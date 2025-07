Celjani prvi v bitko za evropski avgust

Kdo se bo še pridružil nogometašem Olimpije v tretjem kolu evropskih kvalifikacij. To je najbolj vznemirljivo vprašanje slovenskih nogometnih navijačev. Celjani se potegujejo za preboj v kvalifikacijah za evropsko ligo, Mariborčani in Koprčani za konferenčno ligo.

Prvi so »na delu« Celjani, ki so pred tednom dni gostitli AEK iz Larnaka in igrali neodločeno 1:1. Na Cipru se je tekma začela ob 18.30.

V taboru slovenskih pokalnih zmagovalcev v zadnjih osmih mesecih že tretjič gostujejo na Cipru in se zavedajo, da je pred njimi izjemno zahtevna naloga, ki pa so jo sposobni rešiti na vročem igrišču v Larnaki.

»Smo moštvo, ki vedno igra precej bolje na drugi tekmi kot na prvi. Zato z remijem 1:1 nisem nezadovoljen, čeprav bi lahko dosegli več. Taktika nasprotnika je bila po mojem mnenju zelo šibka. Imeli smo načrt, želeli smo več, zato bomo daner igrali z drugačno zamislijo,« je med drugim povedal trener Celja Albert Riera.

Albert Riera je napovedal drugačno Celje. FOTO: Leon Vidic/Delo

V primeru skupne zmage Celjane v naslednjem krogu čaka zmagovalka češko-poljskega dvoboja Banik Ostrava – Legia Varšava, v primeru poraza pa bodo svojo evropsko pot nadaljevali v konferenčni ligi.

Maribor bo na današnji tekmi proti Paksiju v Ljudskem vrtu skušal nadoknaditi gol zaostanka s prve tekme na Madžarskem, v koprskem taboru pa se zavedajo, da je današnja tekma na stadionu Bonifika proti norveškemu Vikingu po katastrofalno visokem porazu z 0:7 zgolj formalnega značaja. Obe tekmi se bosta začeli ob 20. uri.

Mariborski trener Tugberk Tanrivermiš je optimist. FOTO: Miloš Vujinović/mediaspeed

Znani so že morebitni kvalifikacijski tekmeci slovenskih klubov v 3. kolu konferenčne lige. Olimpija se bo pomerila z zmagovalcem belorusko-albanskega obračuna Dinamo Minsk – Egnatio. Maribor v primeru zmage proti madžarskemu Paksu čaka zmagovalka ukrajinsko-andorskega obračuna Polisja – Santa Coloma, Koper pa v primeru senzacionalne končne zmage proti Vikingu boljši iz bolgarsko-turškega dvoboja Černo More – Basaksehir.

Celje se bo v primeru spodrsljaja proti ciprski ekipi pomerilo proti poražencu švicarsko-romunskega obračuna Lugano – Cluj v drugem kolu kvalifikacij za evropsko ligo.

AEK Larnaka: Celje 2:0 (Chacon 42., Garcia 67.) – prva tekma 1:1

Maribor: Paksi (20.00) – 0:1