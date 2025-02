V nadaljevaju preberite:

Marketinška obrt ga je od nekdaj privlačila in vanjo je vstopil, ko je ta še razlagala potrošnika kot racionalnega človeka, ki ve, kaj hoče in česa ne. Danes kot profesor nevromarketinga ve, da se ljudje, tudi kot potrošniki in celo pri pomembnih življenjskih odločitvah, odločamo bolj na podlagi nezavednih impulzov kot treznega razmisleka.