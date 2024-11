Zgled iz avstrijske Koroške: inovativne spremembe pri izobraževanju mladih

Če bomo v prihodnje želeli zadovoljiti spreminjajoče se zahteve po določenih profilih strokovnjakov, bomo morali resneje spremeniti strategije v izobraževanju. V svetu, kjer tehnologija in znanost napredujeta s pospešeno hitrostjo, je ključnega pomena, da mlade že zgodaj spodbudimo k razmišljanju, eksperimentiranju in ustvarjanju na področjih, kot so matematika, informatika, naravoslovje in tehnika (MINT).

Čeprav ta področja pogosto med mladimi veljajo za težavna, so na avstrijskem Koroškem našli način, kako navdušiti mlade. Prepričani so, da je treba začeti že pri predšolskih otrocih. Z inovativnimi pristopi tako preoblikujejo učni proces v razburljivo pustolovščino. Projekti, kot so NAWImix, Educational Lab v Celovcu in Mini Educational Lab (MEL) v Beljaku, omogočajo mladim raziskovalno učenje, s katerim na praktičen način odkrivajo svoje potenciale.

FOTO: Urad koroške deželne vlade

Nikoli ni prezgodaj, da otroka navdušiš za naravoslovje

Avstrijska Koroška kot tehnološko usmerjena regija že več kot desetletje postavlja standarde na področju izobraževanja MINT za otroke. Začnejo že pri najmlajših, predšolskih otrocih, s čimer želijo spodbuditi radovednost in raziskovalnega duha.

Ali je mogoče začeti prehitro in navdušiti otroke za matematiko, informatiko, naravoslovje in tehniko? Raziskave na to vprašanje ponujajo jasen odgovor: »Nedvomno je treba v predšolskem obdobju vzbuditi zanimanje in motivacijo za različne teme. To še posebej velja za predmete MINT,« pravi Bernhard Schmölzer, izobraževalni raziskovalec na Pedagoški visoki šoli Koroške, ki vodi NAWImix, eksperimentalni in učni laboratorij za naravoslovje. Otroci vseh starosti imajo tam možnost interdisciplinarnega, raziskovalnega in eksperimentalnega učenja, pri čemer lahko odkrijejo svoja interesna področja.

»Majhni otroci imajo izjemno sposobnost opazovanja, z leti pa se povečuje globina razumevanja. Raziskovalci to imenujejo kumulativno pridobivanje znanja, pri katerem se gradi na že pridobljenem znanju,« prednosti in razsežnosti zgodnjega spoznavanja področja opisuje Schmölzer. Izkušnje iz NAWImixa prav tako kažejo, da učenje ni zgolj kognitivna zadeva, temveč ima tudi močno čustveno komponento. Z užitkom in veseljem se učimo bolj učinkovito, zaključuje Schmölzer. To spoznanje bo tudi osnova za prihodnjo širitev NAWImixa na področja matematike, tehnike in informatike.

Že več kot deset let Pedagoška visoka šola s projektom NAWImix postavlja standarde za osnovno izobraževanje na področju MINT na Koroškem in širše ter je spodbudila še številne druge iniciative.

FOTO: Urad koroške deželne vlade

Educational Lab v Celovcu: kjer se učenje sreča s prakso

Educational Lab v Celovcu, ki deluje od leta 2017, je eden izmed vodilnih centrov za praktično izobraževanje mladih v vedah MINT. Na 3000 kvadratnih metrih ponujajo učne module in laboratorije, kjer se mladi srečujejo s praktičnimi izkušnjami, ki so ključne za razumevanje kompleksnejših konceptov. »Naš cilj je ustvariti okolje, v katerem se učenje povezuje s prakso, kar podpiramo z vključevanjem lokalnih podjetij in univerz,« pravi Marija Mack, vodja projekta. Sproti spremljajo učinke programov in jih prilagajajo glede na potrebe, kar omogoča še bolj učinkovito učenje.

Trenutno v Educational Lab v Lakesideparku v Celovcu poteka 30 projektov, od katerih so nekateri posebej osredotočeni na izobraževanje MINT v osnovnem sektorju.

MEL v Beljaku: začeti s samozavestjo

Zelo zanimiv je tudi zelo svež Mini Educational Lab (MEL), ki so ga v Beljaku odprli septembra in je namenjen predšolskim otrokom, starim od 2 do 6 let. Projekt omogoča raziskovanje znanosti skozi igro in eksperimentiranje. »Želimo, da se otroci že zgodaj naučijo premagovati izzive in osvojijo samozavest pri učenju,« pravi vodja projekta Alexander Treffner. MEL sodeluje z lokalnimi tehnološkimi podjetji, kar daje otrokom možnost učenja v stimulativnem okolju. Podžupanja Sarah Katholnig ob tem dodaja: »Pomembno je, da navdušimo deklice za tehniko in raziskovanje že v najzgodnejših letih, saj je to ključno za prihodnjo kariero.«

FOTO: Urad koroške deželne vlade

Avstrijska Koroška: inkubator talentov prihodnosti S temi inovativnimi projekti se avstrijska Koroška uveljavlja kot vodilna regija, kjer je skrb za mlade talente del strateškega razvoja. V ospredje stopajo visoka tehnologija, elektronika, umetna inteligenca in zelena ekonomija, ki privabljajo strokovnjake z vsega sveta. Avstrijska Koroška s premišljenimi pristopi in učinkovito podporno mrežo postaja regija, ki ne le spodbuja razvoj mladih talentov, ampak tudi krepi svojo dolgoročno konkurenčnost na globalnem trgu. Prelistajte brošuro, v kateri boste lahko prebrali številne zanimive zgodbe in se poglobili v vse prednosti, ki jih ponuja poslovanje čez mejo. Potrebujete več informacij? Izpolnite spletni obrazec in zelo hitro boste prejeli dogovore na vprašanja.

Naročnik oglasne vsebine je Urad koroške deželne vlade