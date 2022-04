Božičnica, nadpovprečen regres in nagrade za najboljše

Preklopite na Petrol kariero in se pridružite tesno povezanim ekipam na Petrolovih bencinskih servisih po vsej Sloveniji. Prva jutranja kava? Ni bilo časa za malico? Prazen hladilnik? Zmanjkalo bencina? Rešitev je na poti! Že več kot 75 let jo Slovenci poiščemo na najbližjem Petrolovem bencinskem servisu. Prijazno in strokovno osebje tu poskrbi za vse želje kupcev in zagotavlja kar najboljšo uporabniško izkušnjo. Podajte se v dinamično delovno okolje in postanite del izjemne Petrolove ekipe tudi vi, vabijo v podjetju.

Postanite Petrolov prodajalec in sprejmite super izzive, med super sodelavci, v podjetju, ki je poleg največje slovenske energetske družbe tudi največji slovenski uvoznik, največje slovensko podjetje po prihodkih in ena največjih slovenskih trgovskih družb.

Preklopite na Petrol kariero in postanite Petrolov prodajalec! Prijavite se na www.petrol.si/kariera



V Petrolu so družini in starejšim prijazno podjetje, ki zagotavlja stalnost zaposlitve v vašem lokalnem okolju – za nedoločen čas, s prilagodljivim delovnikom. Čaka vas nadpovprečen regres (nazadnje 1.600 €), božičnica (nazadnje 1.400 € bruto) in nagrade za uspešno delo (do 1 bruto plače letno).

Petrolova obljuba zaposlenim

Svojim zaposlenim za uspešno delo vračajo zvestobo, še razložijo v podjetju. Zaposlenim omogočajo različne oblike pridobivanja strokovnega znanja in delovnih izkušenj, vse z namenom razvijanja osebnega potenciala in talentov. Aktivno skrbijo za varno in zdravo delovno okolje, odlično energijo na delovnem mestu ter usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Piko na i zaposlitvi na Petrolu dodaja še uporaba počitniških enot v najlepših kotičkih Slovenije in na hrvaški obali za vaš zaslužen dopust.

Odlični sodelavci in skrb za okolje, v katerem živimo

Zaposleni so v zadnji interni raziskavi povedali, da na Petrolu radi delajo zaradi odličnih sodelavcev, pozitivne energije, ekipnega dela in dela z ljudmi. »Petrol mi predstavlja veliko družino srčnih ljudi, ki svoje delo z veseljem opravljajo, si med seboj pomagajo in vsak dan zagotavljajo kar se da najboljše storitve,« pravi Petrolova sodelavka iz podpore strankam.

Z dobrodelnimi in prostovoljnimi akcijami v Petrolu vračajo tudi družbi in okolju, v katerem živimo. V sodelovanju z Rdečim križem in Zavodom za transfuzijo izvajajo humanitarno akcijo Daruj energijo za življenje, z donacijami skozi celo leto ter akcijo Naša energija povezuje pa podpirajo številne humanitarne projekte, ki jih predlagajo zaposleni na prodajnih mestih.

Kako je videti življenje na Petrolu, si preberite tule.

Delo ponujajo tudi študentom

V Petrolu k delu na prodajnih mestih vabijo tudi vse, ki se še šolate. Ponujajo vam mentorstvo ob prvih kariernih korakih ter razgibano delo v tesno povezani ekipi. Izkoristite priložnost za učenje in pridobivanje dodatnih znanj - in možnost redne zaposlitve po koncu šolanja.

Naročnik oglasne vsebine je Petrol