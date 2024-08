Lucija Mulej: Duh časa je takšen kot vsak posameznik

V novi epizodi podkastov Supermoč smo gostili doktorico Lucijo Mulej, antropologinjo, sociologinjo in poslovno svetovalko. Prinesla je sveže in navdihujoče poglede, ki kanejo spremeniti marsikatero razmišljanje in pogled na svet okoli nas. Lucija Mulej bo predstavila svoj revolucionarni pristop Budnjani 4Q, ki povezuje intelektualno, čustveno, duhovno in fizično inteligenco. V podkastu je razložila, kako lahko ta pristop izboljša človekovo osebno in profesionalno življenje.

Vsak izmed nas lahko prispeva k boljšemu svetu. Dr. Mulej svetuje, da k večji osebni sreči in kolektivni blaginji vodita duševna higiena in disciplinirano življenje.

Slovensko gospodarstvo doživlja tiho revolucijo, saj gospodarstveniki ob razumevanju novih poslovnih in geopolitičnih paradigem spreminjajo retoriko. Pa je to že začetek nove poslovne ere? Dr. Mulej meni, da so spremembe vodenja pri večini še na ravni besed, in razkriva, kako lahko podjetja in posamezniki izkoristijo moč hvaležnosti in pozitivne tekmovalnosti za dosego uspeha.

Slovenci se premalo dotikajo, večkrat pravi doktorica Mulej, bodisi v svojih knjigah bodisi v kolumnah. Ob omembi svoje knjige Pogovori z Erosom razkriva, kako različne oblike ljubezni vplivajo na naše življenje. Kot boste slišali v podkastu, pri nas ljudje doživljajo premalo orgazmov, primanjkuje pa tudi medosebne prijateljske ali sosedske ljubezni.