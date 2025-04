Okolju prijazna proizvodnja prinaša prihranke

Z Matejem Žvokljem, tehničnim direktorjem Fructala, smo se – ob bližajoči se 80. obletnici Fructala – pogovarjali o vpetosti podjetja v lokalno okolje, nakupih sadja pri lokalnih proizvajalcih, tehnoloških novostih in zmanjševanju porabe energije ter avtomatizaciji proizvodnje. Fructal je sicer del srbske skupine Nectar.

Slovenijo je pred kratkim oplazila pozeba. Ali je baza, v kateri Fructal kupuje sadje, prizadeta?

Pozeba je v različnih krajih različno prizadela sadjarje. V Fructalu odkupujemo sadje z vse Slovenije, zato so tudi naši partnerji utrpeli različno škodo. Veliko je odvisno od mikrolokacije sadovnjaka in nekaterim je pridelek uspelo zaščititi z oroševanjem.

Koliko sadja Fructal odkupi? Kakšnega?

Fructal je eden največjih odkupnikov sadja v Sloveniji. Od sadjarjev iz vse države odkupujemo breskve, vipavske breskve, jabolka, hruške in hruške viljamovke, ki jih uporabljamo v naših izdelkih. Fructal je v letu 2024 od slovenskih kmetov odkupil več kot 1676 ton slovenskega sadja. Od tega 1530 ton domačih jabolk, 20,5 tone hrušk, 87 ton hrušk viljamovk, 31 ton breskev in osem ton bio vipavskih breskev.

Med ključnimi pridobitvami najnovejšega naložbenega ciklusa so: nova linija tetrapak, ki omogoča uporabo embalaže iz obnovljivih materialov, izdelane na osnovi sladkornega trsa, pravi Matej Žvokelj, tehnični direktor Fructala. Foto: Simon Koležnik

Za ta namen smo v podjetju že pred časom izdelali posebno serijo sokov Fructal Superior slovensko sadje. Skozi desetletja pa smo na podlagi lastnega razvoja razvili še vrsto novih izdelkov, ki vse bolj temeljijo na upoštevanju trajnostnih načel.

Preostalo sadje nabavljamo tam, kjer je kakovost primerna. Pomaranče na primer kupujemo predvsem v Braziliji in Italiji kot večina industrije. V zadnjih letih se kmetje namreč soočajo z vremenskimi težavami in proizvodnja sadja je povsod po svetu, tudi v Sloveniji, zelo nepredvidljiva. Temu se sproti prilagajamo.

Ali Fructalovi partnerji obnavljajo sadovnjake? So zadovoljni s sodelovanjem s Fructalom?

V Fructalu že tako rekoč od ustanovitve tesno sodelujemo s pridelovalci sadja tako v lokalnem okolju (okolica Ajdovščine, Vipavska dolina …) kot drugod po Sloveniji. Od lokalnih sadjarjev in kmetov odkupujemo tako rekoč vsa jabolka, hruške in breskve, ki so na voljo v zadostnih količinah. Podporo lokalnemu okolju je Fructal pred leti izkazal tudi s sofinanciranjem zasaditev oz. obnove nasadov breskev v Vipavski dolini, na žalost pa se v zadnjih letih tu premalo vlaga v obnovo nasadov breskev oz. se nasadi krčijo.

V podporo lokalne pridelave smo uvedli izdelke iz vipavskih breskev in drugega slovenskega sadja, obenem pa pridelovalcem sadja omogočamo višjo odkupno ceno. Vendar to očitno ni dovolj, da bi se kmetje odločali za povečanje pridelave, in mislim, da bi morala kmetijska politika v Sloveniji bolj strateško pristopiti k reševanju problematike.

Fructal vlaga v proizvodnjo. Koliko?

