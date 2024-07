Slovenci med najbolj zadovoljnimi s količino prostega časa

Slovenci v EU sodijo med najbolj zadovoljne s količino prostega časa, kažejo danes objavljeni podatki evropskega statističnega urada Eurostat za leto 2022. Po zadovoljstvu presegajo sosednje države in so izenačeni z Danci. Na vrhu lestvice Slovence presegajo samo Finci, medtem ko so na repu Grki, Bolgari in Ciprčani.

Podatki Eurostata kažejo, da je v EU stopnja zadovoljstva s količino prostega časa stabilna. V letu 2022 je na desetstopenjski lestvici v povprečju dosegla vrednost 6,8 in s tem izenačila povprečno vrednost, ki jo je izmerila predhodna raziskava iz leta 2018.

V raziskavi ad hoc modula EU SILC na področjih zdravja in kakovosti življenja je bilo pod drobnogledom 20 spremenljivk, ki pokrivajo področja od osebnega dobrega počutja (zadovoljstvo z različnimi področju življenja, občutki sreče, vključenosti in osamljenosti) do sodelovanja v družbi in kulturi.

Pri kazalcu splošnega zadovoljstva s količino prostega časa je 11 držav v EU doseglo vrednost, višjo od 7. Finska je na prvem mestu (7,7), Danska in Slovenija sta na drugem mestu (7,5), medtem ko so na repu lestvice Grčija (5,5), Bolgarija (5,7) in Ciper (6,2).

Raziskava Eurostata je pokazala še, da so gospodinjstva brez vzdrževanih otrok, ljudje s srednješolsko izobrazbo in starejši od 65 let bolj zadovoljni s količino prostega časa. Raziskava ni pokazala razlik v zadovoljstvu med spoloma: tako v letu 2018 in 2022 je povprečna vrednost dosegla stopnjo 6,8.