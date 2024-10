Nova tovarna bo omogočila večjo učinkovitost

Družinsko podjetje Skitti iz Izlak, ki se ukvarja z laserskim razrezom in drugimi vrstami obdelave pločevine ter izdeluje produkte in polprodukte iz tega materiala, bo prihodnje leto praznovalo 60 let obstoja. Do takrat bo končana nova tovarna v Kisovcu, ki je njihova največja investicija v zgodovini.

»Stari oče je začel v domači garaži, nato se je podjetje ves čas razvijalo. Na lokaciji v Izlakah se širimo kvadratni meter za kvadratnim metrom, leta 2017 se je del podjetja preselil v Kisovec in se tudi tam kasneje še širil. Zdaj to ni več mogoče ne na eni ne na drugi lokaciji, tako smo letos postavili temeljni kamen za novo tovarno v poslovni coni Kisovec,« je povedal direktor Skittija Sergej Smrkolj, ki je vodenje prevzel leta 2018. V podjetju je kot vodja laserskega razreza zaposlena tudi njegova sestra Sabina.

Končanje devet milijonov evrov vredne investicije težko pričakujejo, saj odpira vrata za nujno potrebno širjenje podjetja tako z opremo kot zaposlenimi, predvsem pa, da bo vseh zdaj 32 zaposlenih delalo pod eno streho. »Trenutno je tako, kot bi imeli dve podjetji, eno v Izlakah in drugo v Kisovcu. Težko je delati, veliko je logistike in ogromno stroškov je povezanih s tem,« pojasnjuje. Na eni lokaciji bodo bistveno bolj operativni in učinkoviti, bolj se bodo lahko razvijali, imeli prostor za nove projekte in nadaljnje širitve.

Kupci pričakujejo vedno lepše in boljše stvari in to si želimo tudi mi, pravi Sergej Smrkolj. Najbolje je, da se v Skittiju učijo od njih in s tem rastejo tudi sami. FOTO: Blaž Samec/Delo

Skitti se je na začetku uveljavil kot proizvajalec kovinskih konstrukcij za pregibne stole, s katerimi so opremljali v 70. letih zelo popularne kinodvorane. Med prvimi velikimi naročili so bili stoli za slovito rdečo dvorano v Kremlju in za dvorano Španski borci v Ljubljani. »Ko sem bil nazadnje, pred nekaj leti v Španskih borcih, so bili stoli še tam,« pripomni Smrkolj, vgrajevali pa so jih tudi v številne dvorane po nekdanji skupni državi.

Kupci iz številnih panog

V zadnjih 15 letih se podjetje še posebej hitro tehnološko razvija, opremljeni so med drugim s sedmimi roboti, naložbe v opremo pa seveda spodbujajo tudi naložbe v znanje sodelavcev. To omogoča, da prevzemajo vse bolj specifične in zahtevne posle, kot na primer varjenje invalidskih vozičkov, ki veljajo za drugo varnostno najzahtevnejšo proizvodnjo, takoj za letalsko industrijo. Vsako leto jih za nemškega kupca naredijo približno 1400, in sicer zvarijo prav vse sestavne dele, ki jih nato pošljejo na sestavljanje v Nemčijo. Delajo tudi sestavne dele za avtomobilsko industrijo, med drugim vsako leto naredijo več kot 30.000 različnih izdelkov za avtodome, kupci so s področja medicine, kjer je posebnost ta, da je proizvodnja maloserijska, morda samo nekaj tisoč izdelkov na leto, lahko je tudi samo eden.

Za uspeh so ključni odnosi. Pomembno je, da sodelavci čutijo, da so del podjetja, in skupaj ustvarjajo zgodbo, ki je dobra za vse. FOTO: Blaž Samec/Delo

Z izdelki ali polizdelki so prisotni tudi v gradbeništvu, energetiki, v vojaški industriji so dobavitelj sklopov in polsklopov izdelkov, namenjenih reševanju. »Kot ponudnik vseh vrst obdelav v kovinski panogi imamo res široko paleto kupcev, stična točka je, da so to vedno izdelki višjega cenovnega razreda,« je povedal Smrkolj. Več kot 20 odstotkov prodaje ustvarijo neposredno na tujih trgih, posredno pa kar 80 odstotkov. Pričakujejo, da se bo delež neposrednega izvoza z leti večal, saj z novim razvojnim oddelkom načrtujejo širitev na zahtevnejše trge. Zdaj so njihovi ključni trgi Nemčija, Italija, Avstrija in Madžarska. Lani so s prodajo ustvarili 4,5 milijona evrov prihodkov, kar je 15 odstotkov več kot leto pred tem, dodano vrednost na zaposlenega so povečali z dobrih 70.000 na 79.500 evrov.

