Pot vpeljave inovacij v zdravstveni sistem je zapleten labirint

Zdravstveni ekosistem je zapleten, dinamičen in večplasten, saj združuje različne subjekte, procese in interakcije, ki so vsi namenjeni ohranjanju in izboljšanju zdravja ljudi. Vključuje bolnišnice, klinike, ponudnike zdravstvenega varstva, zavarovalnice, farmacevtske družbe, regulatorne organe in vedno bolj tudi tehnološka podjetja.

Ko se mlado tehnološko podjetje odloči vstopiti na ta zahtevni trg s produktom ali rešitvijo, pogosto ne predvidi niti desetine vseh zahtev in ovir, ki ga čakajo na poti. Tako s tehničnega kot poslovnega vidika.

Ob naših vprašanjih, kako razumejo regulativo zdravstvenih pripomočkov, ali imajo pokrito zasebnost in varnost zdravstvenih podatkov, ali so se pogovarjali in testirali rešitev pri končnih uporabnikih, ali imajo dovolj sredstev do prodaje ali naslednjega kroga financiranja, je odgovor običajno poln dvomov in pomanjkljivosti.

Spodbujamo inovacije in implementacije

Z dolgoletnimi izkušnjami pri podpori tehnološkim podjetjem in sodelovanjem v mednarodnih konzorcijih Tehnološki park Ljubljana nevtralno povezuje vse deležnike ekosistema s skupno vizijo pospešiti preobrazbo zdravstva z digitalnimi rešitvami.

V sklopu programa DIH Healthwise startup podjetja v nekaj tednih pridobijo obsežno znanje in kompetence za uspešen prodor na trg, nova poznanstva iz širšega regijskega ekosistema ter možnost testiranja svojih digitalnih rešitev v realnem zdravstvenem okolju.

Uspešne zgodbe iz tehnološke startup skupnosti

Nevroznanstveno startup podjetje BrainTrip s svojo platformo NeuroAI razkriva potencial novih medicinskih rešitev za odkrivanje bolezni in motenj možganov. Prvi izmed njihovih produktov je napredna metoda za preventivno in zgodnje odkrivanje demence.

Sodelovanje večjih in malih

Uspeh startupov ne temelji le na inovacijah, temveč tudi na sodelovanju s starejšimi in izkušenimi podjetji, ki ponujajo ključno podporo in dostop do izkušenj in znanj. Podpora in prenos dobrih praks izkušenih podjetij, kot sta SRC Infonet in Better, sta bistvenega pomena, da se startupi lažje spoprimejo z izzivi regulativnih okvirov in kompleksnimi zahtevami zdravstvenega sistema. V nekaterih primerih izkušena podjetja sodelujejo z njimi tudi pri testiranju njihovih rešitev, kar omogoča hitrejši vstop inovacij na trg in njihovo uspešno implementacijo.

Za poslovno rast je potrebna internacionalizacija

V podjetniškem svetu velja, da podjetje brez širjenja na evropske ali globalne trge težko doseže dolgoročen uspeh. To še zlasti velja za tehnološka podjetja na področju zdravja in medicine.

Tehnološki park Ljubljana z mednarodnimi projekti, kot je I3HIES, krepi sodelovanje, usklajevanje in vlaganje med različnimi inovacijskimi ekosistemi v zdravstvu v srednji Evropi. Konzorcij, ki vključuje partnerje iz devetih držav (Madžarska, Avstrija, Litva, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija), bo na odprtem razpisu izbral 35 najbolj perspektivnih podjetniških idej, ki bodo deležne obsežnega mentorstva in podpore.

Podjetja bodo v sklopu programa deležna:

i) pomoči pri pripravi na inovacijske investicije – vključno z usmerjanjem in mentorstvom od zasnove ideje do oblikovanja poslovnega modela ter priprave na financiranje;

ii) pospešenega razvoja validiranih inovacij v ključnih tematskih prioritetah;

iii) krepitve medregionalnega sodelovanja in vključevanja v evropske vrednostne verige, kar bo prispevalo k boljšemu povezovanju in trajnostnemu razvoju na ravni Evropske unije.

Več o projektu in razpisu: https://i3hies.eu/

Napovedujemo mednarodno konferenco Digital Health Ljubljana

Krepitev medregionalnega sodelovanja se ne ustavi pri besedah. Februarja 2025 bo konferenca Digital Health Ljubljana, ki jo organizira Tehnološki park Ljubljana, že deveto leto zapored združila mednarodne in domače strokovnjake, inovatorje in vizionarje, da skupaj delijo izkušnje in soustvarjajo prihodnost digitalnega zdravstva. Dva dneva bogatega programa bosta vključevala predstavitve startupov in njihovih inovacij, tehnoloških prebojev na področju diagnostike, zdravljenja in preventive ter izkušenj iz domačih in tujih organizacij. Pridružite se tej raznoliki skupnosti – od startupov do velikih podjetij, od profesorjev do zdravnikov in pacientov.

Več informacij o konferenci najdete na www.healthwise.si.

Spoznajmo in povežimo se!

Spoznati želimo vsakega proaktivnega posameznika, ki na kakršenkoli način pomaga in si neposredno ali posredno prizadeva izboljšati zdravstveni sistem. Le s poznavanjem izzivov, pobud in rešitev lahko te ustrezno povežemo in pomagamo oblikovati napredno digitalno zdravstvo. Pišite nam na healthwise@tp-lj.si

