Zdravstvo je na precepu med potrebami prebivalstva in zmožnostmi sistema

Podkast Supermoč smo snemali pred vhodom na poslovni dogodek Zdravje 2024 Delovega poslovnega centra in v podkastu z gosti, ki smo jih potegnili iz dvorane na GZS, zasledovali vsebinsko nit dogodka »Vitalen sistem, zdrav človek«.

V podkastu nam je na vprašanje o učinkovitosti in dostopnosti slovenskega zdravstvenega sistema Igor Zorko z Gospodarske zbornice Slovenije dejal, da sistem sicer deluje, vendar ga obremenjujejo številni dejavniki. Med ključnimi težavami je omenil pomanjkanje osebnih zdravnikov in rigidnost sistema upravljanja. »Digitalizacija bi lahko prinesla izboljšave, vendar je potrebna sprememba kulture in razumevanja, da niso vsi enaki in da je treba nagraditi tiste, ki delajo dobro,« je v podkastu Supermoč dejal Igor Zorko.

Poudaril je tudi, da zdravje neposredno vpliva na gospodarsko blaginjo, gospodarstvo pa je največji financer zdravstvenega sistema, zato je v njegovem interesu, da sistem deluje učinkovito. Bolniške odsotnosti in izkoriščanje sistema predstavljajo velik problem za gospodarstvo, kar vpliva na produktivnost in stroške.

Preventivo predstavljata gibanje in zdrava prehrana

Tako na dogodku kot v podkastu smo gostili priznano doktorico Nado Rotovnik Kozjek. V svoji pripovedi je na prvo mesto postavila zdrav življenjski slog, v katerem moramo ljudje upoštevati napotke Svetovne zdravstvene organizacije, ki kot preventivo pred številnimi obolenji svetuje 300 minut aerobnega gibanja in 120 minut anaerobnega gibanja na teden ter pestro zdravo hrano, podobno mediteranski. Poudarila je tudi, da neurejeno prehranjevanje zmanjšuje uspešnost zdravljenja kroničnih bolezni. »Ljudje s čezmerno telesno težo težje, počasneje in slabše okrevajo po operacijah ali prebolelih težjih boleznih kot ljudje z normalno težo,« je med drugim poudarila doktorica Rotovnik Kozjek.

Personalizacija zdravljenja

V podkastu smo gostili tudi Anžeta Drolca iz podjetja Better, ki je podprlo našo konferenco Zdravje 2024. V intervjuju je poudaril pomen digitalizacije in personalizirane medicine za prihodnost zdravstva. »Slovenija bi lahko postala vzorčna država na tem področju in bi svetu lahko pokazala, kako lahko digitalizacija pomaga pri boljši obravnavi pacientov in zmanjšanju stroškov,« je dejal.

Ekonomija zdravstva

Seveda pa v podkastu nismo mogli mimo povezanosti kondicije gospodarstva in stanja v zdravstvenem sistemu. Doktorica Petra Došenović Bonča z Ekonomske fakultete v Ljubljani je poudarila, da je ekonomija ključna za učinkovito delovanje zdravstvenega sistema. »Kronične bolezni, kot je sladkorna bolezen, povzročajo velike stroške za zdravstveni sistem in vplivajo na produktivnost gospodarstva. Država bi morala poznati stroške zaradi zapletov bolezni in vlagati v preventivne ukrepe, ki lahko zmanjšajo te stroške. Preprečevanje zapletov kroničnih bolezni lahko prinese velike prihranke in izboljša kakovost življenja pacientov,« je dejala profesorica.

Slovenski zdravstveni sistem je na precepu med potrebami prebivalstva in zmožnostmi sistema. Potrebne so reforme, ki bodo izboljšale upravljanje, povečale učinkovitost in prilagodile sistem modernim izzivom. To vključuje boljšo uporabo digitalizacije, izobraževanje zdravstvenih delavcev o novih tehnologijah in poslovnem vodenju ter jasnejše ločevanje med javnim in zasebnim sektorjem. Le tako bo slovenski zdravstveni sistem lahko zagotavljal kakovostne storitve za vse državljane.