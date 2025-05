Prihaja nova doba digitalnega poslovanja

Novi načini digitalnega poslovanja obljubljajo popolno zaupanje in brezhibno izkušnjo, kar je v trgovini bolj pomembno, kot je bilo kadar koli do zdaj. Visa kot vodilna družba na področju digitalnih plačil je minuli teden na dogodku Visa Global Product Drop v San Franciscu predstavila prebojne rešitve na področju digitalne trgovine, podprte z umetno inteligenco (UI), ki potrošnikom prinašajo možnost raziskovanja in kupovanja s podporo umetne inteligence. Razkrili so tudi nova strateška partnerstva in inovacije na področju plačil.

Umetna inteligenca (UI) je danes ključna gonilna sila sprememb v družbi in gospodarstvu. Visa je njen potencial prepoznala že pred več kot 30 leti, v zadnjem desetletju pa je v UI in podatkovno infrastrukturo vložila več kot tri milijarde dolarjev.

Ryan McInerney: »Visa bo temeljito spremenila digitalno poslovanje in ga naredila bolj osebno, relevantno in prijetno.« FOTO: Visa

»Novi načini plačevanja morajo delovati v omrežju, ki je vedno na voljo, je varno, zaščiteno, razširljivo in ves čas ponuja inovacije,« je dejal izvršni direktor družbe Visa, Ryan McInerney. »Desetletja našega strokovnega znanja in moč našega omrežja usmerjamo v nove rešitve, ki bodo preoblikovale trgovino in zagotovile zaupanja vredne ter varne rešitve plačevanja, ki jih podpira umetna inteligenca.«

Prebojna novost: še bolj osebno in prijetno nakupovanje

Visa je na dogodku Visa Global Product Drop v San Franciscu predstavila prebojne rešitve na področju digitalne trgovine. FOTO: Visa

V zadnjih 25 letih je omrežje družbe Visa obdelalo 3,3 milijarde transakcij. Visa bo infrastrukturo, standarde in zmogljivosti v fizičnem in digitalnem poslovanju razširila tudi na trgovino, ki jo podpira umetna inteligenca.

Naslednji mejnik v razvoju je t. i. agentna trgovina – nakupovanje prek pametnih pomočnikov, ki s pomočjo UI razumejo naše potrebe in samodejno opravljajo nakupe. Ključno vlogo bo pri tem igrala integracija plačilnih rešitev, ki omogočajo varno deljenje podatkov in personalizirano uporabniško izkušnjo.

Potrošniki bodo lahko agentom UI pri vseh trgovcih, ki sprejemajo digitalna plačila – teh je več kot 150 milijonov –, omogočili uporabo edinstvenih poverilnic Visa, ki jih je po svetu že 4,8 milijarde.

Visa zagovarja globalno, usklajeno in prilagodljivo regulacijo umetne inteligence. FOTO: Visa

»Visa je doslej UI uporabljala za zaščito potrošnikov in v boju proti goljufijam. Odslej pa jo bomo uporabljali tudi za opolnomočenje potrošnikov, s čimer bomo temeljito spremenili digitalno poslovanje in ga naredili bolj osebnega, relevantnega in prijetnega,« je dodal McInerney. »Ključni dejavnik uspeha katerega koli poskusa uporabe UI v trgovini bo plačilo, saj brez tega trgovine ni. In tu se lahko izkažeta strokovno znanje in zaupanje, ki ga prinaša Visa.«

FOTO: Visa

Za več podpore umetne inteligence pri razvoju trgovine Visa sodeluje z UI-platformami in blagovnimi znamkami, ki jih potrošniki in trgovci vsakodnevno izbirajo, med drugim so to Anthropic, IBM, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Perplexity, Stripe in Samsung.

Visa zagovarja globalno, usklajeno in prilagodljivo regulacijo umetne inteligence, ki bo omogočala inovacije, a hkrati varovala uporabnike. Na podlagi lastnih izkušenj v strogo reguliranem okolju poudarja, da mora biti regulacija podporna in ne zaviralna.