Potrdil je, da se pričakovanja kupcev neprestano spreminjajo, zahteve po natančnosti so res velike, včasih morda že kar preveč, kar pripisuje tudi temu, da izobraževalni sistem bodočim inženirjem ne omogoča spoznavanja vseh procesov. Vendar pa s tem, da kupci pričakujejo vedno lepše in boljše stvari, nima težav: »To si želimo tudi mi in tako s kupci rastemo. Najbolje je, da se učimo od njih in s tem rastemo tudi sami.«

Povezani s športom

Proizvodnja in prodaja tekaške rolke z zavorami bosta stekli v prihodnjih mesecih. FOTO: Blaž Samec/Delo

V Smrkoljevi pisarni ni mogoče spregledati uokvirjenega kolesarskega dresa Primoža Rogliča. »Občudujem in spoštujem ga. Potrudimo se, da ob njegovih zmagah oblikujemo neko skulpturo. Mislim, da se Zasavci premalo zavedamo njegove veličine in bi morali biti še bolj ponosni nanj. Da, ko nas stranke obiščejo, beseda nanese na Rogliča, zagotovo nam da neko dodano vrednost. Ko se bomo preselili v novo tovarno, bo naš izvoz z glavne ceste prav Primožev rondo, tako da bomo povezani tudi tako.

Roglič pa ni edina vez, ki jo ima podjetje s športom. Med pandemijo covida-19 je v Skittiju začela nastajati zgodba tekaške rolke z zavoro, ki je letos že prejela zlato nacionalno priznanje za inovacije. Z idejo o rolki, ki bi bila primerna tudi za rekreativne tekače – torej, da je opremljena z zavoro – je k Smrkolju prišel Ivan Andres Arnšek in skupaj sta izdelek razvila do konca. »Načrti z rolko so veliki, imamo že povpraševanja iz Avstralije, Amerike, iz vse Evrope,« pravi sogovornik in poudari, da so se z njo predstavili tudi na Vasaloppetu na Švedskem, to je največjem dogodku za rekreativne tekače na smučeh. Odziv je bil res dober, kajti največja ovira za rekreativce pri uporabi tekaških rolk je bila prav to, da se niso mogli ustaviti.

Posebna pozornost zaposlenim

V Skittiju se sicer pohvalijo, da nimajo pretiranih težav s privabljanjem in zadrževanjem zaposlenih. Močno blagovno znamko delodajalca krepijo s poudarjanjem inovativnosti, okoljske trajnosti in družbene odgovornosti​. Vzpostavili so tudi sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami, kot so tehnične šole in univerze, ponujajo pripravništva in štipendije za študente.

Več kot 20 odstotkov prodaje ustvarijo neposredno na tujih trgih, posredno pa kar 80 odstotkov. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Zaposlenim zagotavljamo stalno tehnično in mehko usposabljanje s poudarkom na novih tehnologijah, trajnostnih praksah in razvoju vodstvenih sposobnosti​«, ključni pa so odnosi, ki morajo temeljiti na iskrenosti in spoštovanju, pravi Smrkolj. Zaveda se, da podjetje brez zaposlenih ne more obstajati, vsak posameznik ima v njem svojo vlogo in pomembno zanj je, da sodelavci čutijo, da so del podjetja in da skupaj ustvarjajo zgodbo, ki je dobra za vse.

S popravili preprečujejo odpadke

V zadnjih 15 letih se podjetje še posebej hitro tehnološko razvija, opremljeni tudi s sedmimi roboti. FOTO: Milka Bizovičar/Delo

»Trajnost je za nas zelo pomembna. Sončno elektrarno smo na lokaciji v Kisovcu postavili leta 2019 in tako zadovoljimo približno polovico potreb po energiji. Tudi objekt, ki ga zdaj gradimo, bo dobro osončen in pričakujemo, da bo sončna elektrarna, ki jo bomo prav tako postavili, ustvarila pomemben del potrebne energije,« en vidik opiše Smrkolj. Posebno pozornost namenjajo zmanjševanju količin odpadnih materialov in spodbujajo reciklažo, kot posebej poudari, pa se vsi sodelavci zavedajo pomena odgovornosti do okolja in so tudi zelo motivirani na tem področju.

Tako tudi tesno sodelujejo z lokalno skupnostjo. »Tako posamezniki kot iz podjetij k nam prinesejo v popravilo različne izdelke. Imamo vso opremo in tudi znanje, da lahko kateri koli izdelek, ne glede na to, kje je bil narejen, popravimo, včasih dodelamo. Opažamo, da nekateri res niso kakovostno narejeni in se hitro polomijo, in tu lahko priskočimo na pomoč ter pripomoremo, da izdelek, ki bi šel sicer na smetišče, ostane v uporabi,« pravi. Med izdelki, ki jih najpogosteje popravijo ali dodelajo, sta športna in kmetijska oprema, na primer skiroji, kolesa. »Vsak odpadek, ki ga lahko preprečimo, je dodana vrednost,« poudari Smrkolj.

In kako vidi razvoj podjetja v prihodnje? S selitvijo v nove prostore bodo imeli velike priložnosti za širitev. »Imamo veliko znanja, dobrega in inovativnega kadra ter vrhunsko opremo, najboljšo, ki je dosegljiva na trgu. Tako da smo sposobni narediti marsikaj,« povzame. Prihajajo novi kupci, svoje mesto bo v proizvodnji dobila tekaška rolka z zavorami. »Prihodnosti se ne bojim, je pa ključno, da zadržimo kadre, in to je recept, da bo Skitti rasel. Prepričan sem, da ko bomo na eni lokaciji, vsi sodelavci skupaj, bomo šele res lahko začeli delati tako, kot si želimo, in zadihali,« se prihodnosti veseli direktor Skittija Sergej Smrkolj.