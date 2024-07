Med 500 mesti na svetu zdaj še eno slovensko

Glede na penetracijo brezstičnih plačil se Slovenija uvršča med deset najbolj razvitih trgov na svetu, kar pomeni, da nam je ta tehnologija blizu in se je ne bojimo. Brezstična plačila nam s tem, da pospešujejo plačilne procese, kar krepko olajšajo vsakodnevne opravke. Hitro opravljene transakcije, ko ni treba vstavljati kartice, skrajšujejo čakalne vrste pri blagajnah in izboljšujejo splošno uporabniško izkušnjo kupcev in trgovcev.

Pomemben vidik je tudi večja varnost, saj pri brezstičnem plačevanju osebni podatki oziroma PIN-kode niso toliko izpostavljene, transakcije pa so sledljive, zato je upravljanje financ veliko bolj pregledno.

Potrošniki »sanjali«, ponudniki uresničili

Brezstično plačevanje v javnem prevozu je odgovor na spreminjajoče se potrebe potnikov, hkrati pa izboljšuje dostopnost javnega prevoza in podpira trajnostno mobilnost. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Potrošniki se na vseh življenjskih področjih usmerjajo vedno bolj v digitalno, tako pri nakupovanju kot pri uporabi javnega potniškega prometa, kjer je že dolgo čutiti željo po tem, da bi vozovnice za mestne avtobuse lahko plačevali kar s plačilno kartico.

Te trende so zaznali tudi prevozniki in občine, ki spodbujajo trajnostne oblike mobilnosti, ter ponudniki finančnih storitev. Med slovenskimi mesti, kjer je že mogoče brezstično plačevati vozovnice za mestne avtobuse, je bila prva Ljubljana, ki se je tako novembra lani pridružila svetovni mreži več kot 500 digitalnih in odprtih mest, kjer lahko uporabniki vožnjo z mestnim potniškim prometom, tudi zaradi Visine tehnologije, plačajo s plačilno kartico.

Ko rešitev enkrat verificirajo, jo je mogoče zlahka uvesti v katero koli drugo mesto ali državo. Tako se je Ljubljani pred dnevi pridružil tudi Koper. Potniki na mestnih avtobusnih linijah v Kopru lahko vožnje z avtobusi plačujejo tudi s plačilnimi karticami Visa, mobilnimi denarnicami ali drugimi nosljivimi napravami.

FOTO: Visa

Kako deluje kartično plačevanje na mestnih avtobusih? Potnik ob vkrcanju na avtobus plačilno kartico Visa, mobilno denarnico ali nosljivo napravo preprosto približa validatorju in opravi plačilo vožnje. Pri plačilu za več oseb hkrati mora potnik pred uporabo svoje plačilne kartice voznika obvestiti o številu oseb, za katere plačuje.

Enostavna rešitev na dosegu roke

V Ljubljani lahko potniki na mestnih in medkrajevnih linijah vožnje plačujejo tudi s plačilnimi karticami. FOTO: Visa

Uvajanje digitalnih plačil v javni promet prinaša številne prednosti za potnike in za prevoznike. S plačilno kartico, ki jo imamo lahko tudi na telefonu in na pametni uri, ni več treba načrtovati, kako bomo plačali vožnjo, zato bomo večkrat odšli na pot z avtobusom.

Nov način plačevanja mestnih voženj pozdravljajo vsakodnevni uporabniki, občasni potniki in seveda turisti, ki se jim ni treba več spopadati s specifičnimi načini plačevanja vozovnic. Za potnike bo uporaba javnega prevoza veliko lažja in učinkovitejša, predvsem pa se bodo večkrat odločali za javni promet, saj je plačevanje izjemno enostavno in potrošniku prijazno. Tudi prevozna podjetja bodo občutila prednosti novega načina plačevanja, saj se bo povečalo število potnikov. Ne nazadnje pa bo veliko pridobilo tudi okolje – večja uporaba javnega prevoza bo občutno razbremenila ozračje.

FOTO: Visa

Na ljubljanskih "trolah" potniki 100 držav Podatki o uporabi potrjujejo, da je bila novost potrebna in odlično sprejeta. Še pred koncem lanskega leta, torej po manj kot v dveh mesecih delovanja, je statistika zabeležila, da so bile za plačevanje voženj v Ljubljani uporabljene kartice Visa, izdane v več kot 80 državah. To dokazuje, kako univerzalna so pravzaprav digitalna plačila, in da sistem plačevanja za vožnje v javnem potniškem prometu, ki omogoča različne načine plačevanja, prinaša številne prednosti tudi za skupnost in upravljavce javnega potniškega prometa. Več kot očitno je, da je Ljubljana turistično mesto, saj so po zadnjih podatkih bile za plačevanje voženj v Ljubljani uporabljene kartice Visa, izdane v več kot 100 državah.

Na poti do digitalne preobrazbe tudi v gorenjski prestolnici

CeKR, predplačniška mestna kartica Kranj. Foto: MOK

Tudi Mestna občina Kranj se s svojimi digitalnimi rešitvami za občane uvršča med digitalne prvake. V sodelovanju z Viso, NLB, Bankartom, Rekonom, Averom in Ridangom so oblikovali mestno kartico CeKR, ki združuje različne mestne storitve. Sčasoma bodo uvedli tudi možnost plačevanja s plačilnimi karticami na mestnih avtobusih.

Kartica CeKR omogoča identifikacijo uporabnika ter plačevanje storitev in blaga po vsem svetu. Gre za predplačniško kartico, zasnovano na sistemu Visa, ki omogoča lažjo in varnejšo uporabo mestnih storitev. Za kartico bodo razvili bonitetni sistem ugodnosti in tako povezali različne ponudnike v občini, kar bo dobra spodbuda za lokalno gospodarstvo. S kartico in vsem, kar uporaba prinaša, želi Kranj do leta 2030 postati inovativno, pametno in podnebno nevtralno mesto.

Naročnik oglasne vsebine je VISA