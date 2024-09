Jure Mikuž: Film Wall Street je v meni prižgal karierne motorje

Jure Mikuž je eden izmed najbolj vplivnih posameznikov na slovenski tehnološki in startup sceni. Je ustanovitelj in partner pri skladu tveganega kapitala South Central Ventures, ki se osredotoča na investiranje v tehnološka podjetja v zgodnji fazi razvoja, predvsem v regiji Balkana in Slovenije.

Njegova karierna pot se je začela na ekonomski fakulteti, kjer je po končanem znanstvenem magisteriju iz menedžmenta na Univerzi na Primorskem odšel v svet financ in investicij. Njegova prva večja priložnost se je pojavila, ko je postal del podjetja KD Group, kjer je deloval med letoma 2002 in 2007. V tem obdobju je bil priča hitri rasti podjetja in se srečeval s čedalje več podjetniki, kar je v njem vzbudilo zanimanje za pravi kapitalni del investicij.

Tik pred finančno krizo je naredil zanj pomemben premik v svoji karieri, na katerega sta vplivala tudi sreča in prepoznavanje priložnosti.

Zanimivo je, da je strast do borz in finančne industrije začutil ob ogledu filma Wall Street. »Fascinirala me je ideja, da lahko vsak posameznik postane solastnik podjetja in vpliva na njegovo delovanje. Že od nekdaj me privlačijo dinamike na borzah vrednostnih papirjev in psihologija trgovanja,« je dejal.

Razmišljanja o podjetništvu in investiranju

Ker Jure Mikuž deluje v hitrem svetu, ki ga zaznamujejo negotovost ter nenehni vzponi in padci, smo ga vprašali o strahu, in sicer o strahu pred zamujenimi priložnostmi, še posebej med dopustom. Poudaril je, da je pomembno, da se človek ne izolira popolnoma, tudi med dopustom, še posebej če uživa v svojem delu. »Zame je večji stres, če nimam dostopa do informacij, zato raje ostajam informiran in gojim dobre odnose s sodelavci, ki jim zaupam in vem, da bodo delegirane naloge odlično opravili.«

Na vprašanje, kaj je nepogrešljivo pri investiranju in podjetništvu, je odgovoril, da nikdar ne smemo prezreti vloge voditeljstva: »Voditelji so tisti, ki s svojim zgledom in odločitvami oblikujejo kulturo podjetja in vplivajo na širšo družbo.« Poudaril je, da je ključno, da voditelji ne le sledijo svojim interesom, temveč delujejo v skladu z etičnimi načeli in skrbijo za dobrobit svojih zaposlenih in skupnosti. Pri tem je omenil Elona Muska, ki s svojo karizmo ustvarja množice vernikov.

Jure Mikuž v Delovem studiu FOTO: Marko Feist/Delo

Kdor ne tvega, ne uspe

Investiranje je tveganje. »Naučiti se moraš prenašati neuspeh, izgubo. In pri tem nikoli ne odnehati.« Mikuž je kritiziral evropsko startup okolje, češ da zaostaja za ZDA zaradi nižjih ciljev in pomanjkanja jasne vizije.

»Če razložim s prispodobo, lahko rečem, da evropski športniki prihajajo na olimpijske igre z idejo sodelovanja, ameriški nikoli. Ameriški športniki pridejo na olimpijske igre vedno odločeni, da zmagajo.«

Ob koncu je izpostavil tudi vpliv geopolitične negotovosti na kapitalske trge, pri čemer je izrazil zaskrbljenost. Poudaril je, da so trgi premajhni in premalo integrirani, kar povzroča nesorazmerje med denarjem, ki bi lahko bil v uporabi, in tistim, ki leži neizkoriščen. Napovedal je, da bi lahko makroekonomski ukrepi centralnih bank prinesli olajšanje, vendar je opozoril na tveganje večjih težav, če zaupanje v trge upade.