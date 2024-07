Nič ni bolj plemenitega kot pridelava hrane

V Sloveniji, pa tudi v celotni regiji, vidimo veliko možnosti za povečanje proizvodnje sadja in zelenjave ter zmanjšanje odvisnosti od uvoza, je v intervjuju povedala Sanja Burić, predsednica uprave Enna Fruit, podjetja z 20-letnimi izkušnjami iz organizacije pridelave, odkupa in predelave svežega sadja in zelenjave. V Sloveniji sodelujejo z več kot 60 kooperanti, to število pa želijo povečati.

Podjetje Enna Fruit je bilo ustanovljeno leta 2020, lani pa ste družbo ustanovili tudi v Sloveniji. Kako ste se odločili za ta korak?

Podjetje Enna Fruit je del skupine Enna, ki se je poleg energetike, transporta in logistike usmerila tudi v živilski sektor. Podjetje Enna Fruit se ukvarja z organizacijo pridelave, odkupa, skladiščenja, pakiranja in trženja svežega sadja in zelenjave na domačem ter tujih trgih. Enna Fruit Slovenija s sedežem v Ljubljani je bila ustanovljena marca lani z namenom močnejšega povezovanja z lokalnimi pridelovalci, organizacije lokalne pridelave in odkupa lokalnega svežega sadja in zelenjave za potrebe maloprodaje in predelovalnih trgov. Naša ekipa v Ljubljani ima pet članov.

Sicer ima Enna Fruit 20 let izkušenj z organizacijo pridelave, odkupa in predelave svežega sadja in zelenjave na domačem trgu. Že pred tremi leti smo ugotovili, da regionalni trg potrebuje finančno in ugledno močnega partnerja, ki bo zagotavljal varnost in stabilnost primarnim pridelovalcem sadja in zelenjave, in sicer z organizacijo proizvodnje, zagotovljenim odkupom in urejenim plačevanjem, ter ki bo hkrati zanesljiv partner trgovskim verigam. To seveda v smislu zagotavljanja kontinuitete količin in opredeljenega standarda kakovosti pri dobavi svežega in predelanega sadja ter zelenjave.

S koliko kooperanti pa sodelujete?

Enna Fruit sodeluje z več kot tisoč kooperanti na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Sloveniji, od katerih odkupuje sadje in zelenjavo. V regiji imamo sedem nabavnih centrov s skupno površino 60.000 kvadratnih metrov – tako imamo nabavne centre v Varaždinu, Donjem Miholjcu, Lozanu in Opuzenu, medtem ko je sedež in distribucijsko-logistični center v Dugem Selu. Tako smo zagotovili kar najbolj učinkovito hladno verigo in skrajšali pot od polja do polic v trgovskih verigah ter dobavili sadje in zelenjavo v opredeljenem standardu kakovosti.

Poleg tega imamo v Slatini (Naturala) obrat za predelavo svežega sadja in zelenjave, kjer proizvajamo sladko-kisle izdelke za številne trgovske blagovne znamke skoraj vseh vodilnih trgovskih verig na Hrvaškem ter za lastno blagovno znamko DoOra. V sistem Enne Fruit sodi tudi Obreški sadovnjak v Kloštar Ivaniću, kjer na 160 hektarih nasadov jabolk pridelujejo jabolka predvsem za hrvaški trg.

Koliko sadja in zelenjave pa nameravate odkupiti od slovenskih dobaviteljev?

V Sloveniji sodelujemo že z več kot 60 kooperanti, želimo si in to je tudi naša obveznost, da to število povečamo. S kooperanti smo že začeli pogajanja o morebitnem povečanju proizvodnje, predvsem pri pridelkih, ki so deficitarni glede na povpraševanje tako na lokalnem kot regionalnem trgu – to so korenje, vse vrste paprike, kumare, bučke, borovnice, maline ...

