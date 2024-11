Uporabniki in okolje motiva za razvoj

Skoraj 182 milijonov hektarov gozda, ki prekriva 43 odstotkov površin v Evropi, je eden najpomembnejših obnovljivih virov na stari celini. Les kot gradbeni material bo imel ključno vlogo pri razogljičenju Evrope, ne samo kot trajnostnejši material, ampak ker ob preudarni rabi kubični meter lesa lahko izravna izpust 1,1 tone CO 2 , ki ga proizvedejo drugi materiali. V njem je priložnost prepoznalo tudi podjetje Varis.

Lendavska družba je namreč predstavila novost na slovenskem trgu, lesene gotove kopalnice. »Z uporabo lesa kot glavnega materiala podjetje izstopa v segmentu prefabriciranih kopalnic, saj ponuja stoodstotno reciklabilno konstrukcijo in pomembno zmanjšuje emisije CO₂,« je inovacijo, na katero v podjetju močno stavijo, predstavila direktorica Varisa Sabina Sobočan. Za podjetje, zavezano kakovosti izdelkov, materialov in odnosov, je nenehen razvoj zelo pomemben, temelji za to pa so prilagajanje organizacije, digitalizacija, usposobljen in izkušen kader ter razvoj kompetenc, ki jih razvijajo v okviru lastne akademije.

Trajnost ni dilema, je jamstvo obstoja

Pravi, da so se v les kot trajnostni material, ki omogoča stoodstotno reciklažo, usmerili zaradi odgovornosti, ki jo imajo kot eden vodilnih evropskih proizvajalcev gotovih kopalnic, da prispevajo k podnebnim ciljem razogljičenja, trajnostni gradnji in uporabi obnovljivih virov. V primerjavi z betonskimi kopalnicami je konstrukcija lesenih kopalnic lažja, kar zmanjšuje potrebo po masivnih konstrukcijah in omogoča večjo fleksibilnost uporabe pri različnih projektih – predvsem tistih z zmanjšano nosilnostjo konstrukcije. Trajnost za podjetja ni več dilema, ampak jamstvo obstoja, dodaja sogovornica.

Drugi vzrok pa so uporabniki. »Prepoznali smo koristi lesa za notranje prostore. Lesena gotova kopalnica izboljšuje bivalno udobje s svojimi naravnimi lastnostmi, kot sta uravnavanje vlage in toplote. Združuje naravne materiale s sodobnim dizajnom in funkcionalnostjo, kar omogoča prilagoditev dimenzij, debeline sten, dizajna in opreme po željah naročnika,« poudarja in verjame, da bo podjetje z lesenimi kopalnicami ob uravnoteženem razvoju lahko seglo na evropski vrh.

»Smo ambiciozni in s koreninami večdesetletnega razvoja in evropske prepoznavnosti – vgradili smo že več kot 110.000 kopalnic – tudi zdravo samozavestni. Cilj je, da lesene kopalnice v našem portfelju izdelkov postanejo zvezda,« je razkrila načrte Sabina Sobočan. Pričakuje, da bi v dveh letih delež teh trajnostnih kopalnic lahko predstavljal petino njihove proizvodnje vseh tipov gotovih kopalnic.

Tudi rešitev za premalo kadrov v gradbeništvu

Prvih 84 lesenih gotovih kopalnic bodo kmalu vgradili v novem študentskem domu v kraju Erlangen v Nemčiji. Odziv trga je zelo pozitiven, ugotavljajo v Varisu, na evropskem trgu je povečano povpraševanje po tem izdelku, ki je po besedah sogovornice posebno primeren za objekte z zmanjšano nosilnostjo.

Sabina Sobočan pričakuje, da bi v dveh letih delež teh trajnostnih kopalnic lahko predstavljal petino njihove proizvodnje vseh tipov gotovih kopalnic. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Lesena gotova kopalnica je idealna rešitev za projekte, kjer je potrebnih več kopalnic, kot so hoteli, večstanovanjski objekti, študentski domovi, domovi starejših občanov in drugi objekti z večjim številom enot. Je pa ustrezna rešitev tudi za manjše objekte, kot so manjši stanovanjski bloki, počitniške hiše, luksuzni apartmaji,« je naštela Sabina Sobočan. Dodala je, da so gotove kopalnice v državah, kot je Nemčija, »klasična rešitev in so skoraj samoumevne za investitorje, projektante, arhitekte in gradbince, medtem ko v Sloveniji njihove ekonomske, tehnološke in druge prednosti še niso dovolj prepoznane«.

V splošnem gotove kopalnice, ki so izdelane v nadzorovanih tovarniških pogojih, investitorjem odpravljajo potencialne zaplete na gradbišču, prihranijo čas in stroške, saj odpade usklajevanje izvajalcev, ki so sicer potrebni za izdelavo kopalnic na objektu. Namesto tega proizvajalec na objekt pripelje predpripravljene izdelke z opremo in jih tudi vgradi. Po besedah Sabine Sobočan gotove kopalnice v primerjavi s klasičnimi skrajšajo čas gradnje objekta s 120 enotami v povprečju za tri mesece, delno pa rešujejo tudi vprašanje pomanjkanja kadra v gradbeništvu.

Priložnosti gospodarskih razmer

V Varisu sicer na vprašanje, kako občutijo ohlajanje gospodarstva v Evropi, pravijo, da podjetja v gradbeništvu, kamor se uvrščajo tudi sami, praviloma prva občutijo ohlajanje, a tudi okrevanje gospodarstva. »Verjamemo vase, v svoje sposobnosti prilagajanja, iznajdljivost in zavzetost, na razmere gledamo pozitivno in se uspešno spopadamo z izzivi. Res je, da je na trgu lahko 15 ali 30 odstotkov manj povpraševanja, a še vedno je tu preostalih 70 ali 85 odstotkov priložnosti. Prizadevamo si uresničiti to, kar je možno, in ne izgubljamo časa s tem, česar ni ali na kar ne moremo vplivati,« razmišljanje v Varisu opiše direktorica Sabina Sobočan.