Kibernetsko varnost velja zaupati specialistom

V Šentjanžu pri Dravogradu deluje podjetje Robeta, ki se je specializiralo za proizvodnjo prestižnih, celo unikatnih avtodomov, izdelanih po željah naročnikov. Statistično povprečje pravi, da tako rekoč vsak dan osrečijo novo stranko, pri čemer manj kot desetina po meri izdelanih avtodomov ostane v Sloveniji.

Podjetje je v manj kot desetletju iz garažnih okvirov zraslo v resnega proizvajalca vozil, s katerimi stranke potujejo po vsem svetu. S tem, ko se je podjetje znašlo na evropskem in svetovnem zemljevidu proizvajalcev avtodomov, se je znašlo tudi na seznamu potencialnih tarč hekerjev. Ob povečani kibernetski aktivnosti v Robeti niso odlašali, temveč so poiskali zanesljivega partnerja na področju kibernetske varnosti.

Posebej v luči dejstva, da so sodobni avtodomi čedalje bolj inteligentni in povezani, velja poskrbeti tudi za ustrezne varnostne rešitve. »V dobi digitalizacije in povezljivosti je varnost naših avtodomov na prvem mestu. Zavedamo se, da so pametne tehnologije ključne za izboljšanje izkušnje uporabnikov, zato tesno sodelujemo s priznanimi partnerji, kot so Garmin, Simarine in JL Audio, da zagotovimo najvišjo raven varnosti.

Naše partnerstvo z njimi vključuje integracijo naprednih navigacijskih sistemov, nadzora in upravljanja baterij in avdioopreme, ki ne le izboljšajo funkcionalnost avtodoma, ampak tudi zagotavljajo, da so vse pametne funkcije zaščitene pred zunanjimi grožnjami,« je pojasnil Primož Kotnik, direktor in soustanovitelj Robete.

Podjetje je edinstveno še po nečem. Ob nakupu avtodoma kupci, če seveda želijo, dobijo povezavo, na kateri lahko ves čas spremljajo, v kateri fazi izdelave je njihovo vozilo. Informacije o tem v Robeti posodabljajo vsako uro. »Takšnega odnosa s kupci nima nihče,« je prepričan Kotnik. So tudi edini proizvajalec, ki za kakovost opravljenega dela v proizvodnji jamči s podpisom monterja, ki je vozilo sestavil – podobno kot pri prestižnih znamkah iz avtomobilskega sveta, kjer so izpostavljene rokodelske spretnosti in natančnost.

Z digitalno varnostjo ni šale

Vse našteto – integracija in izmenjava podatkov s partnerskimi sistemi, odprtost k strankam in vedno večje število namenskih aplikacij in sistemov – je v manj kot desetletju tudi močno razširilo digitalno krajino in IKT-okolje podjetja. Da ju bo treba ustrezno zavarovati, so v Robeti zaznali precej hitro.

»Potrebo po nadgradnji kibernetske varnosti smo začutili v trenutku, ko je naše podjetje prešlo iz faze garažnega oziroma zagonskega podjetja v resno proizvodno podjetje. Z rastjo števila zaposlenih, ki so uporabljali naš poslovno-informacijski sistem, in s postopnim uvajanjem digitalnih rešitev v proizvodni proces se je povečala tudi kompleksnost upravljanja podatkov in s tem potreba po njihovi zaščiti. Poleg tega je z večjo prepoznavnostjo podjetja narasla potencialna izpostavljenost kibernetskim grožnjam. Zato smo se odločili za celovito prenovo in nadgradnjo varnostnih protokolov, da bi zagotovili varnost podatkov in zaupanje naših strank,« je dvig varnostne kulture in ukrepov komentiral Kotnik.

V Robeti so še pojasnili, da se v digitalnem svetu poskusi vdorov in manjši napadi dogajajo praktično ves čas, vendar ima podjetje svoje IKT-okolje ustrezno zaščiteno, tako da takšni poskusi doslej niso bili uspešni. »V večini gre za poskuse po elektronski pošti ali napade prek omrežja. O zaustavljenih poskusih napadov in splošni varnostni situaciji našega IT-okolja nas partnerji iz A1 Slovenija, ki skrbijo za celovito zaščito pred kibernetskimi napadi, redno obveščajo,« je še pojasnil sogovornik.

