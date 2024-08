E-denarnica: Prihranki se merijo v milijardah

Podkast Supermoč smo v sodelovanju s pokroviteljem SETCCE, ki v svoji poslovni identiteti nosi blagovno znamko BetrSign, posvetili vprašanju, kako nam lahko napredna digitalna orodja, kot so e-podpis, e-denarnica in e-uprava, pomagajo pri premagovanju vsakodnevnih izzivov, večji poslovni agilnosti in zasledovanju uspeha ter prihranku časa in denarja.

Področje digitalizacije odpira pri nas, v Evropi in po svetu številna vprašanja, vezana na tehnološki razvoj in zakonodajo, ki mora ustrezno poenotiti in urediti zakonodajna pravila. O tem, v kateri razvojni fazi smo, katera e-orodja so nam že na voljo, smo v podkastu Supermoč spregovorili z doktorico Alenko Žužek Nemec z ministrstva za digitalno preobrazbo.

Kdo je dr. Alenka Žužek Nemec Je magistrica računalništva in doktorica elektrotehnike. Njeno prvo delovno mesto je bilo na raziskovalnem Institutu Jožef Stefan. Od leta 2004 je bila zaposlena na ministrstvu za javno upravo, zdaj pa dela na ministrstvu za digitalno preobrazbo, na področju e-identitet in storitev zaupanja ter usmerjanja razvoja e-uprave, predvsem z vidika zagotavljanja enotnega digitalnega trga v EU. Je odgovorna za koordinacijo različnih aktivnosti in projektov na področju e-uprave na nacionalni in EU-ravni. Njeno delo se osredotoča na vzpostavljanje enotnega digitalnega trga v Evropski uniji, kar vključuje tudi razvoj in implementacijo e-denarnice.

Digitalizacija je postala nepogrešljiv del našega vsakdana, zlasti na področju e-identitete. E-denarnica je eno ključnih digitalnih orodij, ki omogoča varno in učinkovito upravljanje osebnih podatkov ter identifikacijskih dokumentov v virtualnem svetu. Dr. Alenka Žužek Nemec pojasnjuje, da je e-denarnica zasnovana tako, da nadomešča fizične dokumente, kot so osebne izkaznice, vozniška dovoljenja in potni listi, ter omogoča njihovo digitalno uporabo. Evropska unija si prizadeva za harmonizacijo teh storitev, da bi omogočila prost pretok oseb in storitev tudi v digitalnem okolju.

Razvoj e-denarnice v Sloveniji in Evropski uniji je dolgoročen proces, ki vključuje številne zakonodajne in tehnične izzive, a se je vredno truditi, je dejala sogovornica: »Prehod bo omogočil večjo mobilnost in enostavnost pri izkazovanju identitete in opravljanju različnih storitev v Evropski uniji. E-denarnica bo omogočila tudi elektronsko podpisovanje dokumentov. Implementacija te tehnologije naj bi se začela do konca leta 2026, s polno funkcionalnostjo do leta 2027.«

Torej, če bodo procesi znotraj evropskega trga in predvsem evropske komisije potekali nemoteno, bo v prihodnjih letih postala evropska denarnica za digitalno identiteto standardizirano orodje za vse državljane EU. In kot je poudarila dr. Alenka Žužek Nemec, je Slovenija v to zelo aktivno vključena, saj sodeluje v vseh pilotnih projektih, ki vključujejo več kot 140 partnerjev iz 20 držav.

Kaj je e-denarnica

Kot je v podkastu Supermoč pojasnila naša sogovornica, se e-denarnica razlikuje od komercialnih aplikacij, kot sta apple wallet in google wallet, predvsem po funkcionalnosti in varnostnih standardih. Medtem ko apple wallet in google wallet omogočata shranjevanje in uporabo plačilnih kartic ter drugih komercialnih storitev, je e-denarnica zasnovana za shranjevanje uradnih dokumentov in omogoča elektronsko podpisovanje, ki je pravno enakovredno lastnoročnemu podpisu. Evropska e-denarnica bo morala izpolnjevati zelo stroge varnostne standarde, kar vključuje tudi kriptografske zaščite in certificiranje.

Implementacija e-denarnice prinaša številne prednosti, med drugim večjo varnost, enostavnejšo uporabo in zmanjšanje administrativnih stroškov. »E-denarnica bo omogočila državljanom, da bodo lahko z enim orodjem upravljali vse svoje uradne dokumente in storitve, kar bo olajšalo vsakodnevne opravke in povečalo mobilnost znotraj EU,« je dejala dr. Alenka Žužek Nemec.

Digitalizacija v sebi skriva supermoč

Digitalizacija prinaša številne koristi za gospodarstvo in družbo, pri čemer e-denarnica predstavlja pomemben korak naprej. Po besedah gostje v podkastu Supermoč, ki smo ga posneli s podporo podjetja SETCCE in njegove blagovne znamke BetrSign, omogoča občutne prihranke in povečuje učinkovitost v finančnem sektorju: »Po ocenah evropske komisije se prihranki merijo v milijardah.« Zakaj? Ker bankam in drugim finančnim institucijam ni več treba vzpostavljati lastnih sistemov za identifikacijo strank. To pomeni, da lahko stranke odpirajo račune in upravljajo bančne storitve hitreje in varneje. Bolj natančno uporabo doktorica Alenka Žužek Nemec pojasni v podkastu Supermoč.

Za podjetja in državljane e-denarnica prinaša tako priložnosti kot izzive. Po eni strani omogoča večjo mobilnost in enostavnejše poslovanje, saj lahko posamezniki in podjetja dostopajo do storitev po vsej Evropski uniji. Po drugi strani pa zahteva prilagoditev obstoječih sistemov in procesov, kar je lahko izziv, zlasti za manjša podjetja.

A pod črto: čeravno digitalizacija prinaša izzive, ki se kažejo navsezadnje tudi zaradi kulturoloških razlik med narodi znotraj EU, saj so, kot je dejala sogovornica, denimo Estonci bolj naklonjeni e-volitvam zaradi svoje kulture, medtem ko Nemci raje ohranijo tradicionalne volitve kot priložnost za druženje, je vendarle treba razvoj in implementacijo vseh digitalnih orodij pospešiti, saj digitalizacija prinaša bistveno večjo produktivnost, agilnost družbe in s tem večjo blaginjo.

