škodi med občani vladata povezanost in odločnost. »Z vašo pomočjo bomo ocenili škodo, sanirali posledice in poskrbeli za prevoznost cest ter varen dostop do domov,« je zapisal. Vse manj nujne investicije so do nadaljnjega zaustavljene.

Po podatkih Agencije za okolje je hladna fronta najprej zajela severni del države, kjer so se temperature spustile pod 20 ° Celzija. Nevihtne celice so nato prešle tudi nad Celje, Idrijsko-Cerkljansko hribovje in jug države.