Letos nameravamo od slovenskih dobaviteljev odkupiti približno 14.000 ton jabolk, več kot 14.000 ton krompirja, 5000 ton čebule, 3000 ton zelja, 1500 ton paradižnika, 1500 ton solate, 1500 ton korenja ...

Kdo pa so vaši kupci?

Kupci Enne Fruit so največje trgovske verige na Hrvaškem in v sosednjih državah. Največji kupec v Sloveniji je Mercator, v Sloveniji pa sodelujemo tudi s Sparom Slovenija in drugimi trgovskimi verigami.

Zavedamo se, da imajo lokalni kupci raje lokalne izdelke, zato tudi podpiramo lokalne proizvajalce, kar imamo zapisano tudi v naši strategiji. In tudi zato je bila ustanovitev podjetja Enna Fruit v Sloveniji za nas povsem logičen korak glede na to, da smo v vsaki državi, kjer delujemo, s svojimi zmogljivostmi usmerjeni predvsem v organizacijo proizvodnje z lokalnimi pridelovalci in nakup domačega blaga. Uvažamo le artikle, ki jih v domači proizvodnji primanjkuje, in to spet najprej iz regije, šele nato iz vsega sveta.

Kakšen je torej vaš pogled na kmetijsko pridelavo v Sloveniji in vlogo Enna Fruit?

Bistvo Enne Fruit je organizacija pridelave in odkupa domačega sadja in zelenjave. To je naša strateška determinanta in temu segmentu namenjamo največ pozornosti. Naša strategija ne bi bila smiselna brez trdnih in stabilnih odnosov s podizvajalci. V tem smislu smo lani pri Enna Fruit ločili kooperacijo kot ločen sektor. Ta ima ekipe v vsakem od naših nabavnih centrov, v vsaki državi, kjer delujemo, in ki nato omogočajo podporo našim proizvajalcem na terenu s svetovanjem in usmerjanjem v proizvodnji »od setve do žetve«. Sodelujemo tako z velikimi kot malimi proizvajalci, omejitev pri tem ni.

Kateri so največji izzivi kooperantov na slovenskem trgu?

Glavni izzivi tako na slovenskem trgu kot v regiji so infrastruktura in delovna sila ter izzivi vlaganja v kontrolirano proizvodnjo in sodobno mehanizacijo, kar je prvi pogoj za nadaljnji razvoj resne kmetijske proizvodnje. Ne smemo pozabiti še na globalni problem – podnebne spremembe.

Izziv je, razen nekaterih artiklov, tudi pomanjkanje sadja in zelenjave. Manjkajo pa nam tudi znanje, pogum in motivacija, da bi spremenili sedanji negativni trend v proizvodnji. Zato načrtujemo proizvodnjo s kooperanti, zagotavljamo tehnološko podporo v celotni sezoni in zagotavljamo odkup količin, ki so v okviru našega prodajnega trga. Tako motiviramo proizvajalce, da vlagajo v pridelavo, da si upajo raziskovati nove sorte, ki so odpornejše na ekstremne podnebne razmere – in vse to z namenom podaljšanja sezone domačega blaga.

Resna evropska podjetja, ki se ukvarjajo z organizacijo pridelave, odkupom in distribucijo svežega sadja in zelenjave, ki oskrbujejo velike trgovske centre po vsej Evropi, že resno razmišljajo o možnostih partnerstva in skupne organizacije proizvodnje v naši regiji. Španija kot ena največjih proizvajalk sadja in zelenjave v Evropi je že precej izčrpala svoje zaloge vode, to postaja resen problem.

Kakšne pa so vaše zamisli za povečanje proizvodnje za lokalne potrebe in zmanjšanje odvisnosti od uvoza?

V Sloveniji, pa tudi v regiji, vidimo veliko možnosti za povečanje proizvodnje, predvsem za naše lokalne potrebe, in da bi zmanjšali odvisnost od uvoza. Gotovo se bomo v prihodnjih letih vse bolj osredotočali na uporabo obnovljivih virov energije v pridelavi, na naložbe v pridelavo v kontroliranih pogojih (kot so rastlinjaki ali steklenjaki), na pametne namakalne sisteme ter na raziskave in razvoj novih, odpornejših sort.

