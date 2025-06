Tehnologije, ki bodo oblikovale prihodnost spletnega nakupovanja

Hiter tehnološki napredek (kot sta biometrija in umetna inteligenca), porast spletne trgovine in vse bolj napredne zmogljivosti pametnih telefonov (in drugih digitalnih naprav) so pripomogli k temu, da spletno nakupovanje postaja vsakdanja praksa in vse bolj prevladujoča oblika nakupovanja.

Visa, globalni pionir na področju digitalnih plačil, ocenjuje, da se ta hitrost sprememb in napredka ne upočasnjuje. Prav nasprotno, podjetje predvideva, da bodo do leta 2030 spletna plačila postala še bolj preprosta, hitra in varna, s poudarkom na personalizaciji. Ob tem pa velja poudariti, da tudi potrošniki postajajo vse bolj zahtevni – želijo si popolne uporabniške izkušnje, vse do varnega zaključka plačila. Da rastejo tudi zahteve potrošnikov, potrjuje najnovejša Visina raziskava; danes ni več dovolj, da so plačilni sistemi hitri, nezapleteni in uporabniku prijazni – od podjetij se pričakuje tudi najvišja stopnja varnosti. Zanesljivost in varnost pa odločata tudi o tem, ali bo potrošnik nakup dejansko zaključil ali ne.

Prav te zahteve postavljajo pred podjetja in ponudnike plačilnih storitev nove izzive in hkrati priložnosti za uvajanje naprednih digitalnih rešitev; novo generacijo plačilnih tehnologij, ki vključuje napredne varnostne mehanizme, kot je na primer tokenizacija, ki vse bolj postaja standard za spletna kartična plačila.

Visa kot vodilna na področju digitalnih plačil omogoča varne in učinkovite finančne tokove, ki potrošnikom zagotavljajo varnost in udobje pri vsakodnevnih nakupih.

Podjetja, ki želijo ostati konkurenčna, bodo tako morala ponuditi inovativne plačilne možnosti, ki bodo olajšale postopek nakupa, zmanjševale tveganje za goljufije ter kupcem omogočile nemoteno in varno plačevanje. V tem kontekstu torej postaja varnost ključni element zaupanja.

Slovenci glede varnosti pri spletnem plačevanju ne sklepamo kompromisov

Da varnost pri spletnem nakupovanju ostaja najvišje med slovenskimi potrošniki, kaže raziskava, ki jo je izvedla Visa (Visa E-commerce Payment Study CEE 2025). Razkriva, da več kot štiri petine Slovencev varnost dosledno uvršča med najbolj pomembne lastnosti plačilnih metod, 91 % potrošnikov pa bi prešlo na novo plačilno sredstvo, če bi jim zagotavljalo večjo varnost.

Pripravljenost na takšne spremembe jasno kaže na to, kako zelo Slovenci cenimo plačilne rešitve, prilagojene našim potrebam, še posebej če ponujajo dodatno varnost. A ne samo varnost, za Slovence sta pomembni hitrost in enostavnost spletnega nakupa. O tem govori podatek, da skoraj 7 od 10 potrošnikov spletno plačilo opravi v 30 sekundah in za sodelujočih v raziskavi je ključnega pomena, da imajo na voljo možnost plačila z izbrano plačilno metodo.

Potreba po poenostavitvi postopka zaključka spletnega nakupa je tako velik pritisk za trgovce. Če želijo ostati konkurenčni, morajo ponuditi široko paleto plačilnih možnosti, ki zagotavljajo enostavnost, hitrost in varnost hkrati. To poudarja tudi Alenka Mejač Krassnig, direktorica Visa Slovenija, in pove, da se digitalno plačevanje v Sloveniji hitro razvija, potrošniki pa brez dvoma dajejo prednost varnosti in priročnosti. »Ko o tem, ali bo potrošnik dejansko opravil nakup v spletni trgovini ali pa bo postopek opustil, odločajo sekunde, porabljene za vpisovanje kupčevih podatkov, so plačilne rešitve, kot je Visa Click to Pay, ki temelji na tokenizaciji, ključne. Tokenizacija se učinkovito loteva obeh izzivov hkrati. Z zamenjavo občutljivih podatkov o kartici z edinstvenimi žetoni (tokeni) se zmanjšuje tveganje goljufij in poenostavi izkušnja plačila na spletu. Za trgovce to pomeni manj opuščenih nakupovalnih košaric. Hkrati kupcem prinaša mirnost pri zaključevanju spletnih nakupov. Naše poslanstvo je zagotoviti, da so varna plačila tudi enostavna – tako da plačilo spletnega nakupa postane neviden korak, ki ne ovira spletnega nakupa,« pojasni direktorica.

