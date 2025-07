V požaru na farmi na območju Ptuja poginili piščanci

Na farmi za vzrejo piščancev na območju Ptuja je ponoči izbruhnil požar, v katerem je pogorela zgornja etaža objekta z ostrešjem. V prostoru so bili tudi piščanci, ki so v požaru poginili. Vzrok požara, v katerem je nastala velika gmotna škoda, še ugotavljajo, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.

Kot so pojasnili, so jih o požaru obvestili 45 minut čez polnoč. Območje požara so zavarovali ter izvedli ukrepe za zavarovanje življenja in premoženja ljudi. Po doslej zbranih obvestilih se ni v požaru nihče poškodoval.

Kot je razvidno iz objav na družbenih omrežjih, med drugim Prostovoljnega gasilskega društva Lovrenc na Dravskem polju, gre za farmo v Gerečji vasi v občini Hajdina.