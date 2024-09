»V Ljubljanskih mlekarnah si predvsem človek, šele potem zaposleni«

»Vedel sem, da moram začeti od začetka. Tukaj nisem imel nobenega prijatelja, družine, nisem znal jezika. Tako sem videl oglas za delavca v proizvodnji Ljubljanskih mlekarn,« pravi Felić.

V podjetju, ki v visoko avtomatizirani proizvodnji in logistiki zaposluje okoli 400 ljudi, nekaj več kot 200 pa v podpornih službah, so razmeroma hitro prepoznali njegovo zavzetost. »Ko sem videl, da me podjetje spodbuja, spremlja moj razvoj in je odprto za napredovanja, sem se odločil, da grem v šolo.«

Nemalokrat je izbral nočno izmeno, saj je tako lahko ponoči delal, podnevi pa obiskoval predavanja. Dokončal je prvo bolonjsko stopnjo, zdaj pa nadaljuje z magistrskim študijem poslovodenja in organizacije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Danes je kot operativni vodja proizvodnje trajnih izdelkov v Ljubljanskih mlekarnah odgovoren za organizacijo dela okoli 60 ljudi ter dobra 2 milijona litrov slovenskega mleka tedensko, ki ga pretvarjajo v Alpsko mleko in druge prepoznavne izdelke.

Ljubljanske mlekarne skrbijo za dobro počutje svojih zaposlenih in spodbujajo pozitivno delovno okolje. FOTO: Ljubljanske mlekarne

Naročnik oglasne vsebine so Ljubljanske mlekarne