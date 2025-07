Kostelčani na protestu: Ne želimo biti drugorazredni državljani

Krajani občine Kostel so danes z enournim protestnim pohodom čez prehod za pešce na državni cesti proti mejnemu prehodu Petrina izrazili nezadovoljstvo zaradi zaprtja Petrolove poslovalnice. Zahtevajo njeno takojšnje odprtje, sicer napovedujejo zaostrovanje protestov.

Na shodu, ki se ga je udeležilo nekaj več kot sto ljudi, so s transparenti sporočali, da ne želijo biti »drugorazredni državljani«, ter opozorili na centralizacijo in zapostavljanje manjših občin. Prometa niso popolnoma zaprli, so pa s počasno hojo močno upočasnili njegov tok.

»Petrolov servis za nas ni bil zgolj bencinska črpalka, temveč edina točka za osnovne storitve – poštne, bančne, trgovinske. To so storitve, ki morajo biti zagotovljene vsem državljanom,« je poudarila županja Nataša Turk. Ob tem je opozorila, da Kostel kot strateška obmejna občina zahteva več pozornosti države.

Občinski svetnik Marko Preložnik je dejal, da so prebivalci – predvsem starejši – prisiljeni voziti se več deset kilometrov v Kočevje po osnovne življenjske potrebščine in energente. »Tega ne moremo sprejeti,« je dodal.

Podporo protestnikom je izrazil tudi poslanec SD Predrag Baković, ki je že po zaprtju servisa naslovil pobudo na vlado, naj poišče rešitev.

Protestniki napovedujejo nove shode – naslednji bo že v nedeljo ob 17. uri, nato še dvakrat prihodnji konec tedna. Če njihovim zahtevam ne bo prisluhnilo nihče, bodo pritiske stopnjevali, čeprav načina še niso razkrili.