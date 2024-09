Maja Požar Andrejašič: Hongkongu, kjer gradijo 24 ur na dan, smo dali rešitev

V razmahu finančne krize sta ustanoviteljica in direktorica podjetja REC, d. o. o., Maja Požar Andrejašič ter njen soprog Tine kljub težkim razmeram začela svojo samostojno podjetniško pot, saj sta verjela v svojo vizijo in inovativne rešitve za nadzor litijevih baterij.

Svetovni trg je njune inovacije sprejel odprtih rok: »Še danes sva sama sebi največja konkurenca,« je dejala Maja Požar Andrejašič in dodala, da je bil prvi večji projekt, ki je podjetju prinesel prepoznavnost, razvoj elektronike za nadzor litijevih baterij v hibridnih barkah za podjetje Seaway.

»Ta projekt je bil prelomni trenutek,« je dejala sogovornica, »saj nam je s tem izdelkom uspelo prepričati svetovni trg in pridobiti pomembne stranke v Aziji, kot so bolnišnice in gradbišča v Hongkongu in Indoneziji. Generatorji podjetja REC na baterijski pogon namreč omogočajo delovanje brez hrupa in emisij, kar je še posebej cenjeno v urbanih okoljih. Tiho delovanje je zelo zaželeno v mestih, kot je Hongkong, kjer gradbišča delujejo 24 ur na dan, a po 22. uri ne smejo povzročati hrupa. Z našimi inovacijami smo ponudili odlično rešitev, tam so bile priložnosti za nas tako velike, da sva z možem celo pomislila na selitev. A sva domoljuba in kakovost življenja v Sloveniji je neprimerljiva s kraji drugod po svetu. Brez Postojne in naše Kranjske Gore, kjer imamo vikend, ne bi mogla živeti. Tam si mi polnimo baterije.«

Maja in Tine sta svojo ljubezen do domovine tudi udejanjila in Slovenijo opozorila nase. To je bilo leta 2014 ob izpadu elektrike zaradi žleda. V takratni februarski kataklizmi sta ljudem pomagala reševati konkretne težave, predvsem z zagotavljanjem zanesljivega napajanja.

Maja Požar Andrejašič v Delovem studiu FOTO: Marko Feist/Delo

Kljub prebojnosti ter izjemno visoki dodani vrednosti in konkurenčnosti pa njuna poslovna pot ni bila vselej lahka. Pomembne prelomnice na poti podjetja so bile povezane z nenehnimi izzivi in prilagajanjem tržnim razmeram. Eden izmed največjih izzivov je bil preboj na ameriški trg, kjer so morali dokazati kakovost svojih izdelkov in premagati predsodke glede izdelkov, proizvedenih v Sloveniji. Kljub temu so vztrajali in uspelo jim je pridobiti zaupanje strank ter se uveljaviti kot zanesljiv partner v industriji.

Maja in Tine sta ves čas ohranjala svojo vizijo trajnostnega razvoja in odgovornosti do okolja. Izdelki njunega podjetja so prispevali k zmanjšanju emisij in povečanju energetske učinkovitosti, kar je bilo v skladu z njuno osebno motivacijo za ohranjanje zelenega planeta. Njuna podjetniška pot je primer, kako lahko inovacije in vztrajnost premagajo tudi največje izzive ter prinesejo uspeh na globalni ravni.

Osebna motivacija in vizija za prihodnost Maje Požar Andrejašič sta globoko zakoreninjeni v njeni ljubezni do narave in želji po ohranjanju zelenega planeta. Njena vizija je svet, kjer bodo prihodnje generacije lahko uživale v naravnih lepotah in živalskem svetu, ki ga imamo danes. S svojim delom želi prispevati k zmanjšanju emisij in povečanju energetske učinkovitosti, kar je v skladu z njeno osebno motivacijo za ohranjanje planeta.

Njena podjetniška pot je dokaz, da lahko inovacije in trajnostna vizija prinesejo uspeh na globalni ravni. Sogovornica na svoji karierni poti sledi viziji ohranjanja zelenega planeta z jasnim ciljem prispevati k boljši in trajnostni prihodnosti za vse.