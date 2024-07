Avstralija kot prva omejila dostop do elektronskih cigaret

Avstralija je postala prva država, ki je omejila dostop do elektronskih cigaret na lekarne in z receptom, potem ko je 1. julija začela veljati napovedana zakonodaja, ki omejuje vejpanje. Zakon za kršitelje predvideva do sedem let zapora in globe, višje od milijona evrov, poroča španska tiskovna agencija Efe.

Nova zakonodaja nadaljuje prizadevanja avstralske vlade za zmanjšanje škodljivih učinkov e-cigaret in za odpravo njihove rekreativne uporabe, ki jih je napovedala že lani.

»Kajenje elektronskih cigaret je bilo vladam in skupnostim po vsem svetu predstavljeno kot terapevtski izdelek, ki naj bi dolgotrajnim kadilcem pomagal opustiti kajenje. Ni bilo predstavljeno kot rekreativni izdelek, zlasti ne kot izdelek, namenjen našim otrokom, vendar je postalo prav to,« je lani maja povedal minister za zdravje Mark Butler, ko so napovedali ukinitev uvoza elektronskih cigaret, ki ne bodo namenjene lekarnam, in uvoza e-cigaret za enkratno uporabo.

Kaj določa nova zakonodaja

Nova zakonodaja določa, da se morajo uporabniki terapevtskih elektronskih cigaret predhodno posvetovati s splošnim zdravnikom in pridobiti recept, preden lahko e-cigarete kupijo v lekarni. Izdelki bodo imeli enotno pakiranje s samo dvema okusoma: meto in mentolom. Prehodna določba potrošnikom, starejšim od 18 let, do 1. oktobra omogoča nakup e-cigaret z največjo koncentracijo nikotina 20 mg/ml.

Zakonodaja o terapevtskih in drugih izdelkih v primeru kršitve določa, da so podjetja ali posamezniki, ki prodajajo e-cigarete, lahko kaznovani z do sedemletno zaporno kaznijo in globo v višini do 2,2 milijona avstralskih dolarjev (1,37 milijona evrov), medtem ko so lahko podjetja, ki jih proizvajajo, kaznovana z globo v višini do 22 milijonov avstralskih dolarjev (13,66 milijona evrov).

"Avstralija je bila že doslej vodilna v svetu pri uporu velikim tobačnim podjetjem in pri boju za zdravje naših državljanov. Ponosni smo, da bomo s tem nadaljevali," je danes povedala avstralska ministrica za notranje zadeve Claire O'Neil. Leta 2012 je bila Avstralija prva med državami, ki so od tobačnih podjetij zahtevale, da izdelke prodajajo v preprosti embalaži z zdravstvenimi opozorili.

Za krepitev omejevanja vejpanja so predvideli tudi novo funkcijo: posebnega komisarja za tobak in nezakonite elektronske cigarete, še poroča Efe.