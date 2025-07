Dan D za Trumpovo ekonomsko politiko

Se začenja zlato obdobje za ZDA in svet ali borzni pretresi? Danes bo konec prehodnega carinskega obdobja, ki ga je najprej aprila in potem julija naznanil ameriški predsednik Donald Trump. V tem času jim je uspelo skleniti trgovinske sporazume z Veliko Britanijo, Japonsko, Indonezijo, Južno Korejo, Vietnamom, Filipini, Pakistanom in Evropsko unijo, z nekaj državami, med njimi z Mehiko, so se pogajali vse do zadnjega. Tudi države s sporazumi, še bolj pa številne druge od danes čakajo višje carine na izvoz v ZDA. Do zaključka Delove redakcije republikanski predsednik ni premaknil zadnjega roka za dogovor.

Ameriški finančni minister Scott Bessent pričakuje sanjsko gospodarsko obdobje. Foto: Magnus Lejhall/tt Via Reuters

»Carine delajo Ameriko spet veliko in bogato,« je republikanski prvak naznanil na svojem družbenem omrežju truth social. »Pred letom dni je bila Amerika mrtva, zdaj je najbolj vroča država sveta!« Petnajstodstotne carine za Evropsko unijo, Japonsko in nekatere druge države sveta, za stotine milijard dolarjev obljubljenih investicij v ZDA ter kupovanja njihove energije in vojaških izdelkov predstavljajo že velik del svetovnega bruto domačega proizvoda, trgovine in prebivalstva.

Politični pritiski

Tudi države s sporazumi bodo morale plačevati petdesetodstotne carine na izvoz jekla, aluminija in izdelkov iz bakra v ZDA, države brez sklenjenih dogovorov poleg njih čakajo še druge visoke carine. Trump carinsko gorjačo uporablja tudi za politične pritiske. Nekaj držav, kot Kongo in Ruando, je s tem res pripravil k umiritvi konfliktov, Braziliji pa je zaradi pregona prejšnjega konservativnega predsednika Jaira Bolsonara določil 50-odstotne carine in Indiji zaradi kupovanja ruske nafte 25-odstotne. Z državo, ki je napadla Ukrajino, je tudi sicer v vse bolj napetih odnosih. Nekdanjega ruskega predsednika Dmitrija Medvedjeva je posvaril, naj pazi na besede. Potem ko je Trump skrajšal prehodno obdobje za sekundarne carine za kupce ruske nafte, je Medvedjev govoril o korakih k vojni med supersilama.

Trump meni, da ga je ruski predsednik Vladimir Putin zavajal. Foto Evgenia Novozhenina/Reuters

Trump je v nedavnem podkastu govoril o razočaranju nad ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom: »Imela sva dobre pogovore, ki pa se niso uresničili, sledile so zelo slabe stvari.« Ameriški predsednik je očitno verjel, da bo Rusija odložila orožje, ker se to ni zgodilo, jo zdaj hoče kaznovati. Na drugi strani je Kanadi zagrozil s koncem pogajanj o trgovinskem sporazumu zaradi priznanja Palestine, severni sosedi ZDA zdaj grozijo 35-odstotne carine. Po Trumpovem prepričanju s tem nagrajujejo le Hamas. Še vedno pa je uganka Kitajska, ki jo ZDA vidijo kot največjo trgovinsko izkoriščevalko in še tekmico za gospodarsko in vojaško prevlado v svetu.

Napovedi borznih pretresov so vendarle tišje kot spomladi, ko je Trump prvič naznanil svoj »dan osvoboditve« in so finančni trgi odgovorili z velikimi padci vrednosti. Kmalu so se pomirili in ZDA so v drugem četrtletju dosegle triodstotno rast ter za stotine milijard dolarjev poslovnih investicij. Bela hiša vztraja, da bo dobrih gospodarskih novic še več. Zagotavlja, da cene potrošnih izdelkov ne bodo narasle, ampak bodo s carinami dobili mogočna sredstva za odplačevanje gigantskega dolga. In res so z njimi že pridobili skoraj 150 milijard dolarjev. Načrtujejo celo 2400 dolarjev za vsako ameriško gospodinjstvo.

Po začetku groženj s kazenskimi carinami so se dramatično znižale cene uvoženih izdelkov, je navedel direktor Trumpovega nacionalnega gospodarskega sveta Kevin Hassett, ki pričakuje triodstotno povišanje ameriških plač. »To še zdaleč ni vse,« je komentiral finančni minister Scott Bessent. V prihodnjih četrtletjih pričakuje ponovitev devetdesetih let minulega stoletja z desetletjem močne rasti brez naraščanja inflacije. V njegovem sanjskem svetu bo produktivnost povečala umetna inteligenca, ki galopira tudi v ZDA. Republikanska Bela hiša zanjo že prilagaja energetsko in drugo politiko.

Demokratski pogled

Demokratski senatni voditelj Chuck Schumer je nasprotno domneval, da so nove statistike o rasti bruto domačega proizvoda fatamorgana, pod njimi naj bi tičali zlovešče številke in strah poslovnežev zaradi vse višjih stroškov poslovanja in življenja. Inflacija pa se približuje dvema odstotkoma, kar je v primerjavi s prejšnjo demokratsko administracijo malo. Hassett je Schumerju sporočil, da so pod predsednikom Joejem Bidnom večino novih delovnih mest dobivali državni uslužbenci, zdaj pa bi zaradi nižanj davkov in odpravljanja regulacij zaposlovala podjetja.

Za senatnega demokratskega voditelja Chucka Schumerja so sedanje gospodarske statistike fatamorgana. Foto: Oliver Contreras/Afp

Najprej pa bodo svoje danes povedali ameriški in svetovni trgi. Finančni minister Bessent je državam, s katerimi še niso sklenili trgovinskih sporazumov, priporočil, naj jih ne zajame panika. Tudi v avgustu pričakuje veliko akcije. O tem, kaj jih čaka, pa razmišljajo tudi države, ki so kot EU sklenile trgovinske sporazume z ZDA. Največji gospodarstvi sveta s skupno trgovino v obsegu 1700 milijard dolarjev ter 800 milijoni ljudi bosta na novo zasnovali odnose. Nove carine niso tako visoke, kot so bile zagrožene, dosedanji izvozni model razvoja, v veliki meri temelječ na nemški industriji, pa bo najbrž treba prilagoditi.

ZDA Evropi in drugim očitajo dolgoletno izkoriščanje ameriške gospodarske velikodušnosti. Za grenki dogovor z Američani se je EU odločila tudi zato, ker ne more računati na druge nadomestne trge, kar velja tudi za Kitajsko in nekatere druge države. Nedavni obisk predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen v Pekingu je potekal med očitki o kitajskem preplavljanju evropskih trgov s poceni izdelki in podpori ruski agresiji v Ukrajini.