Markeš: Na Koroškem vidimo očitne neofašistične aspiracije

V podkastu Od srede do srede sta Ali Žerdin in Janez Markeš obravnavala tri osrednje teme: trgovinski sporazum med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo, humanitarno situacijo v Gazi ter policijsko akcijo pri spomeniku Peršmanovega doma na avstrijskem Koroškem.

Trgovinski sporazum: Predstava za javnost?

Pogovor se je začel pri srečanju med Donaldom Trumpom in Ursulo von der Leyen. Ali Žerdin je dogovor, ki naj bi odpravil carine za nekatere ameriške izdelke in uvedel 15-odstotne carine za evropsko blago, opisal z vprašanjem: »A je to kapitulacija Evropske unije?«.

Janez Markeš je dogajanje označil za »lukavo predstavo«, v kateri je Trump razglasil zmago, realnost pa je bolj zapletena. O Trumpovem nastopu je dejal: »On je v bistvu tam bil kot cesar. On je bil tam kot papež«. Ključno težavo vidi v tem, da je predsednica Evropske komisije Trumpu »ponujala stvari, ki jih sploh obljubiti ne more, zaradi tega, ker je sedemindvajseterica tista, ki odloča, kaj se bo v resnici zgodilo«.

Markeš je predstavil tudi svojo špekulacijo, da evropski pogajalci morda igrajo na karto časa, saj ocenjujejo, da je Trumpova kredibilnost upadla do te mere, »da je vprašanje, če bo pol leta sploh še zdržal, potem se pa lahko zmenijo s tistim, ki bo odločal«.

Glede ekonomskih posledic je menil, da bodo breme nosili tudi ameriški potrošniki. Kot primer je navedel nakup nemških avtomobilov: »Mercedes je pa 'statement', stališče (...) Tisti, ki bodo to hoteli kupiti, bodo to še vedno kupovali, ampak bodo morali zato več plačati«.

»Stradanje ni isto kot lakota«

V nadaljevanju sta se sogovornika osredotočila na Gazo. Markeš je izpostavil Trumpovo izjavo, da sta »z našo Melanijo gledala televizijo in da tam pa otroci v Gazi res stradajo«, kar je označil za pomemben odmik od Netanjahujeve propagande.

Kot najpomembnejši preboj pa je navedel tiskovno konferenco izraelskih humanitarnih organizacij v Jeruzalemu, kjer so po njegovih besedah »jasno in glasno povedali prvič, da gre za genocid«. Poudaril je, da so te organizacije sprva podpirale uničenje Hamasa, a so spoznale, da je »zadeva dobila novo kvaliteto, ki je pa dejansko strategija, vojaška strategija napada na palestinsko ljudstvo s stradanjem«.

Da bi ponazoril razsežnost krize, je ločil med lakoto in stradanjem ter povzel besede zdravnika: »Da ti začneš stradati, moraš biti zelo dolgo časa lačen (...). Sama pomoč v hrani ni več prva ali pa edina rešitev. (...) Mi rabimo zdaj infuzije, (...) ker če bodo zdaj jedli moko, bodo umrli od tega, želodci bodo popokali«.

Peršmanov dom: Napad na ustavni red ali na aktiviste?

Ali Žerdin je temo odprl z opisom lokacije kot »spomenika koroškim partizanom« in »muzeja, ki opominja na zločin SS-ovskih sil, storjen aprila 1945, ko je bilo ubitih, 11 oseb s Peršmanove domačije, med njimi 7 otrok«. Janez Markeš je dodal, da je dogodek še posebej pomenljiv, ker se je zgodil v času 80. obletnice pokola, za katerega je bilo rečeno, da se »ne sme nikoli več ponoviti«.

Osrednja točka analize je bila nesorazmernost policijskega posredovanja. Markeš je pojasnil, kaj bi bil pričakovan odziv na domnevni prekršek: »Če je uradno šlo za to, da so bili tam šotori narobe postavljeni na zasebnem vrtu, potem to ti pošilja še naravovarstvenega inšpektorja«. Žerdin je na to dodal izraz »Rangerja, temu rečemo v Triglavskem narodnem parku«.

Dejanska akcija pa je bila po Markeševih besedah bistveno drugačna: »Oni so prišli z droni, s psi, s helikopterji, z diverzantsko skupino, z do zob oboroženimi vojaki, policisti«. Zaradi tega je dogodek označil za »zelo veliko stvar. To je mnogo večja stvar, kot si lahko predstavljamo«.

Kršitev jezikovnih pravic in posledice

Markeš je kot enako pomembno izpostavil kršitev pravic slovenske manjšine: »Ti člani protifašistične skupine hoteli so se zagovarjati v slovenskem jeziku, ker je to njihova pravica, in te pravice niso dobili«.

Glede posledic je Markeš dejal, da je »visokim avstrijskim oblastem postalo nelagodno«. Sam je izrazil mnenje, da bi morale slediti konkretne poteze: »Jaz osebno mislim, da bi v policijskem vodstvu, ki se sklicuje celo na to borbeno skupino, ki deluje v imenu obrambe ustave, morali koga zamenjati in ga pospremiti, recimo, v kletne prostore«.

Ob koncu sta se dotaknila še odzivov. Žerdin je omenil, da je na eni od slovenskih spletnih strani bral »aplavz izvajalcem akcije, češ, čisto prav je, da ste te levičarske ekstremiste obravnavali tako, kot ste jih«. Markeš je takšne odzive označil za »očitno neofašistične aspiracije ali pa neonacistične valence«. Poudaril je, da se je proti temu treba boriti, ker to postaja »svetovni pojav«. Zaključil je z mislijo, da Avstrija kot demokratična republika to zmore, »če pa ne bi, potem mora pa slovenska država to zelo, zelo na glas povedati«.