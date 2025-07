Na Dunaju protest zaradi racije slovenskih študentov

Zaradi policijske racije antifašističnega tabora, ki ga je na Peršmanovi domačiji organiziral Klub slovenskih študentov na Dunaju, v Avstriji potekajo protesti.

Protest na Dunaju. FOTO: Petar Rosandić

Po raciji, ki jo je policija nad slovenskimi študenti izvedla s pomočjo helikopterja, psov in specialcev, je dunajska veja Združenja avstrijskih antifašistov, odporniških borcev in žrtev fašizma skupaj z dunajsko humanitarno organizacijo SOS Balkan Route, pobudo za manjšine in Avstrijskim kulturnim svetom in Klubom slovenskih študentov in študentk na Dunaju (KSŠŠD), pozvala k protestu pred avstrijskim notranjim ministrstvom na Dunaju.

Slovenski manjšini so solidarnost izkazali tudi dunajčani drugačnega etničnega porekla. Po poročanju Televizije Slovenija se je protesta udeležilo okoli 500 ljudi.

Za petek popoldne pa je napovedan protest pred koroško deželno vlado v Celovcu, kjer bodo med 16. in 18. uro zahtevali »popolno razjasnitev operacije 27. julija na Peršmanovi domačiji.« Policija pričakuje, da se bo protesta udeležilo od sto do 150 ljudi, poroča avstrijski Die Presse.