Kaj torej lahko storimo, da zagotovimo, da bo v prihodnosti vsak spletni nakup še bolj usklajen z najboljšimi standardi in naraščajočimi zahtevami potrošnikov?

Visa Click to Pay – inovativna rešitev za spletna kartična plačila

Visa Click to Pay je sodobna rešitev za spletno plačevanje, ki jo je razvila družba Visa, da bi spletno nakupovanje naredila enostavnejše in varnejše za uporabnike ter učinkovitejše za trgovce. Poenostavlja spletno nakupovanje in izboljšuje izkušnjo pri zaključku nakupa. Gre za inovativen globalen standard za spletna kartična plačila, ki:

popolnoma odpravlja ročno vnašanje podatkov s plačilne kartice,

omogoča večjo varnost (zaradi tokenizacije je najmanj 60% manjša možnost, da bo posameznik tarča goljufije),

pospešuje spletni nakup (z njim nakup opravimo 20 sekund hitreje kot z navadnimi plačilnimi metodami),

in izboljšuje celotno nakupno izkušnjo (89% ljudi Click to Pay ocenjuje kot dobro ali boljšo od ostalih plačilnih metod).

Brezhibno deluje v vseh kartičnih sistemih, napravah in brskalnikih. Torej povsod, kjer trgovec omogoča plačevanje s karticami Visa. Ta preobrazba spletnega nakupovanja brez prijave je primerljiva z revolucijo, ki jo je v trgovine pripeljalo brezstično plačevanje. S poenostavitvijo plačilnega postopka in z uporabo napredne tokenizacije za zaščito kartičnih podatkov Visa Click to Pay zmanjšuje število opuščenih nakupovalnih košaric in kupce spodbuja k ponovnim nakupom. Podjetja imajo posledično višje prihodke, kar spodbuja gospodarsko dejavnost in prispeva k širši rasti spletne trgovine.

Kako deluje Visa Click to Pay? Uporabnik ob prvem nakupu vnese podatke o kartici in jih shrani v račun Click to Pay. Ob naslednjih nakupih v spletnih trgovinah, ki podpirajo Visa Click to Pay, preprosto izbere možnost »Click to Pay«. Potrditev nakupa poteka brez ponovnega vnašanja številke kartice, vmesne prijave ali dodatnih korakov.

Evropa med najnižjimi po stopnji goljufij v svetu V zadnjih petih letih so pri podjetju Visa dosegli velik napredek na področju plačil v e-trgovini. Z vse večjo uporabo Visa tehnologij za preverjanje pristnosti in tokenizacijo so uspešno zmanjšali goljufije, Evropa pa je med najnižjimi po stopnji goljufij v svetu.

Naslednji mejnik: napredna personalizacija, podprta z umetno inteligenco

Umetna inteligenca lahko prepozna navade, potrebe in preference posameznika ter na podlagi teh podatkov ponudi najbolj ustrezne plačilne možnosti. Zato je nov korak, ki ga lahko pričakujemo v prihodnosti, zagotovo napredna personalizacija, z vgrajeno umetno inteligenco, ki bo uporabnikom omogočila še bolj prilagojeno, hitrejšo in varno spletno izkušnjo; identiteta in preverjanje pristnosti sta že od nekdaj ključna za varno plačevanje, a danes igrata še pomembnejšo vlogo. Z razvojem tehnologij, kot so Passkeyji (ključi) in biometrična preverjanja, se bo preverjanje identitete selilo v ospredje plačilne izkušnje in omogočalo še bolj brezhibno in osebno prilagojeno plačevanje.