Tako bodo proizvajalci bolj motivirani, da spremenijo stare navade in upoštevajo strokovne nasvete, ko bodo videli tudi koristi teh sprememb. Enna Fruit kot organizator proizvodnje in odkupovalec ima pri tem veliko odgovornost. Naložbe, na primer v trajne nasade ali rastlinjake, so zelo velike. Povrnitev naložbe pa je odvisna od številnih dejavnikov, med katerimi je najpomembnejše vreme. Zato je zelo pomembno, da imajo proizvajalci stabilnega partnerja, ki jim lahko zagotovi stalen odkup in plasma blaga ter resnično skrbi za tehnološko in svetovalno proizvodnjo od setve do žetve, da bo kakovost čim boljša ter da bo odkupil in plasiral čim več proizvodov po čim boljši ceni.

Potrošniki se vse bolj zavedajo pomembnosti zdrave prehrane. Kako lahko temu sledite tako s kakovostjo kot s ceno izdelkov?

Zavedamo se, da oznaka lokalno ni zagotovilo najboljše kakovosti, vendar smo vsi pripravljeni vlagati in že vlagamo v procese, ki bodo povečali učinkovitost proizvodnje in kakovost izdelkov. Ne smemo pozabiti, da se preference potrošnikov spreminjajo in tudi zavest o zdravi prehrani se povečuje.

Ekološka in trajnostna proizvodnja zahteva vlaganja v tehnologijo, raziskave in razvoj ter obnovljive vire energije. Cena izdelka mora upravičiti takšne naložbe. Noben proizvajalec ne bo motiviran za proizvodnjo in ustvarjanje finančne izgube. Danes takšne naložbe veliko stanejo; morda bo v prihodnje malo manj, če se bo trg stabiliziral.

Če danes samo namignete, da se bodo cene sadja in zelenjave verjetno še podražile, če bodo investicijski pogoji ostali na teh ravneh, bo velik pritisk javnosti oziroma končnih potrošnikov, ki pričakujejo ekološke, kakovostne in zdrave izdelke po nižji ceni, kot je tista, ki upravičuje takšne naložbe. Zato se mi zdi pomembno, da vsi, ki se intenzivno ukvarjamo s proizvodnjo hrane, nenehno izobražujemo javnost in transparentno predstavljamo dejstva, da pridobimo zaupanje na vseh ravneh. Pri nas ni tabu tem ali odločitev, o katerih se ne bi mogli pogovarjati.

Ali se strategije Enne Fruit med državami razlikujejo?

Enna Fruit ima v vsaki državi enako strategijo – usmeritev v organizacijo proizvodnje in nakup domačega blaga predvsem za preskrbo lokalnega trga, nato pa za izvoz v regijo in širše. Pri tem spoštujemo postopke analize kakovosti in skrbimo za skladnost z zakonodajo na vsakem trgu, kjer smo dobavitelji. Varnost potrošnikov in zdravje izdelkov sta naša glavna prednostna naloga.

V kmetijstvu sem že od otroštva, zato je del moje identitete. Imam 24 let delovnih izkušenj in to je projekt, v katerem vidim največ smisla in prave motivacije, zato se tudi kar najbolj angažiram. Vsaka pravočasna dobava sadja in zelenjave v zahtevani kakovosti je mala zmaga, upoštevajoč občutljivost izdelka, število rok in pot, ki jo prepotujejo plodovi sadja in zelenjave, da najdejo svoje mesto na polici. Nič ni bolj smiselnega in plemenitega kot pridelava hrane. Hrana je gorivo za vsakega posameznika in vsi imamo moralno odgovornost, da zagotovimo trajnost kmetijske proizvodnje, za nas in za prihodnje generacije.