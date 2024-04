Evropska digitalna identiteta

Svet EU je prejšnji teden potrdil uredbo o uvedbi evropske denarnice za digitalno identiteto. S tem naj bi zagotovili, da imajo državljani in podjetja v EU univerzalen dostop do varne in zanesljive elektronske identifikacije in avtentikacije.

Evropske denarnice za digitalno identiteto bodo omogočile dostop do spletnih storitev. Kot so sporočili, bodo obenem na voljo vsakomur, ki jih bo želel uporabljati, s tem da bodo uporabnikom omogočile nadzor nad njihovimi podatki.

In kaj to pomeni za državljane? Da bodo lahko enostavno, z uporabo mobilnih telefonov, dokazovali svojo identiteto in delili elektronske dokumente iz svojih digitalnih denarnic, so še pojasnili. Države članice EU pa bodo morale do leta 2026 svojim državljanom omogočiti evropsko denarnico za digitalno identiteto in sprejeti denarnice iz drugih držav članic.