Najbolj zaželene finančne spodbude

V Evropski uniji je skoraj 26 milijonov malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki zaposlujejo približno 90 milijonov ljudi in ustvarijo več kot polovico evropskega bruto domačega proizvoda (BDP). V učinkovito uporabo virov jih vlaga več kot 90 odstotkov.

Evropska komisija v novi raziskavi Eurobarometer ugotavlja, da kar 93 odstotkov malih in srednje velikih podjetij v EU izvaja najmanj en ukrep za učinkovito uporabo virov, kot so varčevanje z energijo, zmanjševanje količine odpadkov ali recikliranje. Poleg tega je 25 odstotkov MSP razvilo strategijo za zmanjšanje ogljičnega odtisa ali doseganje podnebne nevtralnosti. V porastu je tudi uporaba obnovljivih virov energije: 12 odstotkov MSP proizvaja obnovljivo energijo na kraju samem, medtem ko jih 23 odstotkov kupuje energijo od dobaviteljev obnovljivih virov energije. »Kljub temu se MSP spopadajo z izzivi, kot so zapleteni administrativni ali pravni postopki (35 odstotkov) in visoki stroški (28 odstotkov), ki ovirajo izvajanje ukrepov za učinkovito uporabo virov,« še navajajo.

INFOGRAFIKA: Delo

Omenjenih skoraj 26 milijonov malih in srednje velikih podjetij predstavlja tudi pomemben delež vseh emisij CO ₂ , ki jih proizvedejo podjetja v EU. Evropska komisija, kot navajajo, podpira MSP pri njihovem prehodu k do okolja prijaznejših praks, ki so ključne za ohranjanje in krepitev konkurenčnosti. »Pobude, kot so trajnostni svetovalci mreže Enterprise Europe Network in možnosti financiranja prek programa InvestEU, pomagajo MSP zmanjšati njihov vpliv na okolje ter hkrati izboljšati učinkovitost, zmanjšati stroške in krepiti konkurenčno prednost. Poleg tega se z nacionalnimi načrti za okrevanje in odpornost financirajo tudi reforme in naložbe v podporo večji učinkovitosti virov v MSP.«

Podpore za zeleno poslovanje

Naložbe v učinkovito rabo virov. INFOGRAFIKA: Delo

Raziskava je potekala od 3. do 28. junija letos. V EU je bilo izvedenih skupaj 13.124 intervjujev z MSP, v Sloveniji pa 459 anket. In kaj so pokazale za Slovenijo glede podpore MSP za zeleno poslovanje? Na vprašanje, kaj bi najbolj pomagalo podjetju pri povečanju učinkovite uporabe virov, jih je v Sloveniji največ, kar 53 odstotkov, odgovorilo, da so to nepovratna denarna sredstva ali subvencije, medtem ko so v EU zaznali 37 odstotkov. Boljše sodelovanje med podjetji v različnih panogah za razvoj novih postopkov za ponovno uporabo odpadkov in stranskih proizvodov si želi 15 odstotkov MSP v Sloveniji (EU 25 odstotkov), svetovanja o tem, kako izboljšati učinkovito uporabo virov v družbi pa 16 odstotkov (EU 25 odstotkov).

V Sloveniji si svetovanja o možnih vrstah financiranja in finančno načrtovanje za naložbe v učinkovito uporabo virov želi 16 odstotkov vprašanih (EU 23 odstotkov), predstavitev novih tehnologij ali postopkov za izboljševanje učinkovite uporabe virov si v Sloveniji želi 13 odstotkov (EU 22 odstotkov).

Ovire za učinkovito rabo virov. INFOGRAFIKA: Delo

Kakšne vrste podpora bi najbolj pomagala pri širitvi ponudbe zelenih izdelkov ali storitev za MSP, ki to ponujajo? Na prvem mestu so finančne spodbude za razvoj izdelkov, storitev ali novih proizvodnih postopkov (Slovenija 54 odstotkov, EU 42 odstotkov), sledi pomoč pri prepoznavanju potencialnih trgov ali strank (Slovenija 10 odstotkov, EU 29 odstotkov), tehnična pomoč in svetovalne storitve za razvoj izdelkov, storitev ali proizvodnih postopkov (Slovenija 27 odstotkov, EU 26 odstotkov) ter svetovalne storitve za trženje ali distribucijo (Slovenija 16 odstotkov, EU 27 odstotkov).

Ukrepi za rabo virov. INFOGRAFIKA: Delo

n koliko MSP sploh omogoča zelene izdelke ali storitve? V Sloveniji je takih 35 odstotkov, v EU 32 odstotkov. Da tega za zdaj še ne omogočajo, vendar načrtujejo za prihodnji dve leti, je odgovorilo 8 odstotkov v Sloveniji in 12 odstotkov v EU. Najvišji odstotki pa so bili zaznani pri odgovorih, da tega v podjetjih tudi ne nameravajo storiti, in sicer 57 odstotkov v Sloveniji in 52 odstotkov v EU. So pa slovenska podjetja močno prednjačila (kar 40 odstotkov) pri odgovorih, da za vse proizvode izvajajo posebno politiko za podaljšanje življenjske dobe proizvodov, kot so, na primer, izbira trpežnih materialov, posebne servisne storitve za stranke in podobno – pri EU je bilo takih le 22 odstotkov MSP. Za nekatere proizvode to omogoča 22 odstotkov slovenskih in 25 odstotkov podjetij EU; tega pa sploh ne zagotavlja 52 odstotkov podjetij EU in 39 odstotkov slovenskih.