V Fructalu ostajamo zvesti lokalni proizvodnji, saj se zelo zavedamo ključne prednosti, ki jo slovensko poreklo za potrošnike predstavlja ne le na slovenskem, temveč tudi na tujih trgih. Razvoj izdelkov poganjajo slovensko znanje in izkušnje, s katerimi že osmo desetletje nastajajo inovativni in kakovostni sadni izdelki. V preteklih desetletjih smo poskrbeli za več investicij v posodobitve in izboljšave v naših proizvodnih obratih. Danes smo ponosni, da so naši proizvodni procesi med najsodobnejšimi in stroškovno učinkovitimi, prav tako so trajnostno zastavljeni.

Kot prvi pri nas smo skupaj s partnerji uvedli recikliranje plastične embalaže, in sicer že leta 2015, in poskrbeli za nadzor nad celotnim krogom recikliranja. Leta 2020 smo uvedli embalažo rastlinskega izvora, s katero dodatno zmanjšujemo obremenitev okolja. V letu 2024 pa smo začeli še investicijo v povečanje proizvodnih zmogljivosti v vrednosti sedem milijonov evrov.

Katere tehnološke novosti ste uvedli? Kaj boste pridobili?

Med ključnimi pridobitvami najnovejšega naložbenega ciklusa so: nova linija tetrapak, ki omogoča uporabo embalaže iz obnovljivih materialov, izdelane na osnovi sladkornega trsa. S to posodobitvijo se emisije CO₂ v proizvodnji embalaže zmanjšajo za 52 odstotkov, izdelki Fructal Superior pa pridobijo oznako Carbon Verified, saj 87 odstotkov materialov izvira iz obnovljivih virov. Potem še nova linija za embalažo pouch, ki je prva tovrstna v Sloveniji. Omogoča proizvodnjo inovativnih izdelkov, kot je Fruit to go, in razne otroške hrane ter prinaša energetsko učinkovitejšo pasterizacijo in avtomatizacijo ključnih proizvodnih procesov. Z novo linijo bomo podvojili trenutne kapacitete in ustvarili možnosti za sodelovanje z drugimi blagovnimi znamkami. Z uvedbo te tehnologije načrtujemo uvedbo številnih novih izdelkov v embalaži pouch v različnih kategorijah – poleg izdelkov za otroke in mladostnike tudi za druge ciljne skupine. Vrednost investicije znaša 1,5 milijona evrov, linijo že postavljamo, proizvodnja na njej bo stekla predvidoma sredi junija 2025. Linija omogoča avtomatizacijo procesov polnjenja in pakiranja, kar je pomemben tehnološki korak naprej. Modernizacija linij tetratak in PET vključuje nove aseptične tanke in pasterizatorje, ki zagotavljajo kakovostnejšo, energetsko učinkovitejšo in okolju prijaznejšo proizvodnjo. Letni prihranki zaradi teh izboljšav znašajo približno 300.000 evrov.

Brez inovacij ne gre. Imate kaj v načrtu?

Fructal investira v tehnološko opremo. Fotografiji Simon Koležnik

Predvsem načrtujemo več inovativnih proizvodov na novi liniji za polnjenje v fleksibilno embalažo pouch.

Ali je nova tehnološka oprema bolj trajnostna?

Trajnostna naravnanost je pomemben del poslovanja Fructala, zato že vrsto let posebno pozornost namenjamo recikliranju embalaže, njeni ponovni uporabi in vzpostavitvi sistemov vračanja embalaže. Prav tako si prizadevamo zagotavljati učinkovite ukrepe za zmanjševanje tveganja in obvladovanje okoljskih vplivov oz. posledic.

Ima Fructal ambicije na področju sončne energije?

