Pri uporabi telematike smo še vedno v svetovnem vrhu

V zavarovalniški panogi si prizadevamo za zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic, zato podpiramo ukrepe, ki temeljijo na preventivi in tehnološkem napredku. Eden takšnih je aplikacija drajv oziroma zemljevid drajv, ki pa ni mišljen kot sredstvo za »prekrške«, ampak ima predvsem vlogo ozaveščanja, je v intervjuju med drugim povedal direktor službe za avtomobilska zavarovanja v Zavarovalnici Triglav Jaka Klement.

Konec aprila je evropska komisija za boljšo varnost v cestnem prometu in kakovost zraka predlagala celovito prenovo pravil EU o varnosti v cestnem prometu in registraciji vozil. Ta bodo upoštevala naraščajoče število električnih vozil na cestah in nove tehnologije, uvajajo okrepljene inšpekcijske preglede, vključno z rednimi tehničnimi pregledi električnih vozil in naprednih sistemov za pomoč voznikom ter letnimi pregledi starejših vozil. Kako ocenjujete ta predlog, ki naj bi rešil številna življenja in preprečil številne hude poškodbe?

Predlog evropske komisije za celovito prenovo pravil EU o varnosti v cestnem prometu in registraciji vozil pozdravljam kot pozitiven korak k večji prometni varnosti, trajnostni mobilnosti in zaščiti vseh udeležencev v prometu. V zavarovalniški panogi si prizadevamo za zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic, zato podpiramo ukrepe, ki temeljijo na preventivi in tehnološkem napredku.

Poleg splošnih pozitivnih učinkov na izboljšanje prometne varnosti bodo nova pravila omogočala tudi boljšo oceno tveganj, saj bodo podatki o tehnični brezhibnosti in zgodovini vozil bolj dostopni in zanesljivi. To pomeni tudi bolj pravično določanje premij za zavarovance in večjo zaščito potrošnikov.

V Zavarovalnici Triglav pri vrednotenju tveganj za nesreče upoštevate številne parametre, na kaj se v večini nanašajo?

Pri izračunu avtomobilske premije opazujemo približno 50 parametrov, od katerih se jih manjši del, okoli pet, nanaša na osebo, preostali pa na lastnosti vozila. Ker po naših podatkih in analizah obstaja izrazita korelacija med tipom voznika, njegovimi potrebami in slogom vožnje ter vozilom, ki ga vozi, nam opazovanje lastnosti in parametrov vozila ponuja zanesljivo izhodišče za vrednotenje tveganja.

Lahko rečemo, da določen tip voznikov vedno izbira tudi določen tip vozila. Ena izmed posebnosti Zavarovalnice Triglav je tudi vrednotenje tveganja s pomočjo mobilne aplikacije drajv, ki temelji na tehnologijah telematike in s katero lahko zavarovanci pridobijo vpogled v svoj način vožnje. Aplikacija je na voljo že več kot deset let, uporabniki pa so z njo prevozili že skoraj dve milijardi kilometrov. Naši izračuni so pokazali, da se pri njih verjetnost za nastanek škode zmanjša tudi do 20 odstotkov.

Kakšna je korelacija med (ne)izkušenostjo voznikov in verjetnostjo za povzročitev prometne nesreče? Pri katerih voznikih je največja verjetnost za povzročitev škodnih dogodkov in kaj vse vpliva na to?

Na nastanek škodnega dogodka vpliva več dejavnikov, med katerimi so najpomembnejši voznik, vozilo, cestna infrastruktura in vremenske razmere. Podatki kažejo, da so mladi vozniki, ki imajo tudi manj izkušenj, v povprečju približno trikrat bolj tvegani kakor tisti bolj izkušeni, čemur je namenjeno tudi naše zavarovanje Mladi voznik.

