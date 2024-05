Kadrovski trendi v svetu visoke tehnologije

Tako kot po drugih panogah se tudi v svetu visoke tehnologije kadrovski trendi hitro menjajo. Najbolj iskani so strokovnjaki za umetno inteligenco in tehnologije 5G, opazno manj pa je povpraševanj po strokovnjakih za računalništvo v oblaku.

Podjetje IoT Analytics, ki redno opravlja raziskave in tržne vpoglede na področjih interneta stvari (IoT), umetne inteligence, računalniškega oblaka, računalništva na robu in industrije 4.0, je aprila objavilo rezultate svojega najnovejšega poročila s področja zaposlovanja v tehnoloških podjetjih. Poročilo, imenovano State of Tech Employment, je predstavilo rezultate analize več kot milijon objav prostih delovnih mest v ZDA.

Raziskovalci so ugotavljali, po katerih tehničnih znanjih in veščinah je povpraševanje največje ter ocenili intenzivnost zaposlovanja tehničnih profilov in strokovnjakov v več kot 450 podjetjih iz različnih panog gospodarstva. Raziskava, ki jo omenjeno podjetje pripravi vsako četrtletje, za letošnje prvo trimesečje kaže, da se najbolj povečuje število objav delovnih mest, povezanih z umetno inteligenco. Precej pa se povečuje tudi iskanje strokovnjakov z znanjem o tehnologijah 5G in brezžičnih omrežjih WiFi. Medtem ko so med »poraženci« predvsem strokovnjaki, ki obvladajo računalništvo v oblaku – ponudba delovnih mest na tem področju se je zelo zmanjšala.

Zmanjšanje povpraševanja po tehnoloških profilih

Čeprav je laično javno mnenje, da po svetu primanjkuje tehnoloških strokovnjakov, analiza zaposlitvenih oglasov v ZDA temu ne pritrjuje. Število razpisanih tehnoloških delovnih mest v ZDA se je v prvem četrtletju letos zmanjšalo za dva odstotka, pri čemer je od aprila 2022, ko je bilo razpisanih delovnih mest največ, zmanjšalo za kar 47 odstotkov!

Daljše časovno spremljanje zaposlitvenih oglasov kaže zanimivo sliko. Povpraševanje po posameznih specializiranih tehničnih profilih in znanjih v podjetjih prihaja v valovih. V prvem letošnjem četrtletju se je tako najbolj povečalo število objav delovnih mest, povezanih z umetno inteligenco, kar je predvsem posledica velikega povpraševanja po strokovnem znanju na področju generativne umetne inteligence – to se je glede na prejšnje četrtletje povečalo za kar 38 odstotkov.

Trend povečevanja števila objav delovnih mest, povezanih z umetno inteligenco, je povezan z vse večjim zanimanjem vodstvenega kadra podjetij za umetno inteligenco, saj podjetja vse pogosteje iščejo načine, kako umetno inteligenco uvesti v poslovanje. Povečalo se je tudi število objav delovnih mest, povezanih s tehnologijami in omrežji 5G. Po drugi strani se je najbolj zmanjšalo povpraševanje po strokovnem znanju računalništva v oblaku.

Povpraševanju sledijo tudi plače

Povečalo se je tudi število objav delovnih mest, povezanih s tehnologijami in omrežji 5G. FOTO: Leon Vidic/Delo

Knud Lasse Lueth, izvršni direktor podjetja IoT Analytics, ugotavlja: »Analiza zaposlitvenih oglasov v ZDA poudarja ključni premik k umetni inteligenci in strokovnemu znanju v tehnološki panogi. Kljub skorajšnjemu zmanjšanju števila oglasov za tehnološke profile v zadnjih dveh letih smo februarja zaznali odboj. To je bil prvi mesec, v katerem se je skupno število odprtih delovnih mest povečalo. Zaposlovanje na področju umetne inteligence je zelo razširjeno, vendar pri tem ne prednjačijo le vodilni ponudniki rešitev umetne inteligence, kot so OpenAI, Nvidia in Anthropic, ampak je to področje na seznamu prioritet v skoraj vsakem tehnološkem podjetju.«

Vse večje povpraševanje po spretnostih in znanju, povezanih z umetno inteligenco, seveda vpliva tudi na plače ustrezno kvalificiranega kadra. Platforma Comprehensive.io navaja, da je mediana plače zaposlenih na delovnih mestih, povezanih z umetno inteligenco, zdaj 172.000 dolarjev na leto, kar je 17 odstotkov več kot v ZDA znaša povprečna letna plača inženirja iz sveta programske opreme s podobno ravnijo izkušenj.

Philipp Wegner, glavni analitik v IoT Analytics, dodaja: »Skokovito povečanje števila objav delovnih mest, povezanih z umetno inteligenco, kaže, da so podjetja spoznala, da govorjenje o umetni inteligenci zahteva tudi ljudi, ki se ukvarjajo s projekti umetne inteligence.«