Po vsakodnevnih nakupih špecerije z umetno inteligenco

Jack Forestell: »V nakupovalni izkušnji posameznika imajo UI agenti ogromen potencial.« FOTO: Visa

»Vidimo ogromen potencial, ki ga lahko imajo agenti UI v nakupovalni izkušnji posameznika, pa naj bo to racionalizacija 'rednih' nakupov živil ali pa zahtevnejša iskanja in odločanja, kot je lahko rezervacija mize v zelo zasedeni restavraciji ali nakup vstopnic za zelo zaželen koncert,« je dejal Jack Forestell, glavni produktni in strateški direktor družbe Visa. »Tovrstne novosti bodo nakupno izkušnjo za potrošnike naredile bistveno udobnejšo, nakupovanje in plačevanje se bosta spremenila za vedno.«

FOTO: Visa

V prihodnjih 15 do 20 letih bo t. i. kvantno računalništvo korenito spremenilo svet. Kvantna umetna inteligenca obeta revolucionarne napredke v šifriranju, zaznavanju goljufij in obdelavi podatkov. Visa že desetletje sodeluje v raziskavah kvantno odpornih algoritmov in pri razvoju novih varnostnih standardov sodeluje z mednarodnimi organi.

Od kriptotransakcij do kartic, ki zmorejo preklapljati med različnimi načini plačila

Visa neprekinjeno vlaga v nove rešitve in zmogljivosti, ki pomagajo širiti doseg omrežja Visa ter zagotavljajo varne in brezhibne plačilne izkušnje. To so stabilni kovanci za kriptotransakcije in kartice naslednje generacije.

Stabilni kovanci: Visa že več let omogoča kriptotransakcije. V zadnjem času tudi širi nabor možnosti uporabe stabilnih kovancev s ponudbo plačilnih kartic, vezanih na stabilne kovance, s poravnavo plačil s stabilnimi kovanci in s programabilnim denarjem. Bridge, podjetje iz skupine Stripe, sodeluje z Viso pri novem kartičnem izdelku, ki finteh razvijalcem omogoča, da svojim končnim strankam v več državah ponudijo kartice Visa, povezane s stabilnimi kovanci, in sicer prek ene same integracije API.

Razširitev poverilnic Flex: Visa je lani izumila plačilno kartico, ko je uvedla Flex Credential – kartico naslednje generacije, ki zmore preklapljati med različnimi načini plačila (debetni, kreditni, kupi zdaj, plačaj kasneje). Flex Credential danes uporablja na milijone ljudi po vsem svetu, Visa načrtuje uvedbo še novih primerov uporabe, kot so zagotavljanje dostopa do kreditnih linij, naložbenih računov, poslovnih kartic in še več.

Tudi v Evropi kmalu debetni nakup »kupi zdaj, plačaj kasneje«

Visa in Klarna sta tako najavili partnerstvo za uvedbo Flex Credential v ZDA. Poleg tega bosta kot prvi v Evropi ponudili debetni nakup »kupi zdaj, plačaj kasneje«, ki potrošnikom omogoča večjo prilagodljivost pri plačevanju.

Novi načini prejemanja plačil in plačevanja

Visa uvaja nove načine, kako lahko potrošniki, trgovci in partnerji po vsem svetu plačujejo oz. prejemajo plačila. Namenjeni so povezovanju digitalnih denarnic in trgovcev ter sprejemanju plačil na debetno kartico Visa s katerega koli pametnega telefona.

Visa Pay je nova storitev, namenjena povezovanju digitalnih denarnic in trgovcev, ki sprejemajo kartice Visa, pa naj bodo lokalni ali mednarodni, v fizični trgovini ali na spletu. Beta izdaja Visa Pay bo na voljo na izbranih trgih v Aziji, Evropi in Latinski Ameriki.

Visa Accept je nova storitev za mikrotrgovce, ki jim omogoča preprosto sprejemanje plačil na debetno kartico Visa s katerega koli pametnega telefona, ki podpira NFC. Visa Accept bo Visinim beta partnerjem na voljo julija, najprej v Latinski Ameriki in Aziji.