Ko smo v Zavarovalnici Triglav začeli analizirati varnostno-asistenčne sisteme in njihov učinek na zmanjšanje nevarnosti, smo vrednotili 12 različnih sistemov, danes pa jih je v nekaterih vozilih že več kot 40.

To tveganje se potem spet poveča pri starejših voznikih, temu pa že peto leto zapored skupaj z AMZS namenjamo program brezplačnih osvežitvenih voženj z inštruktorjem za starejše voznike, ki se jih je doslej po celotni Sloveniji udeležilo že več kot 1400 voznikov, starejših od 60 let.

Naši podatki kažejo, da so aktivni uporabniki aplikacije drajv, ki so mlajši od 25 let, v povprečju varni vozniki, je pa njihova ocena vožnje v primerjavi s starejšimi uporabniki aplikacije vseeno nekoliko nižja. Mlajši tako vozijo bolj dinamično in med vožnjo pogosteje uporabljajo telefon, v primerjavi s starejšimi vozniki pa pogosteje upoštevajo omejitve hitrosti.

Anonimizirani podatki več kot 100.000 uporabnikov mobilne aplikacije drajv, ki spremlja in ocenjuje način vožnje ter nagrajuje varne voznike, so lani na novo zaživeli na zemljevidu drajv, prvem tovrstnem javno dostopnem spletnem orodju v Sloveniji. In ta ponuja povsem nov vpogled v način vožnje slovenskih voznikov, pravi Jaka Klement, direktor službe za avtomobilska zavarovanja v Zavarovalnici Triglav.

Določen tip vozil izbirajo tudi določeni tipi voznic in voznikov. Kateri predstavljajo manjše oziroma večje tveganje?

Kot sem že omenil, se v analizah osredotočamo predvsem na parametre vozila in ne na zavarovanca. Ker pa imajo analize, opravljene večinoma na podlagi parametrov vozil, veliko napovedno moč, sklepamo, da v povprečju obstaja časovno konsistentna povezava oziroma korelacija med tipom voznika in vozila, ki ga vozi.

Pri vrednotenju tveganja je treba vedeti, o katere vrste nevarnosti govorimo – ali so to naravne nesreče, kot je toča, ali trk z divjadjo, poškodba vozila na parkirišču ali, recimo, prometna nesreča.

Če se osredotočimo zgolj na prometne nesreče, med manj tvegane skupine zagotovo sodijo novejša vozila najbolj razširjenih znamk na naših cestah, z zmernimi močmi motorja in opremljena z varnostno-asistenčnimi sistemi. Največkrat jih vozijo izkušeni vozniki srednjih let, kar dodatno zmanjšuje tveganje za prometno nesrečo.

V realnosti na varnost vožnje vpliva še vrsta dejavnikov, na katere nimajo vpliva ne voznik ne asistenčni sistemi. Eden najpreprostejših, a hkrati najvplivnejših, je stik med pnevmatiko in cestiščem. Če je slab, na primer zaradi obrabljenih gum, na mokrih ali poledenelih cestah tudi najboljši asistenčni sistemi ne morejo preprečiti zdrsa ali podaljšane zavorne poti.

Kako torej številni asistenčni sistemi v sodobnih avtomobilih pripomorejo k zmanjšanju tveganj za nastanek nesreč?

Pri tem hitro ugotovimo, da so skoraj vsi zasnovani z namenom zmanjševanja verjetnosti za nastanek škodnega dogodka. Hkrati lahko isti sistemi v določenih situacijah povzročijo tudi visoko povprečno škodo. Takšni nadomestni deli so zelo dragi, zato so tudi škode višje.

Z uvedbo popolnoma avtomatizirane in povezane vožnje bi moralo biti »standardnih« nesreč bistveno manj, nastaja pa tveganje, ki ga doslej pri zavarovanju odgovornosti vozil nismo poznali, to je katastrofalno tveganje enega dogodka.

