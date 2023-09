Ko zaboli, je vsak dan čakanja preveč

Zveni znano? Ste to slišali od družinskega člana, prijatelja ali pa ste vi tisti, ki vas muči ta težava? Živite z bolečino, se pregovarjate sami s seboj, da »se do zdravnika tako ne da priti ali pa se predolgo čaka«, ali pa vas je mora celo strah, da bo strokovna oskrba predraga? Tako se težava stopnjuje, saj njenega vzroka ne odpravite. Čakanje in upanje, da bo minilo, je zato najslabše, kar lahko storite.

Boste čakali ali obiskali zdravnika?

Bolečina, posebej, če gre za poškodbo, običajno ne izzveni sama. Nasprotno, ponavadi se stanje poslabšuje, kar pa vse bolj vpliva na vaš vsakdan. Občasna »opozorila« ob vzponu na priljubljeno izletniško točko se lahko spremenijo v motečo bolečino, ki jo čutite že ob hoji po stopnicah. To je že trenutek za alarm in obisk zdravnika. Dlje vas bo bolelo, daljše bo namreč okrevanje.

Do specialista tudi brez obiska osebnega zdravnika. FOTO: Depositphotos

Do strokovne obravnave v nekaj dneh

Zato je zelo pomembno, da hitro prepoznate dejavnike, ki povzročajo zdravstvene težave. Ključno je, da pridobite pravo diagnozo in nato tudi ustrezno zdravstveno oskrbo. Jo je mogoče dobiti hitro in brez dodatnih skrbi, koliko bo stala? Mogoče. Bistveno je pravo zavarovanje, ki vam zagotovi specialistično obravnavo, zahtevne diagnostične postopke, posege, zdravila na beli recept in tudi ambulantno rehabilitacijo, s čimer se lahko hitreje vrnete v normalno življenje. Pri tem je odločilno, da ste hitro na vrsti. Z zavarovanjem Specialisti+ v povprečju začnete obravnavo že v nekaj dneh od prijave vašega primera.

Celostna obravnava

Kako bi lahko z zavarovanjem Specialisti+ poskrbeli za koleno, s katerim se je začela naša zgodba? Z napotnico za prvo obravnavo pri ortopedu bi lahko že v nekaj dneh pridobili mnenje specialista. Ta bi vas lahko napotil na magnetno resonanco, na kateri bi se na primer izkazalo, da je potrebna artroskopija kolena. Na poseg vam ne bi bilo treba čakati tedne ali celo mesece, ampak bi bil izveden čim hitreje. Po posegu bi opravili kontrolni pregled pri istem specialistu ortopedije, ki vas je operiral, nato pa še fizioterapijo v bližini vašega domovanja. Obravnavo bi končali s kontrolo čez nekaj mesecev. Krog strokovne obravnave bi bil sklenjen brez odvečnega čakanja in dodatnih stroškov.

Specialisti+ Enostaven klic v asistenčni center Zdravstvena točka na 080 26 64, organizacija termina, kratke čakalne dobe in brez dodatnih stroškov obravnave: vse to so prednosti zavarovanja, ki lahko koristi tudi vam.

FOTO: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica

Kakšna pa je vaša težava? Ortopedija, ginekologija, kardiologija, otorinolaringologija, oftalmologija, nevrologija ... To je le nekaj področij, ki jih krije zavarovanje Specialisti+. Preverite celoten seznam in se prepričajte, v katerih primerih lahko zavarovanje pomaga vam. Že danes pa si lahko brezplačno ogledate posnetek spletnega dogodka s konkretnimi vprašanji in odgovori strokovnjakov z enega od področij, ki jih krije zavarovanje. Z njimi smo govorili o tem, kako preprečiti in zdraviti bolečine v hrbtu.