Ne le da imamo ambicije na tem področju, ampak smo nekatere načrte že uresničili. Kot že omenjeno, v Fructalu vlagamo tudi v izboljševanje energetske učinkovitosti in zmanjševanje ogljičnega odtisa. Poleg recikliranja in uporabe embalaže rastlinskega izvora nam to omogočata investicija v povečevanje deleža obnovljivih virov energije ter racionalizacija porabe električne in toplotne energije. Nova fotovoltaična elektrarna z močjo 606 kWp, ki smo jo postavili lani, bo letno proizvedla okoli 650 megavatnih ur zelene energije, kar je približno 13 odstotkov naših letnih potreb po električni energiji. Kmalu pa načrtujemo postavitev še večje fotovoltaične elektrarne z močjo 800 kilovatov, ki bo povečala delež obnovljivih virov na tretjino celotnih Fructalovih potreb po električni energiji. Ocenjena investicija znaša dobrih 500.000 evrov.

Kaj še lahko Fructal ponudi na področju ESG?

V Fructalu nenehno uvajamo izboljšave na področju ESG in tudi v prihodnje si bomo prizadevali za trajnostnih razvoj podjetja s ciljem nadaljnjega zmanjševanja našega ogljičnega odtisa – ne samo v proizvodnji, ampak tudi na preostalih področjih našega delovanja.

Pri tem bi poleg tehnoloških izboljšav poudaril, da veliko vlagamo tudi v posodobitev infrastrukture in izboljšanje delovnih razmer za zaposlene. Pri tem mislim predvsem na zamenjavo stare kritine, modernizacijo proizvodnih linij ter nakup novih viličarjev in laboratorijske opreme. Izboljšanje delovnih razmer zajema še avtomatizacijo, posodobitev klimatskih naprav in uvedbo novih strojev za zmanjšanje fizične obremenitve zaposlenih. S tem se bosta izboljšali tudi varnost in učinkovitost proizvodnje.

Podjetje letos praznuje 80 let. Kako gledate na prehojeno pot?

V Fructalu smo ponosni na našo dolgo tradicijo, osebno pa sem še posebej vesel, da je sedež našega podjetja tudi po osmih desetletjih še zmeraj v Ajdovščini, od koder sem tudi sam. Prav tako nas zaposlene veseli, da je že kmalu po prevzemu družbe leta 2011 našemu lastniku uspelo zagotoviti ponovno uspešno poslovanje Fructala, z vrsto pomembnih investicij pa nadaljnji razvoj podjetja.

Prav te investicije namreč omogočajo nadaljevanje dolge tradicije Fructala in izpolnjevanje pričakovanj sodobnih potrošnikov, ki cenijo trajnost, kakovost in slovensko poreklo izdelkov. Ko praznujemo 80 let obstoja družbe, se obenem veselimo tudi dejstva, da je na trgu še zmeraj cela vrsta zelo priljubljenih izdelkov naših uveljavljenih blagovnih znamk, ki nekatere ljudi spremljajo tako rekoč vse življenje, navdušujejo pa tudi njihove otroke. Med našimi sadnimi sokovi in napitki, ki nas osvežujejo doma, na izletih in potovanjih, je seveda legendarni Pingo, tu je tudi Fruc. Ko govorimo o sadnih prehranskih izdelkih, pa ne moremo mimo Frutka in Frutabele. In prav s posebno izdajo slednje bomo naš rojstni dan posebej zaznamovali, ampak več o tem v prihodnjih mesecih.

Fructal ima danes dva proizvodna obrata v Sloveniji – v Ajdovščini in na Duplici pri Kamniku. Izdelke izvažamo predvsem na trge Jugovzhodne Evrope ter na Češko, v Italijo in ZDA, kjer so Fructalovi izdelki zelo zaželeni.

Tesno smo vpeti v lokalno okolje, ki ga podpiramo z vrsto družbenoodgovornih pobud. Smo tudi eden pomembnih zaposlovalcev v regiji in svoje odgovornosti do zaposlenih se dobro zavedamo. Veliko vlagamo tudi v varnost in učinkovitost proizvodnje. Izjemno cenimo zavzetost in pripadnost naših sodelavcev, ki s svojim znanjem bistveno prispevajo k razvoju izdelkov.