Primer za to je radarski tempomat. Če se v sprednji odbijač našega vozila zaleti neznano vozilo, bo škoda na vozilu bistveno višja, če imamo radarski tempomat, kot če ga nimamo. Pri vozilu srednjega cenovnega razreda med slovenskimi vozniki priljubljene znamke bi bila na primer škoda ob poškodbi odbijača z radarskim tempomatom približno od 70 do 80 odstotkov višja, kakor če vozilo tega sistema ne bi imelo – predvsem zaradi dražjih delov in zahtevnejšega popravila. Taki primeri kažejo, da je pri vrednotenju tveganja treba upoštevati tako pogostost kot potencialno višino škode.

Vaše pomembno sredstvo za raziskovanje vozniških navad je tudi aplikacija drajv. Kaj pa kažejo njeni podatki?

Anonimizirani podatki več kot 100.000 uporabnikov mobilne aplikacije drajv, ki spremlja in ocenjuje način vožnje ter nagrajuje varne voznike, so lani na novo zaživeli na zemljevidu drajv, prvem tovrstnem javno dostopnem spletnem orodju v Sloveniji.

Ta ponuja povsem nov vpogled v način vožnje slovenskih voznikov. Na enem mestu so namreč zbrani podatki o najnevarnejših odsekih oziroma najpogostejših izzivih v prometu na naših cestah. Drajv oziroma zemljevid drajv ni mišljen kot orodje za »prekrške« oziroma »kršitve«, ampak ima predvsem vlogo ozaveščanja. Aplikacija med snemanjem meri hitrost vožnje, premike (uporabo) telefona, pojemke in pospeške ter zaznava vse čezmerne sile pri vožnji v ovinek. Drajv ima namreč prednaložene podatke o hitrostnih omejitvah na določenih odsekih cest in sproti zaznava vse prekoračitve.

Jaka Klement: Po uporabi telematike smo še vedno na svetovnem vrhu, saj imamo pri že kar 17 odstotkih portfelja osebnih vozil uporabljeno kodo za popust drajv.

Pogostejše prekoračitve dovoljenih hitrosti opažamo na avtocestnih razcepih in razcepih hitrih cest, na glavnih mestnih vpadnicah v okolici večjih cest in na določenih odsekih regionalnih cest.

Ko gre za premike telefona, je stanje še bolj skrb vzbujajoče, saj je prostorski vzorec uporabe telefona med vožnjo precej bolj enakomeren v primerjavi z lokacijami prekoračitev dovoljenih hitrosti vožnje. Kljub temu opažamo višjo pogostost premikov telefona na avtocestah, predvsem na območjih pogostih zastojev, na primer na štajerski, primorski in gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane.

Kaj pa pri motoristih? In pri katerih motorjih je tveganje za nesrečo največje?

Motoristi so med najranljivejšimi udeleženci prometa, saj število hudo poškodovanih v nesrečah raste. Naši podatki kažejo, da imajo nekateri segmenti precej višje škodne pogostosti kakor drugi. Tu izstopajo novejši motorji in mlajši vozniki v povezavi z močnejšimi motorji.

Zavarovalnica Triglav zato že 12 let s partnerji skrbi za varnejši začetek motoristične sezone in z akcijo »Motoristi za motoriste« podpira tudi motoriste reševalce. Ob začetku letošnje motoristične sezone se je nedavno na poligonu CVV Vransko znova zbralo 200 motoristov, ki so na tradicionalni delavnici varne vožnje utrjevali znanje in spretnosti.

Pred leti ste prvi ponudili tudi možnost zavarovanja mikro mobilnosti. Kako so ta produkt sprejeli potrošniki?

Ugotavljamo, da z naraščajočim trendom uporabe mikro prevoznih sredstev, med katere sodijo tudi električni skiroji, narašča tudi pogostost tovrstnih zavarovanj. Pri tem še vedno močno prevladujejo klasična, neelektrična mikro prevozna sredstva. Uporabniki električnih skirojev in drugih mikro prevoznih sredstev se lahko v naši zavarovalnici zavarujejo po več poteh oziroma z različnimi zavarovanji.