Specialist je vendarle specialist

Čeprav Robeta premore lasten oddelek za informacijsko tehnologijo, se ta osredotoča predvsem na razvoj in vzdrževanje internih sistemov. Glede na potrebe po prilagodljivosti IT-okolja hitri rasti ali pa »sezonski« komponenti povpraševanja po avtodomih podjetje sodeluje z zunanjimi partnerji, ki mu zagotavljajo IT-storitve. »Ta pristop nam omogoča, da se prilagodimo hitro spreminjajočim se potrebam našega poslovanja in zagotovimo, da so naši sistemi vedno na najnovejšem stanju tehnologije in varnosti. Zunanji strokovnjaki predvsem pomagajo pri sistemskih rešitvah, kar nam omogoča, da se naš interni IT-oddelek lahko bolj osredotoči na strateške projekte in inovacije.«

Partnerja za kibernetsko varnost so poiskali doma. Kot pravijo, so se za varnostne storitve A1 Slovenija odločili zato, ker je podjetje izkazalo visoko stopnjo strokovnosti in zanesljivosti, hkrati pa ponudilo prilagodljive rešitve, ki so se ujemale s specifičnimi potrebami Robete.

Od ponudnika so zahtevali prevzem odgovornost za varnost vseh naprav, od mobilnih telefonov do osebnih računalnikov in strežnikov. Pomembno vlogo so imele tudi reference in dokazane izkušnje na področju kibernetske varnosti. »Prav njihova sposobnost, da zagotovijo celovito varnostno pokritost našega IT-okolja in njegovih posebnosti, je bila ključna pri naši odločitvi. Poleg tega je A1 Slovenija ponudil izjemno podporo strankam in proaktivno svetovanje, kar nam je dalo dodatno zaupanje v njihovo sposobnost zaščite naše infrastrukture in podatkov,« je odločitev pojasnil Kotnik.

In dodal: »Glede na to, da za varnost našega poslovanja z najsodobnejšimi orodji in varnostno-operativnim centrom skrbi specializiran ponudnik, v podjetju praktično ne čutimo vpliva potencialnih groženj. Poleg tega skupaj z zunanjim izvajalcem redno izvajamo posodobitve programske opreme in strojne opreme, da ostanemo korak pred morebitnimi varnostnimi ranljivostmi.«

Zanimalo nas je tudi, kolikšen del prihodkov Robeta namenja področju IT in koliko jih gre za zagotavljanje varnosti poslovanja. Dobili smo skupen delež, in sicer je podjetje lani v ta namen porabilo 1,7 odstotka prihodkov, kar se zdi odličen podatek glede na obseg vseh IT-storitev in storitev kibernetske varnosti.

Komunikacija in kemija sta pomembni

V primerih, ko zunanji ponudnik prevzame, delno ali v celoti, upravljanje IKT-okolja podjetja, je zelo pomembna tudi komunikacija med ponudnikom in zaposlenimi v podjetju. »Po večmesečni uporabi storitev kibernetske varnosti na ključ lahko potrdimo, da je sodelovanje med našim IT-oddelkom in IT-oddelkom ponudnika zelo plodno. Odzivnost ponudnika je vedno hitra in učinkovita, kar nam omogoča nemoteno delovanje in hitro reševanje morebitnih težav.

Ena izmed ključnih prednosti tega sodelovanja je stalna razpoložljivost IT-strokovnjaka iz lastnega IT-oddelka, ki zagotavlja, da so vse potrebe po IT-podpori takoj obravnavane, še posebej v primerih, ko je zahtevana fizična prisotnost. Ta pristop ne samo da izboljšuje učinkovitost, ampak tudi krepi medsebojno zaupanje in zadovoljstvo v partnerstvu.«

V Robeti so hitro ugotovili, da je stalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na področju informacijske in kibernetske varnosti ključno. V preteklih mesecih in letih so že izvedli več usposabljanj, ki so bila osredotočena na prepoznavanje in preprečevanje napadov s tehnikami socialnega inženiringa.

»Naš cilj je, da vsak zaposleni razvije visoko raven zavedanja in znanja, ki je potrebno za učinkovito prepoznavanje in odzivanje na morebitne varnostne grožnje. V prihodnosti načrtujemo, da bomo ta izobraževanja še okrepili in jih izvajali redno, vsaj enkrat na leto, da bomo zagotovili, da so naši zaposleni vedno na tekočem z najnovejšimi varnostnimi praksami in tehnologijami. Tako bomo lahko še naprej zagotavljali visoko raven varnosti za naše podatke in sisteme,« je zaključil Kotnik.