V okviru Zavarovanja osebne zaščite lahko posamezniki sklenejo zavarovanje za mikro mobilnost, ki vključuje kasko in asistenco za mikro prevozna sredstva. To zavarovanje je mogoče skleniti skupaj z zavarovanjem odgovornosti zasebnika, nezgodnim zavarovanjem in asistenco po poškodbi. Uporabniki ga lahko sklenejo v obliki individualnega ali družinskega zavarovanja, v obeh primerih pa so zavarovana vsa mikro prevozna sredstva – premija je ne glede na število članov in prevoznih sredstev enaka. Priporočamo ga tistim, ki imajo v družini več mikro prevoznih sredstev nižjega ali povprečnega cenovnega razreda.

Uporabnikom koles in drugih mikro prevoznih sredstev višjega cenovnega razreda priporočamo Zavarovanje mikro mobilnosti, ki ponuja zavarovanje z zavarovalno vsoto v višini njihove nabavne vrednosti. S tem zavarovanjem sta zavarovana le dotični lastnik oziroma voznik ter na zavarovalni polici določeno mikro prevozno sredstvo, kot so poleg kolesa tudi električno kolo, električni skiro, segway, električni skuter, invalidski voziček ipd. Naši zavarovanci se za različne oblike mikro mobilnosti, ki jih uporabljajo v družini, lahko zavarujejo tudi z akcijskim AvtoMobilnim zavarovanjem, ki ga sklenejo ob obnovi ali sklenitvi novega avtomobilskega zavarovanja.

Pogostejše prekoračitve dovoljenih hitrosti opažamo na avtocestnih razcepih in razcepih hitrih cest, na glavnih mestnih vpadnicah v okolici večjih cest in na določenih odsekih regionalnih cest.

Ali se Zavarovalnica Triglav po uporabi telematike še vedno uvršča na sam svetovni vrh?

Po uporabi telematike smo še vedno na svetovnem vrhu, saj imamo že pri kar 17 odstotkih portfelja osebnih vozil uporabljeno kodo za popust drajv. Pred nami so tako le Italija, Južna Afrika in Anglija, vsaka zaradi posebnosti na svojem trgu, ki so vezane predvsem na mlajše voznike oziroma na povečano škodno pogostost v določenih regijah. V ZDA imajo veliko pokritost s telematiko določene nišne zavarovalnice.

Kako kot največja zavarovalnica na slovenskem trgu sledite novim trendom in razvoju na področju mobilnosti? In kaj so pri tem največji izzivi?

V Zavarovalnici Triglav zavarujemo vse oblike vozil in mobilnosti z vsemi možnimi kritji in s premijo, ki odraža tveganje posamezne stranke. Pri tem upoštevamo tako makroekonomske trende, kot je inflacija, kot tudi podnebne spremembe z vedno številnejšimi in intenzivnejšimi vremenskimi pojavi, kot so toča in poplave.

Ena ključnih tem mobilnosti v prihodnosti bo za zavarovalniško panogo avtonomna vožnja. Z uvedbo popolnoma avtomatizirane in povezane (connected) vožnje bi moralo biti »standardnih« nesreč bistveno manj, nastaja pa tveganje, ki ga doslej pri zavarovanju odgovornosti vozil nismo poznali, to je katastrofalno tveganje enega dogodka.

V tem primeru, recimo ob kibernetskem napadu na nekega proizvajalca vozil, bi vsa njegova vozila naenkrat zavrla ali zavila v eno smer. Pri takem scenariju ne govorimo več o neodvisnih in nepovezanih dogodkih, kot so obstoječe prometne nesreče iz naslova AO, temveč o tveganju, ki bo potrebovalo ogromno pozavarovalno zaščito, kajti če se uresniči, škode, ki bo nastala, posamezna zavarovalnica ni sposobna nositi.